5 вересня відбулося експертне обговорення розроблення дорожньої карти за сферою «Реформування державного управління» в межах підготовки до перемовин про членство України в ЄС.
Дорожня карта з питань реформування державного управління — одна з передумов відкриття переговорів щодо Кластера 1 «Фундаментальні сфери», що має особливий статус, адже відкривається першим у процесі перемовин і закривається останнім.
Метою заходу стало визначення пріоритетних тем та проєктів реформи державного управління до 2030 року, а також продовження роботи над дорожньою картою. У роботі взяли участь представники органів влади, організацій громадянського суспільства, українських та міжнародних експертів, проєктів міжнародної технічної допомоги, науково-дослідних установ та бізнесу.
Захід проводив Секретаріат Кабінету Міністрів за підтримки проєкту ЄС «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) та Офісу реформ Кабінету Міністрів України.
З вітальним словом виступив державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема: «25 червня офіційно відкрилися переговори України про вступ у ЄС. Триває процес скринінгу, під час якого Єврокомісія спільно з краіною-кандидатом на членство в ЄС аналізує відповідність національного законодавства й інституційну спроможність цієі краіни-кандидата законодавству ЄС. Восени пройдуть двосторонні зустрічі в межах скринінгу, а вже наприкінці року Єврокомісія оприлюднить свій скринінговий звіт про відповідність українського законодавства та інституційної спроможності нормам ЄС і стан готовності краіни-кандидата до членства в Євросоюзі. Сьогоднішній захід розпочинає публічні консультації щодо розроблення дорожньої карти з питань реформування державного управління в межах переговорного процесу щодо членства Украіни в ЄС».
Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович наголосив на важливості спільної роботи, адже тільки так наша держава зможе прискорити шлях до членства в ЄС: «У цій роботі ми всі однодумці та соратники, адже робота над дорожньою картою важлива для нашої країни. При цьому в нас є базові орієнтири у визначенні пріоритетів, а саме оновлені принципи державного управління OECD/SIGMA та моніторинговий звіт про відповідність державного управління в Україні цим принципам, а також звіт Єврокомісії про розширення ЄС і рекомендації для України».
Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ