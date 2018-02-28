В Україні формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг законодавством покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Одне з її основних завдань — забезпечити захист прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами.
Щодо комунальних тарифів, то у газеті «Урядовий кур’єр» від 28 листопада 2017 року №224 НКРЕКП оприлюднила 17 постанов, які регулюють комунальні тарифи на постачання холодної води, послуги центрального водовідведення обласних та міських водоканалів, встановлення тарифів на теплоенергію, а також внесла зміни до деяких своїх постанов, зокрема до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання; Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання води; зміни до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та інші зміни. З текстами постанов можна ознайомитися на сайті ukurier.gov.ua.
На формування тарифів на теплову енергію істотно впливають органи місцевого самоврядування. Детальніша інформація про це на сайті Teplo.gov.ua.
Як свідчить аналіз звернень на урядову «гарячу лінію», у 2018 році гострими залишаються питання щодо тарифів і сум до сплати за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги (майже 4 тисячі звернень). У лютому найбільше було скарг на великі суми за житлово-комунальні послуги, насамперед централізованого опалення. Споживачі (найбільше з Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Запоріжжя, Києва, Маріуполя та Харкова) просили перевірити правильність нарахування оплати і боргу, провести перерахунок за ненадані послуги, врахувати пільги та субсидії.
Жителька Маріуполя Донецької області зателефонувала з такого питання. У січні 2018 року вона отримала квитанцію за грудень 2017-го за утримання прибудинкової території від Жилкомплекс ТОВ «Житло для людей» на суму майже вдвічі більшу, ніж платила за листопад. Вона просила роз’яснити правомірність підвищення оплати. Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури міськради повідомив, що, за інформацією ЖКП «Жилкомплекс», оплата за листопад надійшла на розрахунковий рахунок ЖКП після друку квитанцій на оплату за грудень. Питання заборгованості знято, громадянка сплатила стільки само, як у листопаді.
Заявниця з Каховки на Херсонщині попросила сприяти в наданні роз’яснення щодо законодавчої підстави підняття тарифу на централізоване опалення без лічильника: тариф підняли з 35 гривень за 1м2 опалювальної площі до 50 гривень. Розглянувши звернення, виконком Каховської міськради поінформував заявницю, що рішенням від 14.11.2017 р. №290 для абонентів житлових будинків без приладів обліку теплоенергії було встановлено тариф на послугу централізованого опалення у розмірі 53,75 гривні. У відповіді зазначено, що ознайомитися з цим рішенням можна на офіційному сайті територіальної громади міста.
За період з 19 до 26 лютого 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 39 833 дзвінки, 831 звернення зареєстровано через інтернет.
Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.
• Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.
• Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.
• Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua