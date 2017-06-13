У Києві виявлено декілька випадків захворювання на ботулізм. За інформацією державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», у столиці зареєстровано летальний випадок захворювання на ботулізм та два випадки захворювання на ботулізм у киян, які вживали в їжу в’ялену рибу промислового виробництва, придбану в торговельній мережі міста.

Сумлінні споживачі уважно читають етикетки, вивчають терміни придатності харчових продуктів, проте це не гарантує їхню якість. Продукція фаст-фудів (їжа швидкого приготування), кава з кавомашин (наприкінці минулого року у центрі Києва загорілася така пересувна кавомашина), інтернет-товари. Хто перевіряє їхню якість? Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа повідомляє, що 40—50% скарг стосуються сфери інтернет-торгівлі. Турбує якість інтернет-товарів і послуг, виникають проблеми з поверненням продукції, бракує гарантійного обслуговування. З метою більш результативного відстоювання своїх прав він радить споживачам передусім знати базові принципи законодавства. По-друге, є низка помилок, які повторюються неодноразово. Наприклад, скаржники повідомляють назву магазину, а не юридичної особи, але вони не завжди збігаються. Якщо є якісь підтверджувальні документи — чеки, фотокартки, треба їх додавати, бо що обґрунтованішими будуть скарги, то більша ймовірність того, що права споживачів будуть обстояні.

Експерти нагально рекомендують з обережністю ставиться не тільки до риби, а й до продуктів, що швидко псуються: м’яса, кондитерських виробів, молочних продуктів, салатів із заправками тощо.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськості Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» з початку 2017 року з питань захисту прав споживачів надійшло майже 2 700 звернень.

Громадяни скаржились на неякісні товари та послуги, підвищення цін, незаконну торговельну діяльність, а також просили провести перевірки суб’єктів господарювання.

Так, заявник з Березанського району Миколаївської області повідомив, що на проїжджій частині села проводиться несанкціонована торговельна діяльність продуктами харчування (зокрема м’ясом, рибою, фруктами). З цього приводу протягом трьох років неодноразово звертався до органів міського самоврядування, але жодних заходів вжито не було. Скаржиться, що у той час, коли він законно здійснює діяльність та сплачує податки, інші особи торгують з машин та прямо на вулиці без дотримання санітарних норм та сплати податків. Чоловік просить вжити відповідних заходів.

У Березанському відділенні Очаківського відділу Головного управління Національної поліції у Миколаївській області поінформували, що за фактом проведення перевірки винних притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП. Матеріали за фактом вчинення адміністративного правопорушення, відповідно до ст. 218 КУпАП, направлені на розгляд адміністративних комісій за місцем проживання правопорушників.

Житель м. Запоріжжя поскаржився на грубу поведінку продавців магазину, які відмовлялися прийняти у нього змішувач води, придбаний у цьому ж магазині, не запропонувавши йому ні обмін товару, ні повернення коштів.

Заявник просить провести заміну змішувача на новий (погоджується на доплату) та зобов’язати власника магазину притягнути до відповідальності продавців, які відмовились його обслуговувати. Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області повідомило, що заявнику замінено змішувач, про що він підтвердив під час зворотного зв’язку.

Жителька м. Дебальцеве Донецької області у магазині міста придбала мобільний телефон марки «Nomi 183» за 480 грн. Незабаром телефон вийшов з ладу (не приймав сім карту) й жінка повернула телефон до магазину. Протягом двох місяців телефон з гарантійного ремонту не повертають, і тому заявниця вирішила звернутися за допомогою на урядову «гарячу лінію».

В Управлінні захисту споживачів Головного Управління Держпродспоживслужби в Донецькій області із суб’єктом господарювання було проведено роз’яснювальну роботу щодо вимог чинного законодавства, за результатами якої заявниці повернуто телефон з гарантійного ремонту.

Споживачі наражаються на неякісні послуги інтернет-магазинів, спокусившись на більш привабливі ціни. Так, мешканець м. Бориспіль Київської області придбав через інтернет-магазин за адресою у Сумській області планшет за 1365 грн, який виявився не такої якості, як він очікував.

З експрес-накладною Нової Пошти, а також чеком звернувся до інтернет-магазину з проханням або обміняти на інший, або повернути гроші. Проте питання не вирішувалося. Зателефонувавши на урядову «гарячу лінію», попросив допомогти обміняти товар. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області повідомило, що споживачу повернуто кошти, а також компенсовано зворотну доставку.

За період з 5 по 11 червня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 56 277дзвінків, а також 760 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа