ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження строку проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив
(зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші)
незалежно від країни походження та експорту
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни походження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення спеціального розслідування.
Зважаючи на викладене та, керуючись частиною третьою статті 8 Закону Комісіяприйняла рішення від 22.05.2020 № СП-442/2020/4411-03, яким вирішила продовжитидо 300 днів строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни походження та експорту, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 21.08.2019№ СП-425/2019/4411-03.
Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі