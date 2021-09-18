У День рятувальника разом із професіоналами нагороди в Маріїнському палаці отримали й небайдужі громадяни, які не змогли пройти повз чужу біду

У Маріїнському палаці відбулися врочистості з нагоди професійного свята співробітників ДСНС — нагородження лауреатів Все-української акції «Герой-рятувальник року». Участь у заході взяли Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18 років поспіль. І хоч сумно від того, що люди щороку потрапляють у небезпечні ситуації, але найжахливішим буде рік, коли нікого буде нагороджувати, бо ніхто не прийде на допомогу іншому. Цими словами глава держави підкреслив, що українські рятувальники — люди з великим серцем, які без вагань готові прийти на допомогу і врятувати чиєсь життя.

«Не шукаючи слави — хтось просто їхав потягом, хтось був на риболовлі, а хтось повертався зі школи. Це люди з різних регіонів нашої держави, різного віку, різних професій, але з однаковою реакцією на чужу біду: не пройти повз, не зробити вигляд, що не чуєш або що ти кудись раптом поспішаєш. А саме допомогти. Для всіх них це був єдиний можливий варіант. І всі вони, ці люди, сьогодні тут. Це лауреати премії «Герой-рятувальник року», — наголосив Президент.

І поки живе ця премія, живуть люди, а значить, і наша держава як суспільство, де готові простягнути руку ближньому або винести з вогню чи з води. Цікаво, що йдеться як про професійних рятувальників, так і про простих українців, які не полишили ближніх у біді.

Серед таких відважних громадян багато дітей і підлітків, яких не вчили рятувати людей у спеціалізованих вишах, але батьки навчили їх доброти, небайдужості, допомагати іншим.

«Не дивно, що в нашому суспільстві дуже багато таких людей. Адже вони мають гідний приклад — це наші поважні рятувальники, пожежники, сапери, пілоти гвинтокрилів і літаків, і всі працівники ДСНС», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.

І надійне плече працівників ДСНС відчувають як в Україні, так і за її межами. Під час пожеж у Греції та Туреччині, під час повені на Закарпатті, під завалами шахт українського Донбасу, під час пожежі в Чорнобильській зоні, пожеж на Луганщині, на заході України, на Житомирщині та в Дніпрі. В Ізраїлі, Чорногорії, Польщі та в Грузії.

Пожежники, рятувальники, сапери, пілоти рятувальної авіації — це справжні герої сьогодення, які здійснюють подвиги в реальному житті, а не в кіно.

«У рятувальників, на відміну від когось, немає дублерів, вони дійсно лізуть на 15-й поверх по-справжньому. І шрами на обличчі та руках — це не грим. І болять вони по-справжньому. І їдкий дим, і крижана вода, і ніч пошуків у холодному лісі або горах — усе це не кіно, це по-справжньому. І побратимів вони інколи, на жаль, втрачають — не через поворот сюжету, а по-справжньому. Тут усе по-справжньому. Тому що ви — справжні. Справжні герої. І щоразу, коли ми кажемо «Слава Україні! Героям слава!» — це і про вас усіх також», — із захватом проголосив Володимир Зеленський.

Чого лише варте мало не щоденне розмінування територій в зоні операції Об’єднаних сил, де українські сапери постійно очищують від смертоносних вибухових пристроїв нашу землю, спаплюжену російськими зайдами-окупантами.

Президент привітав працівників ДСНС із професійним святом і вручив їм державні нагороди. Також вручив і нагороди «Герой-рятувальник року».

Лауреатами премії цьогоріч стали:

— медична сестра лікувально-діагностичного центру «Добробут» Олена Бендик, яка врятувала життя чоловіка, котрий знепритомнів у вагоні поїзда Ніжин — Київ;

— підприємець Річард Горда, який за допомогою спінінга підтягнув до берега 11-річного хлопчика, котрого на крижині віднесло на середину річки;

— учень загальноосвітньої школи № 3 міста Первомайська Миколаївської області Максим Мотуз, який допоміг вибратися на берег річки першокласнику, котрий провалився під лід;

— тракторист-машиніст агрофірми з міста Гуляйполя Запорізької області Сергій Тимошенко, який врятував двох дітей віком один та п’ять років під час пожежі в будинку;

— провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Черкаського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області Ірина Лисенко та начальник Смілянської пошуково-рятувальної групи комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради Віктор Терновцов, які врятували жінку, що тонула;

— студентка Маріупольського професійного ліцею будівництва Анна Столярук. Дівчина врятувала під час пожежі в будинку своїх шістьох братів і сестер до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів;

— учениця 7 класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І—ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяна Тулайдан, яка під час повені врятувала свого семирічного брата та трьох сусідських дітей від високого рівня води, який на той час сягав метра;

— водій маршрутного таксі з міста Кривого Рогу Олександр Соколов. Він оперативно доправив до лікарні пасажира, у якого стався гіпертонічний криз;

— лікарі-анестезіологи відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Голінка та Сергій Цісарський, які під час відпочинку врятували від смерті трирічну дівчинку, котра потонула в басейні аквапарку. Серцево-легенева реанімація, яку вони зробили, тривала близько десяти хвилин і була успішною;

— пенсіонерка із м. Нова Одеса Миколаївської області Людмила Сіманенко, яка врятувала трьох сусідських дітей під час пожежі, поки їхніх батьків не було вдома.