На Голосіївській гірці в Києві відбулися ознайомчі тренування ветеранів війни на адаптивних лижах — спеціальних кріслах, що дають змогу людям з інвалідністю займатися зимовими видами спорту.

Десятеро ветеранів протестували нову техніку, яка допомагає поліпшувати фізичну форму, ментальне здоров’я та настрій. Лижі надали меценати з Норвегії, а місцеві інструктори пройшли навчання в Італії. На адаптивних лижах також тренуються учасники збірної України для участі в Invictus Games в Канаді.

Ветеран російсько-української війни Олександр Толоченко — один з тих, хто тестував адаптивні лижі. Захисник зазнав важких поранень 2023 року під час штурму ворожої позиції. Завдяки реабілітації йому вдалося стати на ноги й почати займатися спортом.

«Морально було дуже важко. Здавалося, що я взагалі нічого не зможу робити, крім як пересуватися на візку. Але спорт допоміг подолати ці страхи й повернутися до активного життя. Бажаю кожному пораненому військовому знайти свій вид спорту», — розповів Олександр.

«Розвиток спорту для ветеранів — це флагманський проєкт Мінветеранів у межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні з ініціативи першої леді. Ми працюємо над створенням можливостей для занять спортом будь-де, забезпечуючи фінансову, гео-графічну доступність, а також можливість долучатися до складних видів спорту — таких, як гірські лижі. Проєкт розпочато недавно, але вже бачимо перші результати. Хлопці чудово справляються зі спусками, демонструючи рівень, який не до снаги багатьом. Це справді вражає. Зараз ми вдосконалюємо процеси, щоб надалі впроваджувати цей вид спорту в інших регіонах», — зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Мінветеранів уже кілька років активно залучає ветеранську спільноту до занять спортом: у країні проходять всеукраїнські спортивні змагання серед ветеранів війни, також наші збірні представляють Україну на міжнародних спортивних заходах серед ветеранів та демонструють високі результати.

Завдяки таким ініціативам Україна рухається до розвитку адаптивного спорту як можливості продовжувати реабілітацію, зазначає уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

«Звертаюся до міських рад і міських голів різних міст України із закликом створювати умови для розвитку адаптивного спорту в кожній громаді. Це дасть змогу нашим захисникам і захисницям, повертаючись до своїх громад, знайти для себе можливість займатися спортом, який їх цікавить. Ми побачили катання на лижах. Це означає, що ветерани зможуть обирати цей вид діяльності для фізичного та емоційного відновлення. Проте щоб це стало реальністю, необхідно створювати відповідну інфраструктуру: адаптувати ті спортивні локації, які вже існують у громадах, навчати тренерів працювати з різними людьми. У багатьох громадах процес уже триває», — сказала вона.

Відвідав тренування ветеранів війни на адаптивних лижах і уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

«Хлопці з різними видами ампутацій пробують себе в цьому виді спорту. Інструктори, які з ними працюють, уже навчені. До нас приїжджали французькі спеціалісти, які готували наших тренерів. Тобто ми шукаємо різні можливості. І я впевнений, що будемо розвивати цей напрям. Ми плануємо їх розширювати та залучати до цього більше наших військових», — зазначив уповноважений глави держави.

До організації тренування ветеранів війни на адаптивних лижах активно залучений Національний університет фізичного виховання і спорту України. У межах співпраці з Мінветеранів університет надає свою технічну базу та практичні напрацювання для спільної реалізації важливих проєктів на підтримку захисників, захисниць та членів їхніх родин.

«Ми намагатимемося використовувати всі потужності університету, зокрема лижної бази, для реабілітації та реінтеграції ветеранів війни спортом. Це частина нашої соціальної відповідальності як університету в умовах війни, те, що ми робимо задля перемоги та задля тих, хто нас захищає», — наголосив в.о. ректора Національного університету фізичного виховання і спорту Олександр Пижов.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів