Під час саміту Україна — Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів продовжувати оборонну підтримку України, зберігати єдність і стійкість до гібридних загроз, посилювати кіберзахист і розвивати співпрацю в галузі інфраструктури.

«Ви всі бачите: путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки може воювати й домінувати над своїми сусідами, то залишається політично живим. Але незалежно від того, у що він вірить, наше завдання — змусити росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо», — сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що оборонна підтримка України потрібна для захисту від російських атак і для того, щоб росія відчула ціну війни на своїй території. Інший важливий інструмент, за словами глави держави, — санкції, зокрема проти російських нафтових танкерів і фінансового сектору.

«І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням 30 доларів — це рівень, який справді змінить мислення в москві», — переконаний Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що всі учасники саміту поділяють інтерес до розширення ЄС і міцності НАТО.

«Цього року Україна потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів. Ми виконали всі умови. Блокування прогресу зараз лише марнує час для всієї Європи. Усі наші країни мають значення та заслуговують на справедливе розширення. Те саме стосується НАТО», — наголосив він.

Глава держави закликав розвивати співпрацю в галузі інфраструктури. Ідеться про транспортні шляхи, енергетику, комунікації та цифрові системи.

Учасники саміту обговорили стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетичну безпеку, розмінування, повоєнну відбудову, реабілітацію, оздоровлення й підтримку військовослужбовців, дітей і ветеранів.

У саміті взяли участь президенти: Молдови — Мая Санду, Румунії — Нікушор Дан, Чорногорії — Яков Мілатович, Сербії — Александр Вучич, прем’єр-міністри: Греції — Кіріакос Міцотакіс, Хорватії — Андрей Пленкович, Болгарії — Росен Желязков, спікер парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністр — міністр закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Саміт Україна — Південно-Східна Європа відбувся вчетверте, але вперше — в Україні. Попередні заходи приймали Греція, Албанія та Хорватія. Цей формат було започатковано 2023 року для підтримки України та спільної протидії наслідкам російської агресії.

Учасники четвертого саміту Україна — Південно-Східна Європа підписали спільну декларацію.

Потрібно більше коштів і зброї

росія збільшує кількість ударів дронами та ракетами по енергетичних об’єктах, але Україна має кілька рівнів їх захисту і розробляє зброю для протидії дронам. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа в Одесі.

«Є кілька рівнів захисту. Україна захищає, будує. І витрачає на це великі гроші. Передусім захист — це ППО. Як тільки «рускі» розуміють, де наша система ППО розташована, вони атакують її. Тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО. Так само, як і «рускі» постійно змінюють маршрути своїх ударних дронів і їх кількість», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, росія збільшила кількість БпЛА під час ударів по Україні до майже 500 на добу. Посилилися російські обстріли розподільних станцій, атомної та теплової генерації, газової інфраструктури, зокрема газосховищ.

Глава держави наголосив, що Україна розробляє відповідну зброю для протидії, зокрема різні варіанти дронів-перехоплювачів, і намагається знайти більше коштів для її масового виробництва. Крім того, Кабінет Міністрів працює над децентралізацією енергетики.

Україна й надалі допомагатиме Молдові, щоб запобігти енергетичній кризі й тиску з боку росії. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції. Він наголосив: Україна була готова надати підтримку Молдові, щоб росія не використала енергетичний шантаж як інструмент тиску на країну та Президента Маю Санду.

«Ми розуміли, що це штучні кроки російської федерації. Тому зрозумілі кроки, як запобігти цьому. Непросто, але ми тут стоїмо поряд з Молдовою та будемо продовжувати, хоч би як важко нам було. Ми продовжуватимемо робити все, щоб там було менше ризиків», — зазначив Володимир Зеленський.

Мая Санду додала, що Молдова співпрацює з інституціями України та Румунії для протидії російським гібридним загрозам. За її словами, завдяки такій взаємодії вдається запобігти спробам росії дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

Знакові зустрічі

В Одесі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Молдови Маєю Санду та Румунії Нікушором Даном — першу у тристоронньому форматі, що дає змогу поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю між країнами.

Зокрема, Україна запропонувала призначити координаторів на рівні міністрів закордонних справ для постійних контактів у цьому форматі. Головні теми обговорення — регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонна співпраця, логістична сполученість, військово-технічна співпраця та європейська інтеграція. Особливу увагу приділили підтримці Молдови, адже від безпеки цієї країни залежить стабільність у регіоні. Крім того, йшлося про посилення санкцій проти росії та спільні дії, які мають змусити державу-агресора до справедливого миру.

Сторони також обговорили підтримку спільного руху України та Молдови до членства в Євросоюзі. Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Молдова рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити країни в переговорному процесі.

Окрему увагу було приділено протидії російським гібридним загрозам і кібератакам, які рф особливо активно здійснює в країнах Чорноморського регіону.

Серед інших важливих тем зустрічі — інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з’єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський провів також двосторонні зустрічі із представниками всіх країн — учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа.

Джерело:Офіс Президента