У вівторок у Києві вперше презентували повну оцінку стану гендерної рівності за європейськими стандартами. Фінальні підсумки Індексу гендерної рівності представлено за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції Ольги Стефанішиної, Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та інших.

На заході продемонстровано комплексний аналіз за шістьма ключовими сферами: «Робота», «Гроші», «Знання», «Час», «Вплив» і «Здоров’я». Згідно з підсумками, наша країна перебуває на 20-му місці в рейтингу серед 27 країн ЄС + Україна за загальним балом ІГР, демонструючи найближчі до середньоєвропейських показники у таких сферах: «Здоров’я», «Гроші» та «Час».

«Держави ЄС постійно проводять оцінку відповідності фундаментальним принципам, верховенству права, правам людини так само, як це відбувається нині з Україною в межах переговорного процесу. Надалі цей процес стане постійним для нас як повноправного члена Євросоюзу. Ще на початку підготовки до переговорного процесу разом з урядовою уповноваженою з гендерної політики ми виступили з ініціативою, щоб, не чекаючи повного приєднання до ЄС, вже зараз провести оцінку впровадження гендерної рівності за методологією держав-членів ЄС. Важливо, що індекс наоч-но показує забезпечення рівності на рівні реалізації державних політик, дає повний спектр розуміння тих проблем і викликів, а також сильних сторін, що має Україна у ключових сферах життя», — зазначила Ольга Стефанішина.

Високий результат у домені «Час», де показник України перевищує середній рівень ЄС завдяки активній залученості жінок та чоловіків до благодійної та волонтерської діяльності. Але залишається дисбаланс у сфері «Вплив» — жінки недостатньо представлені на керівних посадах.

Серед позитивних зрушень відзначено прогрес в імплементації Стамбульської конвенції, що посилює боротьбу з гендерно зумовленим насильством. Ратифікація Україною конвенції 2022 року стала важливим кроком в посиленні захисту постраждалих та розширила механізми боротьби з насильством.

«Хоч нам легко зараз говорити про важливість гендерної рівності та європейської інтеграції, необхідно пам’ятати про реальні життя, які стоять за статистикою, — жінок, які так багато втратили під час війни. Поступ України у впровадженні гендерної рівності від ратифікації Стамбульської конвенції до прогресивного законодавства для її практичної імплементації — яскравий приклад для Європи. Проте нещадні наслідки війни продовжують позначатись на найбільш вразливих, зокрема жінках, що стикаються з дедалі новими труднощами. Перший український Індекс гендерної рівності відіграватиме вирішальну роль у формуванні об∂рунтованої та узгодженої політики, спроможної вирішити ці потреби. Невдовзі, 27 березня, захід у Києві надасть майданчик для відвертого обміну думками між жінками-лідерками й тими, хто найбільше потребує нашої підтримки, адже справжній прогрес вимагає наявності політик і щирої мотивації до дій», — наголосила Катаріна Матернова.

Учасники заходу (заступниці міністрів, народні депутати, представники органів державної влади та міжнародних організацій) обговорили, як індекс може сприяти реформам та інтеграції України в ЄС, а також його роль у післявоєнному відновленні.

Зауважимо, розрахунок ІГР для України тривав 1,5 року. Наступним кроком стане посилення спроможності державних органів у застосуванні європейської методології збирання й аналізу даних, а також інституалізація українського індексу та його розрахунок на постійній основі. Це дасть змогу ефективніше оцінювати прогрес у сфері рівності та формувати нову демократичну політику на основі цих даних.

«Ми пишаємося тим, що Україна стала першою країною, яка розрахувала індекс під час активної фази війни. Хоч і не всі показники можна було обрахувати через виклики, пов’язані з війною, однак наші експерти з Інституту демографії розробили методологію, що дала змогу заповнити прогалини у відсутніх даних. Європейський інститут гендерної рівності підтвердив коректність наших обчислень і відповідність стандартам, тому ми сподіваємося продовжувати використовувати цей інструмент у майбутньому та затвердити його на державному рівні», — заявила директор Українського жіночого фонду Олеся Бондар.

Участь в обговоренні індексу також узяли: заступник голови Державної служби статистики Ірина Жук, заступник міністра закордонних справ Мар’яна Беца, заступник міністра соціальної політики Ірина Постоловська, народний депутат Марина Бардіна, керівник відділу співробітництва Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Маркус Коль та інші.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра