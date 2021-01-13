Парубки шаліли і бісилися вволю. Часто між колядками чулася весела пісня, яку тут же встиг скласти хто-небудь із молодих козаків. То раптом один із натовпу замість колядки згадав щедрівку і ревів на все горло:

Щедрик під ялинку!

Дайте вакцинку,

Кільце ковбаски,

І життя без маски!

Стоп! Нехай пробачить Микола Гоголь за помітні зміни тексту щедрівки, але вони нині дуже актуальні. Та і вся його повість «Ніч проти Різдва» зі збірки «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», витримавши серйозні випробування часом і опинившись серед символів різдвяних свят, останніми роками також потребує сучаснішого наповнення.

Приміром, одна з новітніх версій безсмертного твору переконує читачів, слухачів і глядачів у такому. Виявляється, пещена полтавська красуня Оксана вже інакше варить воду із залицяльника Вакули. Адже тепер ставить категоричну вимогу принести їй не черевички, які носить сама цариця в далекому Петербурзі. Яке там модерне взуття! Дівчина погоджується вийти за Вакулу заміж, якщо той дістане їй вакцину від коронавірусу, яку, «казав тілівізор», уже застосувала одна наближена до головного геополітика Росії особа.

Не вірите, що він бре… Що він справді вакцинувався? Чи сумніваєтеся, що препарат, який ще не повністю пройшов випробування і тестування, — панацея від всіх коронавірусних бід?

А тим часом інформаційне море аж шумить, штормить і піниться від фейків про шкідливість і небезпеку для здоров’я вакцин, які вже використовують у цивілізованих країнах. А поряд із цим поширюються запевнення, що саме російський «Супутник V» врятує світ від пандемії.

Небилиць про вакцини від брехунів — аж до британських морів!

Повернімося до класики і згадаймо Миколу Гоголя. Точніше, одного з його персонажів — сухореброго кума козака Чуба Панаса. Згадайте, як цей чоловічок скептично оцінював табаку: «Та де вона в біса добряча! Стара курка й та не чхне!» Так-от, порівняно з тим, що розказують фейкописці про сучасну вакцину від COVID-19, оті критичні Панасові слова мають вигляд компліменту чи й найвищої похвали.

Мішенню для зливи фейків стала вакцина від американської компанії Pfizer, якою вже й лякають у ЗМІ й соціальних мережах. З’явилися страшилки про смерть відразу шести людей, які взяли участь у випробуванні препарату цієї компанії. Фахівці відразу спростували недостовірну і спотворену інформацію: насправді із згаданих у медіа шести осіб тільки двом робили щеплення. Та й причини смерті обох ніяк не пов’язані ні з дією препарату, ні з COVID-19.

Думаєте, це зупинило тих, хто організовує і фінансує фейкові атаки? Навпаки. Вони відносно оперативно кинулися поширювати чергову неправду про препарат від Pfizer. А щоб нісенітниці скидалися на правду, в соціальних мережах навіть зарясніли фотографії учасників випробування вакцини, які буцімто внаслідок цього тепер дуже потерпають від паралічу Белла.

І знову фахівці й фактчекери авторитетної світової агенції Рейтер спростовували фейки. Вони повідомили про грубе підтасовування фактів: вдалося встановити, що поширювані в соцмережах фото людей було зроблено ще 2019 року, коли про жодні випробування ще навіть гадки не мали.

Офіційні джерела, серед яких управління з продовольства і медикаментів США, не стали приховувати: із всіх 4 тисяч 400 добровольців-випробувачів препарату в чотирьох осіб справді пізніше виявили параліч Белла. Проте авторитетні фахівці не змогли відшукати жодного зв’язку між цією хворобою і щепленням.

Мабуть, вже ні для кого не несподіванка, що на передньому краї інформаційної війни проти вакцин, які випробовують і вже застосовують у всьому світі, перебувають насамперед пропагандисти і фейконосії Росії. Що вже казати про дискредитацію відповідних зусиль соціальних мереж і сайтів, коли навіть використовують важку артилерію — російський телеканал НТВ. Цей потужний медіа-ресурс кинув в інформаційний простір матеріал із дуже промовистим заголовком: «Алергія, параліч, біль: з вакциною Pfizer почалися проблеми».

До речі, вигадана ситуація, коли від вакцини потерпають випробувачі й усі причетні до її створення, на якийсь час стала улюбленою темою для недостовірних повідомлень. Фейкописці вкотре не обійшли увагою компанію Pfizer. У мережах поширилася дезінформація з «достовірних джерел»: генеральний директор і все керівництво підприємства рішуче відмовляються від щеплення власною вакциною. Фейкарі переконують, що керівники бояться свого препарату ще більше, ніж коронавірусу, бо нібито знають про додані в нього надзвичайно шкідливі віруси.

А насправді? Виявляється, вже дуже багато охочих придбати вакцину, і тому очільники просто не хочуть і не мають змоги подбати про себе поза чергою.

Ще в багатьох фейках у соцмережах їхні автори тужать над лихою долею медиків, які тепер опинилися ніби між двох вогнів. З одного боку, вони перебувають на передній лінії боротьби з пандемією, а іншого... Одне слово, жахають фейкотворці, медичних працівників вакцинують хтозна-чим у примусовому порядку.

Та не на тих напали! Наприклад, окремі фейки розповідають про масову відмову від щеплення медичних сестер у Нідерландах: йдеться про відразу 87 тисяч наляканих вакциною осіб. «Ми не морські свинки!» — буцімто категорично нагадала одна з відмовниць.

Фактчекери вже спростували це повідомлення і навіть з’ясували його походження. Насправді автори вигадок використали реальний факт опитування, яке провели у вересні 2020 року, а участь у ньому взяли 12 тисяч медсестер. Так-от, 37% сказали, що готові вакцинуватися, якщо ефективність препарату буде доведено (досі це зроблено), ще 37 зізналися, що поки що не визначилися, а решта 26 тоді справді підтвердили відмову від щеплення. Та погодьтеся, 26% 12 тисяч опитаних і 87 тисяч осіб — абсолютно різні цифри.

А ось звідки прилетів в інформаційний простір фейк про поневіряння медиків Німеччини, які нібито протестують проти вакцинації, попри зарплату «за шкідливість» 12 тисяч євро щомісяця, достеменно не відомо. Те саме стосується дурниць про американських пілотів цивільної авіації, яким нібито під загрозою дискваліфікації забороняють робити щеплення. Те саме стосується багатьох «наукових відкриттів»: мовляв, вакцинація небезпечна нам усім тим, що змінює людську ДНК. Жінкам загрожує безплідністю, а чоловіків, неважко здогадатися, жахають послабленням чи взагалі відсутністю потенції.

Зате не секрет: цей потужний фейкопад штучно спровокували ті, кому це дуже потрібно.

«Це ж треба було якомусь дияволу втрутитися!»

Просування вакцини російського виробництва «Супутник V», третій етап випробувань якої обіцяють завершити в березні 2021-го, активно супроводжується дискредитацією зусиль фахівців з інших країн. Приміром, віднедавна пропагандисти РФ вдалися до різних маніпуляцій довкола препарату Оксфордського університету та фармацевтичної компанії Astra Zeneca. Британську вакцину цинічно перетворили на об’єкт дошкульної сатири, мемів і глузувань. А російське центральне телебачення у програмі Дмитра Кисельова жахає і водночас смішить людей твердженнями, буцімто ця вакцина може… перетворити людей на мавп. Пропагандисти досить спритно використовують напівправду: в згаданому препараті за традиційною технологією справді використано аденовірус шимпанзе, але про те, що він абсолютно безпечний для людини, перебріхувачі свідомо і вперто мовчать.

Імовірна географія поширення досить неоднозначного виробу «Супутник V» поки що куца, немов заячий хвіст: далекі Бразилія, Венесуела, Колумбія. Ще Білорусь. І звичайно, в РФ не приховують своїх намірів стосовно України.

Факти — річ уперта. І вони підтверджують: за три десятки років незалежності Україна сповна пізнала справжню братську ціну російських газу й нафти. І ще страшнішу ціну заплатила за підлий агресивний проєкт «Новоросія», «рускій мір» у вигляді гібридної війни й загарбання та тривалої окупації Криму і частини Донбасу.

Невже цього замало? Проте знову величезна проросійська п’ята колона на сьомому році гібридної війни тісно співпрацює з державою-агресором і прагне втелющити українцям ще й російську вакцину. Уже звично насамперед інформаційні атаки проти власної держави ведуть українські проросійські медіа.

8 грудня 2020 року російські ЗМІ, а також вітчизняні «112 Україна», ZIK та NewsOne дружно повідомили, що в Україні вироблятимуть російську вакцину «Супутник V». Було названо й конкретне підприємство: харківська фармакологічна компанія «Біолік». Але того самого дня це підприємство спростувало повідомлення, що тут нібито виготовляють російський препарат. Його керівники уточнили: вони провели тільки перші тестові розливи «технологічно ідентичні виробництву вакцини «Супутник V». Та коли на початку січня цього року стало відомо, що «Біолік» подала до Міністерства охорони здоров’я України заявку на реєстрацію російської вакцини, в компанії цю інформацію вже не спростовували.

Як у повісті Миколи Гоголя колоритний персонаж Чуб намагався перекричати дужий вітер і снігову заметіль, принагідно згадуючи нечисту силу і сатану? Згадали? «Стривай-но, куме! Не туди ми йдемо, здається!»

І ці слова класика нині не потребують жодних змін, бо дуже точно характеризують сучасну ситуацію довкола російської вакцини, до пропагування і поширення якої мають прямий стосунок поціновувачі кремлівського геополітика. Також тут дуже доречно, на мою думку, буде згадати емоційну тираду Чуба: «І треба ж було якомусь чортяці, бодай йому, собаці, вранці не привелося чарчини перехилити, устромити свого носа!..»

ПРЯМА МОВА

Максим СТЕПАНОВ,

міністр охорони здоров’я України:

— Навколо цього питання, як завжди, багато політики. Це зрозуміло, бо РФ використовує будь-яку можливість у гібридній війні, але мені здається, що здоров’я українців не може бути приводом для таких інформаційних війн.

Компанія «Біолік» подала заявку до державного експертного центру. Це тільки заявка. Далі вони повинні, відповідно до законодавства України, яке в нас достатньо чітко регламентоване і відповідає всім європейським нормам, подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому мають бути чітко відображені дані щодо безпечності вакцини та результати першої, другої, третьої фаз клінічних випробувань. Нарешті ми побачимо не якісь політичні гасла, а що таке ця російська вакцина.

Я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які відкрито для всього світу подають документи про свої дослідження, не влаштовуючи інформаційну війну. Саме такою вакциною ми і плануємо робити щеплення українцям.

Насамкінець. У ніч на новий рік за юліанським календарем, з 13 на 14 січня, заведено ворожити. Існує багацько різних способів, однак віднедавна найпопулярнішим стає ворожіння з чоботом. Чому? Бо взуття навіть не треба, як було раніше, кидати через хату. Оскільки ніс черевика, впавши, щоразу неодмінно показує в той бік, куди давно мали б перебратися громадяни України, які вже багато років ведуть проти неї війну на її ж території. Шкода тільки, що цей спосіб чогось уперто ігнорують вітчизняні компетентні органи, які повинні серйозно дбати про інформаційну й загалом національну безпеку держави.