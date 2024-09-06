Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з губернатором штату Індіана (США) Еріком Холкомбом. У присутності глави держави було підписано Меморандум про спів­працю між Житомирською областю та штатом Індіана.

Президент подякував Еріку Холкомбу за підтримку України та зацікавленість у співпраці на рівні регіонів.