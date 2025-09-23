Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який відвідав Україну вп’яте на цій посаді.

«Ми не втомлюємося повторювати, що вдячні вашій нації за те, що ви з нами від самого початку російської агресії та з перших днів повномасштабної війни. Ви були з нами й раніше, і ми впевнені, що після завершення цієї війни український і литовський народи будуть разом, відновлюватимуть Україну», — наголосив глава держави.

Під час зустрічі докладно обговорили безпеку регіону, потенційні спільні загрози з боку росії та білорусі, зокрема в контексті нещодавньої атаки російських дронів на Польщу. Президент зазначив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом боротьби з російськими ракетами і дронами.

Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс приділили увагу необхідності посилення санкційної політики. Україна та Литва мають однакове бачення: санкції мають працювати й проти росії, і проти білорусі, доки триває агресія.

Глава держави подякував Литві за підтримку всіх ініціатив, спрямованих на посилення України. Зокрема, він відзначив участь Литви в ініціативі PURL, яка дає змогу закуповувати дефіцитну зброю у США, а також за участь у програмі SAFE.

Сторони приділили окрему увагу можливостям спільного оборонного виробництва та потенційній участі Литви в гарантуванні безпеки для України.

Володимир Зеленський подякував за відкриття в Україні офісу Центрального агентства з управління проєктами Литви, який координуватиме проєкти з відбудови, розмінування, освіти та реабілітації поранених.

Окрему увагу було відведено підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі. Зокрема, сторони обговорили важливість спільного й одночасного відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс обговорили підготовку до 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Україна та Литва працюватимуть над тим, щоб питання російської агресії було належним чином представлене в порядку денному.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував литовському колезі за офіційне відкриття в Києві під час цього візиту офісу Центрального агентства з управління проєктами Литви, що координуватиме всі проєкти з відбудови, зокрема в межах коаліції укриттів цивільного захисту, до якої Литва нещодавно приєдналася.

Глави МЗС провели докладні переговори з широкого спектра питань двосторонніх відносин, зокрема щодо безпеки, оборони, європейської інтеграції України та відбудови.

Міністри скоординували подальшу співпрацю в межах багатосторонніх форматів, серед яких «Нордично-Балтійська вісімка», «Люблінський трикутник», «Бухарестська дев’ятка», «Одеський трикутник» і «Об’єднані експедиційні сили». Сторони також скоординували позиції напередодні сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Очільник українського дипломатичного відомства відзначив важливу роль Литви у зміцненні України та розробленні надійних гарантій безпеки. Глава МЗС висловив вдячність литовській стороні за фінансування європейського плану закупівлі систем Patriot та готовність розгортати спільне виробництво озброєнь.

«2% ВВП Литви йде на допомогу Україні — це третій показник у світі і справжнє лідерство. Сума наданої Литвою допомоги перевищує 1,7 мільярда євро. Майже половину цієї суми, понад 800 мільйонів євро, становить оборонна підтримка», — зазначив Андрій Сибіга.

За словами міністра, Литва також входить до лідерів з відновлення української енергетики. Загальна сума її допомоги на цьому напрямі перевищила 83 мільйони євро.

Окремою темою переговорів стали спільні безпекові виклики та регіональні загрози, зокрема на тлі вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії. Андрій Сибіга підкреслив готовність України ділитися досвідом і посилювати наших партнерів, а також наголосив на необхідності інтеграції систем протиповітряної оборони нашої держави та європейських партнерів.

Сторони домовилися разом працювати над подальшим посиленням тиску на росію, зокрема над якнайшвидшим ухваленням якомога сильнішого 19-го пакета санкцій.

«Маємо перекрити фінансування російської агресії та звести нанівець прибутки агресора від продажу енергоносіїв», — зазначив міністр.

Сторони докладно обговорили підтримку України на шляху до ЄС та НАТО.

Міністр висловив окрему вдячність Литві за значний внесок у відбудову регіонів України, які постраждали від російської агресії.

«Литва однією з перших ще влітку 2022 року почала втілювати проєкти з відновлення, сповідуючи справедливий підхід «відбудовувати, не чекаючи закінчення війни». Уже завершено десять проєктів, реалізація ще шістьох триває. Один з них — будівництво укриттів для шкіл в шести областях, які межують із зоною бойових дій», — наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність уряду, народу, суспільству та Президентові Литви за підтримку України. Він нагадав про спільний візит з Кястутісом Будрісом до Херсона в червні цього року. Глава МЗС Литви став першим іноземним міністром, який відвідав місто з початку повномасштабної агресії.

Джерела: Офіс Президента, Міністерство закордонних справ