Глава держави Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали візит у Туреччину з ушанування пам’яті першого Президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка. Традиційне покладання вінка квітів до мавзолею Ататюрка відбулося в меморіальному комплексі Аниткабір в Анкарі. Після завершення церемонії Володимир Зеленський залишив запис у книзі почесних гостей.

Подальший розвиток двосторонніх відносин

В Анкарі Президент України провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

«Україна дуже цінує наші з вами відносини й те, що в цей надзвичайний час війни ми маємо необхідне взаєморозуміння та отримуємо підтримку. Туреччина завжди принципова в питаннях суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, і ми вважаємо, що це має глобальне значення», — сказав Володимир Зеленський.

Глобальні процеси, які можуть привести до закінчення війни росії проти України, — одна із ключових тем українсько-турецьких переговорів. Лідери обмінялися думками та обговорили реальні перспективи. Окремо йшлося про гарантії безпеки та роль Туреччини в їх забезпеченні.

«Україна, Європа в широкому сенсі — а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія, — разом з Америкою мають бути залучені до розмов і розроблення потрібних безпекових гарантій, які стосуються долі нашої частини світу», — наголосив глава держави.

Президент України подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених з російських в’язниць. Пріоритет держави — повернення всіх українців додому. Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили подальше сприяння Туреччини.

Серед інших важливих тем — розвиток двосторонніх відносин, економічні та агропромислові питання, взаємодія між суспільствами. За словами глави держави, рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає. Зокрема, у присутності президентів було підписано два документи: Меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і Угоду про співпрацю в галузі освіти.

Окрема увага — продовольчій безпеці та продовженню взаємодії в цьому напрямі. «Працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб і на Близькому Сході, і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей під назвою голод. Це стосується зокрема Сирії, де зараз є хороший шанс на стабільність і мир. Ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії», — зазначив Володимир Зеленський.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. «Ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення переговорів встановленням стійкого миру», — додав Президент Турецької Республіки. Він зазначив, що турецькі підприємства зацікавлені допомагати у відбудові України. Переговори лідерів відбулися в дусі, який відповідає стратегічному партнерству між Україною й Туреччиною.

Дипломатія не означає здачу територій

В Анкарі Володимир і Олена Зеленські взяли участь у відкритті новозбудованого комплексу Посольства України в Туреччині. Також був присутній майбутній Посол України в Турецькій Республіці Наріман Джелял.

«Це честь для мене, моєї дружини, першої леді, нашої команди бути сьогодні в Туреччині на запрошення Президента Ердогана. Це важливий офіційний візит нашої делегації в такі моменти випробувань. І в цей час дуже важливо, що в нас є підтримка та дружні зв’язки з Туреччиною, особисто із Президентом Ердоганом», — уточнив глава держави.

Посольство, яке відкрили в Туреччині, — перше збудоване за кордоном за час повномасштабної російської агресії. Цей проєкт започатковано ще 2019 року, коли Послом України в Туреччині був нинішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Будівництво розпочалося 2021-го, і попри війну Президент доручив його завершити, адже це важливий внесок у зміцнення українсько-турецьких відносин.

«Велика вдячність усій команді, яка будувала це посольство, що гідно представлятиме дипломатичну роботу України в Туреччині», — сказав Володимир Зеленський.

Президент розмовляв із представниками української та кримськотатарської громад про їхній внесок у повоєнне відновлення України, процес звільнення політичних в’язнів і повернення тимчасово окупованих територій дипломатичним шляхом.

«Дипломатією саме тому, що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в України. Але всі мають розуміти, що коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості. Дипломатія — це не значить здача територій і суверенітету нашої держави», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про позицію України в переговорному процесі щодо наближення справедливого тривалого миру. Він нагадав про ультиматуми, які висувала росія Україні в лютому-березні 2022 року, зокрема у Стамбулі.

«Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині в нас із «рускімі» не було. Я як Президент України нікому нічого не гарантував і нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми росії не збирався й не збираюся», — уточнив Володимир Зеленський.

Окремо Президент розповів про гарантії безпеки, яких потребує Україна і підтримує участь Туреччини в цьому складному і важливому процесі.

Джерело: Офіс Президента