Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на засіданні лідерів країн коаліції охочих Coalition of the Willing: Supporting Ukraine — Securing Our Future, яке відбулося в Києві. Участь у зустрічі країн коаліції охочих взяли: Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск; в онлайн-форматі приєдналися президенти Фінляндії, Литви, Європейської ради, Європейської комісії, в. о. Президента Румунії, прем’єр-міністри Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, Греції, Італії, Канади, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії, Чехії, Швеції, а також Генеральний секретар НАТО, заступники прем’єр-міністрів Австралії та Хорватії, міністри закордонних справ Ісландії, Іспанії, Португалії й Туреччини.

Президент України подякував усім учасникам коаліції охочих за те, що вони стоять разом з нашою країною. Володимир Зеленський зазначив, що фокус зустрічі — 30-денне безумовне припинення вогню, підкріплене санкційним тиском, посилення української ППО та збільшення оборонної допомоги Україні, зокрема інвестицій в українську оборонну промисловість, зміцнення спроможностей Сил безпеки і оборони України, військовий контингент та єдність зі Сполученими Штатами Америки.

«Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Ми приймаємо американську пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню. Насправді ми й самі це пропонуємо. росія ж наразі відкидає навіть припинення вогню. А якщо вони відмовляються від чогось такого елементарного, це означає, що вони взагалі не хочуть закінчувати війну», — наголосив Володимир Зеленський.

Кір Стармер акцентував, що пропозиція щодо 30-денного повного, безумовного припинення вогню надзвичайно чітка.

«Ми відкидаємо нав’язування умов, і ми повинні чітко про це заявити. росія й путін мають сісти за стіл переговорів щодо 30-денного безумовного припинення вогню, і мають бути чіткі санкції, якщо цього не станеться. Ми в цьому єдині», — сказав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Емманюель Макрон зазначив, що припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі.

«Нам потрібен чіткий механізм ідентифікації потенційних порушень із жорсткими санкціями. І ми рішуче відкидаємо можливість будь-яких поступок, які можуть вплинути на результат», — зауважив Президент Франції.

Фрідріх Мерц наголосив, що Україна може розраховувати на Німеччину як партнера й на продовження фінансової допомоги на шляху до досягнення миру.

«Абсолютно необхідно, щоб ми зберегли залученість США. Україна — не проблема. Вона надзвичайно конструктивна. Справа в росії, яка не зрушить із місця, якщо ми не посилимо тиск. Тиск на росію означає посилення України. Нам доведеться робити це ще довго, якщо війна триватиме», — сказав Федеральний канцлер Німеччини.

Дональд Туск наголосив, що українці борються не лише за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність, а й за всю Європу.

«Ми також тут, щоб пообіцяти вам і нашим людям, що ми не будемо наївними. Ми не матимемо жодних ілюзій щодо путіна й росії. Це означає, що ми будемо дуже жорсткими та чіткими. Безумовне припинення вогню означає безумовне. І нічого більше», — підсумував Прем’єр-міністр Польщі.

Під час першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за візит до української столиці, який є справжнім виявом єдності та підтримки. Президент зазначив, що присутність кожного з них у Києві на четвертому році повномасштабної війни надзвичайно важлива для українського народу.

Глава держави наголосив на символічності того, що візит відбувається у дні, коли Європа відзначає 80 років перемоги над нацизмом. Саме єдність і спільна робота заради майбутньої архітектури безпеки були ключовими темами зустрічі.

Лідери обговорили кроки для припинення вогню, необхідність тиску на росію, гарантії безпеки та важливість координації всіх зусиль і спільних кроків зі Сполученими Штатами Америки.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер після засідання коаліції охочих пройшлися центром Києва.Вони побували біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. Емманюель Макрон і Кір Стармер відзначили героїзм і мужність українців, які віддали свої життя в боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповіла про минуле й сучасне української столиці.

У Будинку Городецького Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з Емманюелем Макроном. Глава Української держави подякував Президентові Французької Республіки за співлідерство в коаліції охочих та його особисті зусилля для об’єднання партнерів України, насамперед США та країн Європи. Лідери обговорили підсумки першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання коаліції охочих, зокрема реалізацію рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Володимир Зеленський та Емманюель Макрон приділили увагу наповненню пакета санкцій проти росії, якщо вона відмовиться. Крім того, йшлося про актуальні оборонні потреби України й посилення ППО. Окрему увагу було приділено зміцненню співпраці в галузі оборонної промисловості.

У Софійському соборі Володимир Зеленський і Кір Стармер провели двосторонню зустріч. Глава держави подякував Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля, яких Прем’єр-міністр докладає для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною.

Джерело: Офіс Президента