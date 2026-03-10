Прем’єр­міністр Нідерландів обговорив з українськими лідерами подальше зміцнення співпраці в обороні, енергетиці та євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої лідери обговорили продовження військової підтримки, спільне виробництво зброї та роботу для притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців і росії.

Глава держави подякував Робу Єттену за цей важливий символічний візит в Україну майже одразу після початку роботи на чолі нового уряду.

«Нідерланди підтримують нас із перших днів цієї війни в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, це допомога нашій енергетиці. Ми говорили про енергетику з Робом і підготовку до наступного сезону. Підтримка санкцій проти росії і також політична підтримка для України. Ми особливо цінуємо вашу роботу в справедливості — у притягненні до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, самої росії за цю абсолютно неспровоковану загарбницьку агресію», — зазначив Президент.

Тиск на агресора слід посилювати

Володимир Зеленський наголосив, що саме в Нідерландах триває робота для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, і цього року він має бути організаційно підготовлений.

Глава держави поінформував Прем’єр­міністра про ситуацію на полі бою та російські атаки, які жодного дня не припиняються. Роб Єттен висловив співчуття у звязку з російськими терористичними ударами та запевнив, що Нідерланди активно підтримуватимуть Україну в різних напрямах і надалі.

«Ми маємо амбіції та наміри розширити потужності з виробництва дронів. Хочемо зробити це разом, тобто як з компаніями в Нідерландах, так і з компаніями в Україні. Щоб ми могли збільшити виробництво в обох наших країнах, забезпечити якомога швидше постачання для всіх військ на полі бою та наростити виробництво для Європи загалом», — додав Роб Єттен.

Лідери обговорили продовження оборонної допомоги, важливість розвитку програми PURL і запит від українських воїнів щодо радарів, який військові озвучили Володимиру Зеленському на фронті в Дружківці. Нідерланди — одна з країн, що виробляють радари, які можуть допомогти в захисті.

«Важливо, що разом з Нідерландами ми вже виробляємо зброю. Ми почали це. І обовязково будемо цю спільну роботу продовжувати, будемо збільшувати це. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І предметно ми це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва», — сказав Президент.

Велику увагу приділили викликам через війну на Близькому Сході та ударам з ірану по всіх країнах Затоки.

«Країни регіону і Сполучені Штати Америки звернулись до України по підтримку — ми надамо їм необхідні засоби, безумовно, передусім експертизу — досвід наших військових — для захисту від «шахедів», крилатих ракет тощо. Але важливо, щоб цей приклад звернення Америки, а також країн Затоки до України все ж таки став поштовхом для Європи, інших наших партнерів — поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки саме на нашому континенті», — наголосив Президент.

Лідери обговорили протидію російським нафтовим танкерам. Президент наголосив: важливо, щоб європейські держави зупинили рух танкерів з російською нафтою. Нідерланди розробляють відповідні законодавчі зміни, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту.

«Так само як і санкції проти росії — 20­й пакет санкцій потрібен. Ми дуже надіємось, що партнери зможуть його розблокувати.

І ще я вдячний Нідерландам за підтримку в питанні про стійку фінансову гарантію безпеки для України — про 90 мільярдів євро на два роки», — акцентував Володимир Зеленський.

«Чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України — в Європі. Вона є частиною європейської сім’ї і зрештою повинна стати членом ЄС. Важливо, що Україна продовжує роботу над реформами. Саме це ми і обговорювали, і я вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років у часи війни, а також тим, що тривають необхідні реформи для вступу в ЄС», — додав Роб Єттен.

Володимир Зеленський і Роб Єттен вшанували пам’ять загиблих українських воїнів — пройшли вздовж Стіни Пам’яті та віддали шану полеглим Захисникам і Захисницям України.

Вагома підтримка спроможностей

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко і Роб Єттен під час зустрічі обговорили подальше зміцнення співпраці в обороні, енергетиці, економіці та європейській інтеграції України.

Юлія Свириденко подякувала Нідерландам за вагому підтримку оборонних спроможностей України, а також за ухвалення коаліційної угоди уряду Нідерландів щодо підтримки України у 2027—2029 роках, яка передбачає щорічне надання 3 млрд євро.

«Наша співпраця стосується спільного оборонного виробництва та зміцнення компонентної бази для українських зброярів за участю нідерландських технологічних компаній», — зазначила очільниця українського уряду.

На зустрічі також обговорили підтримку енергетичного сектору. З початку року Нідерланди спрямували 133 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Юлія Свириденко поінформувала нідерландську сторону про плани енергетичної стійкості регіонів, спрямовані на стратегічну перебудову енергетики та підготовку до наступних опалювальних сезонів.

«Ми зацікавлені в широкому залученні досвіду Нідерландів в управлінні водопостачанням, а також у залученні обладнання від нідерландських компаній», — поінформувала Прем’єр­міністр України.

Сторони обговорили посилення енергетичної незалежності та стабільності Європи на тлі російської агресії й подій на Близькому Сході.

Нідерланди підтвердили підтримку європейської інтеграції України. Триває підготовка Другої Українсько­Нідерландської міжурядової конференції, яка відбудеться наприкінці березня у Бреді, а також проведення бізнес­форуму для налагодження нових B2B­зв’язків.

Прем’єр­міністр поінформувала про спільну роботу України та Світового банку над десятирічним планом «Економіка майбутнього» і запросила Нідерланди до посилення співпрацях в галузі енергетики, оборонного виробництва та агросектору.

Юлія Свириденко подякувала Нідерландам за лідерство в питаннях забезпечення справедливості для України та захисту прав українських дітей, яких незаконно депортувала росія. У межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Нідерланди надали 2 млн євро на возз’єднання родин і психологічну підтримку дітей, які постраждали від російської депортації.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ