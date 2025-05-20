Президент і його команда ефективно використали візит до Рима для обговорення важливих питань

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистій месі, присвяченій початку понтифікату Папи Римського Лева XIV.

На площі Святого Петра зібралися представники духовенства, чернечих спільнот, дипломатичного корпусу, а також віряни й прочани. Загалом були присутні майже 250 тисяч вірян з усього світу. Участь у церемонії взяли делегації 150 країн і міжнародних організацій, зокрема представники королівських родин, приблизно 50 глав держав та урядів. Серед присутніх — віцепрезидент США, лідери країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америк, а також Австралії.

Після завершення меси глав держав та урядів запросили до собору святого Петра для привітання з Папою Римським Левом XIV, якого обрали на апостольський престол 8 травня внаслідок традиційного конклаву після смерті Папи Франциска. Роберт Френсіс Превост став 267-м Папою Римським і прийняв ім’я Лев XIV.

Перша аудієнція

Після завершення інавгураційної меси Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію із Президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, що стала першою для глав держав.Президент привітав Папу Римського з початком понтифікату й зазначив, що він є надією для мільйонів людей, які хочуть миру.

Володимир та Олена Зеленські подякували за підтримку України і заклик до справедливого тривалого миру, звільнення полонених і повернення дітей. Як цього досягти якомога швидше, було ключовою темою обговорення під час аудієнції.

Глава держави зазначив, що авторитет і голос святого престолу можуть відіграти важливу роль у закінченні цієї війни. Президент поінформував про переговори у Стамбулі та подякував за готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та росією. Володимир Зеленський укотре підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі заради реальних результатів.Окрему увагу було приділено сприянню у звільненні полонених та поверненні дітей. Папа Лев XIV запевнив, що докладатиме всіх можливих зусиль.

Олена Зеленська також подякувала за лікування українських дітей у клініці Bambino Ges та закликала й надалі допомагати тим, хто цього потребує.

Президент і перша леді запросили понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Тиск на росію слід посилити

У Римі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо, який виконує обов’язки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки.Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність Президентові Сполучених Штатів Дональдові Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого тривалого миру.

Президент поінформував про переговори у Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень.Глава держави розповів, як росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Володимир Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить росію погодитися на повне безумовне припинення вогню.

На зустрічі докладно обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти росії.

Президент поінформував про актуальну ситуацію на фронті.

Окрему увагу приділили реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав Президентові Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній галузях.

Оборонна і гуманітарна підтримка

У Римі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих та збільшення тиску на росію. Володимир Зеленський іще раз привітав Ентоні Албенізі з перемогою на виборах і подякував Австралії, всьому австралійському народові за підтримку України.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити росію перестати висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.

«Добре, що ми маємо союзників з різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на росію. І ми дуже вдячні за санкції», — сказав глава держави.

Окремо йшлося про оборонну підтримку. Прем’єр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 мільярда доларів.

«російську незаконну агресію слід зупинити, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє», — наголосив Ентоні Албенізі.

Під час зустрічі із Президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер глава нашої держави подякував за підтримку України та мирних зусиль.

«Дякуємо також за гуманітарну підтримку від вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, — укриття для наших шкіл, наших дітей. Дякуємо за цю допомогу», — додав Володимир Зеленський.

У Римі Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої обговорили повне й безумовне припинення вогню, тиск на росію, продовження підтримки України та головування Канади в G7.

«Ми захоплюємося тим, що ви робите. Ми захоплюємося вашою відданістю миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня. І наголошуємо: не може бути миру без повної підтримки та участі України, і ви маєте нашу абсолютну підтримку», — сказав Прем’єр-міністр Канади.

Володимир Зеленський подякував Канаді та канадському народові за непохитну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави поінформував про російські ракетні та дронові удари по цивільних і зазначив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів.

Окрему увагу приділили пріоритетам головування Канади в G7. Україна розраховує на сильні додаткові санкції, зокрема вторинні, проти банківського та енергетичного секторів, а також проти тіньового танкерного флоту росії.

Джерело: Офіс Президента