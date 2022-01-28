Здоров’я — найголовніший скарб кожної людини. Щодня на його стан впливають багато чинників: навколишнє середовище, харчування, шкідливі звички, стреси тощо. Із часом дається взнаки й вік. Тож для підтримки організму або його лікування людина потребує якісних медичних препаратів, знайти й придбати які не завжди просто.

Щоб змінити ситуацію на краще, днями презентовано новий інтерактивний ресурс, створений на основі відкритих даних, Telegram та Viber, — чат-бот «Спитай Гриця» для людей, які вже отримують безоплатні препарати за державною програмою «Доступні ліки», започаткованою урядом з 1 квітня 2017 року, або планують долучитися чи дізнатися про неї більше. Його створила громадська організація «Ліки Контроль» в межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджує ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Європейського Союзу та інформаційної підтримки Мінцифри, МОЗ і НСЗУ.

Голова правління ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран розповіла, що очолювана нею організація вже багато років працює над тим, щоб кожна людина в Україні, яка цього потребує, могла отримувати безпечні, якісні та ефективні лікарські препарати й медичні послуги.

Для цього небайдужа громадськість інформаційно підтримує програму «Доступні ліки», Національний перелік основних лікарських засобів і централізовані закупівлі ліків для онкопацієнтів. Так 2021 року вони презентували спеціалізований сайт «Ліки для онкохворих — підпишись на життя», де кожен такий пацієнт може перевірити, чи закуповує держава препарат, який йому необхідний для лікування. Підписавшись на повідомлення із цього сайту, людина дізнаватиметься, коли необхідні ліки з’являються у її регіоні й де саме.

Майже тисяча гривень на ліки щомісяця

Торік програму «Доступні ліки» було істотно розширено. Відтоді за нею можна отримати препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, розладів психіки та поведінки, епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів.

За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я «Оцінка програми «Доступні ліки» в Україні», препарати, що входять до програми, становлять значний відсоток споживання лікарських засобів у нашій країні щороку. Зокрема це 41% загального споживання протигіпертонічних препаратів, 29% — засобів, які використовують у разі обструктивних захворювань дихальних шляхів, і 48% засобів для лікування цукрового діабету.

Від початку пандемії українські родини в середньому щомісяця витрачають на ліки приблизно 750 гривень. Протягом 2021-го 79% людей сказали, що лікувалися під час хвороби. А решта не лікувалася, бо банально не мала не це коштів. «Тому мета нашого інтернет-проєкту — наблизити можливість отримати необхідні та безоплатні ліки для кожного», — наголосила громадська діячка.

За даними Національної служби здоров’я, 2021 року кількість жителів сільської місцевості, які скористалися програмою «Доступні ліки», була значно меншою, ніж жителів райцентрів або великих міст. До прикладу, на Вінниччині, де сільське населення становить 48%, програмою охоплено лише 29% жителів. Тож урядовій програмі є куди розвиватися.

Новий чат-бот працюватиме на всій території України. Та найбільшу увагу приділятимуть саме людям, які проживають у сільській місцевості, щоб вони змогли простіше, зручніше й швидше скористатися програмою.

Пояснить, виправить, спрямує

«Гриць» докладно відповість на запитання, де може знайти та отримати необхідні ліки кожен пацієнт за місцем проживання — і в мегаполісі, й у найвіддаленішому селі чи селищі. Поінформує, як отримати доступні ліки та які саме препарати надає програма. Людині, яка зареєструється у програмі, у визначений час нагадають, що вже слід отримувати новий рецепт. Це буде дуже зручно передусім літнім, які інколи про це забувають. А ще інтерактивний помічник допоможе організувати й упорядкувати домашню сімейну аптечку», — пояснила Наталія Гуран. Вона розповіла докладніше про деякі його функції.

«Функція «Знайти аптеку» працює за двома сценаріями. За першим, якщо на пристрої користувача увімкнено геолокацію, «Гриць» визначить її та покаже найближчі п’ять аптек, де можна отримати «Доступні ліки». Бот показує чітку адресу й координати цих закладів, щоб користувач міг прокласти до них зрозумілий маршрут. Визначає й показує їхні телефони, тож можна зателефонувати до обраного закладу і з’ясувати всі питання, які виникають додатково. За другим, розширеним пошуком користувач зазначає назву конкретного населеного пункту (якщо шукаєте препарати для рідних чи друзів), і бот надасть координати найближчих п’яти аптек», — пояснила фахівець.

«Гриць» у доступній формі розповість, як саме людина може отримати безоплатні ліки. Нагадає, що для цього передовсім слід укласти декларацію із сімейним лікарем, а потім отримати е-рецепт від нього або від іншого медичного фахівця за направленням. Усе це розписано докладно й покроково — куди саме звернутися і що робити.

Далі чат-бот запропонує користувачеві скласти «Тест від Гриця», з відповідей на який програма зрозуміє, наскільки людина обізнана із програмою «Доступні ліки». У разі помилкової відповіді вкаже на це, надавши достовірну, чітку й докладну інформацію.

Поінформує програма й про те, які саме препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки», також за двома сценаріями: користувач власноруч вводить назву ліків і отримує результат або, за розширеною версією, можна подивитися, які саме ліки за певним діагнозом є у програмі. Їх можна відфільтрувати за країною-виробником.

Безплатні не означає неефективні

«Ми розвінчуємо міф, що безплатними можуть бути лише найдешевші, отже зовсім неефективні препарати. Насправді це не так. У програмі є препарати від знаних фармвиробників, які визнані у світі ефективними. «Гриць» чітко покаже шукачеві, які ліки у програмі можна отримати повністю безплатно, а за які слід буде доплатити», — веде далі голова правління «Ліки Контроль». А ще, оформивши передплату на ресурс, користувач отримуватиме повідомлення щоразу, як оновлюватиметься реєстр програми «Доступні ліки».

«Інтерфейс ресурсу подано в доступній, часом жартівливій формі — наче спілкування із давнім другом. Це буде корисним передусім літнім людям, які іноді все ще побоюються сучасних гаджетів. Та насправді програма дуже серйозна, базується на офіційній державній інформації — даних з Державного реєстру лікарських засобів, реєстру ліків, що підлягають реімбурсації (внесених до програми «Доступні ліки). Ми використовуємо і реєстр аптек, які уклали договори про реімбурсацію з НСЗУ. Усі ці дані актуальні, і надалі ми їх оновлюватимемо регулярно», — запевнила фахівець. Знайти «Гриця» можна у месенджерах Viber і Telegram на будь-яких пристроях, де встановлено ці додатки.

14 мільйонів е-рецептів

Новий чат-бот тим більш актуальний, що фінансування програми «Доступні ліки» 2022 року значно зросло, тож скористатися нею зможе ще більше соціально вразливих громадян, які насправді цього потребують, наголосила заступниця голови Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

«Це дає змогу зміцнювати фінансову захищеність українців і своєчасно отримувати препарати для ефективного лікування. Адже у цій програмі представлено препарати саме від найпоширеніших у нашій країні хвороб.

Нині у програмі 354 препарати, які можна отримати за е-рецептом. З інсулінами їх 402. НСЗУ має контракти з понад 11 тисячами пунктів видачі ліків — аптек і аптечних закладів. І щороку долучаються нові, що дуже добре, адже більшість аптек — приватні заклади, а це означає, що в них є зацікавленість у співпраці з державою», — зазначила посадовець.

Протягом 2021 року було виписано понад 14 мільйонів електронних рецептів на доступні ліки, і щомісяця ними користувалися 175 тисяч пацієнтів. Держава спрямувала на ці цілі понад 1,3 мільярда гривень. А на и2022-й заплановано безпрецедентне збільшення фінансування програми «Доступні ліки» — до 4,6 мільярда гривень.

Та досі пацієнти могли користуватися лише дашбордами (інформаційними панелями) на сайті Національної служби здоров’я з мапами розміщення аптек з «Доступними ліками». Тож НСЗУ беззаперечно підтримує створення чат-боту, який розширить можливості швидко знаходити аптеку з необхідними доступними ліками.

Керівник експертної групи розвитку сфери відкритих даних Міністерства цифрової трансформації Михайло Корнєєв зауважив: дуже важливо, що в Україні активно розвивається частина громадянського суспільства, представники якої прагнуть застосовувати й розвивати нові інформаційні технології й у співпраці з державою створювати корисні для всіх зручні та доступні сервіси.

Він схвально оцінив роботу НСЗУ в галузі відкритих медичних даних, адже вони основа для надання якісних, прозорих і доступних кожному медичних послуг, гарантованих державою.

«Дані корисні, коли їх застосовують, надто в таких важливих галузях, як охорона здоров’я. А переваги сервісів, які допомагають людям на щоденній основі й навіть можуть врятувати життя, важко переоцінити», — переконаний представник Мінцифри.

Згодна із цим і керівниця проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства України» в ІСАР «Єднання» Тетяна Нечипоренко.

«Нині громадські організації дедалі частіше демонструють, що вони надійні партнери держави, яким можна довіряти й делегувати відповідальні завдання або виконання певних політик.

Інформування населення й надання роз’яснень про доступність лікарських препаратів — це напрям, який потребує додаткових зусиль від держави. Та інколи на це може не вистачати ресурсів, часу або кадрів. Часто саме в таких ситуаціях громадський сектор підставляє плече і сприяє підвищенню ефективності роботи держави.

«ІСАР «Єднання» зокрема завдяки підтримці міжнародних донорів, як-от Європейського Союзу, підтримує та посилює такі громадські організації, як «Ліки Контроль», щоб вони могли виконувати свою місію та підвищувати якість життя людей», — наголосила вона.

Дбайте про рідних

Отже, чат-бот «Спитай Гриця» працює, і всі охочі можуть ним скористатися.

Михайло Корнєєв додає, що у користуванні цей інтерактивний ресурс досить простий. Навіть для літніх. Тому він уже встановив його на мобільний телефон своєї мами, яка бере участь у програмі «Доступні ліки». І це відчутно полегшує їй пошук необхідних препаратів.

Наталія Гуран закликала українців бути уважнішими до літніх родичів, які можуть навіть не зізнаватися в тому, що їм потрібне лікування, і нехтувати ним через брак коштів або можливості знайти чи отримати ліки. Вона порадила допомогти таким людям, розповісти їм про програму «Доступні ліки» і чат-бот, щоб зберегти їхнє здоров’я.