На пункті управління 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на добропільському напрямку.Президент і військові детально обговорили потреби бригади, виробництво та централізоване постачання дронів специфічних типів — наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, а також виготовлення типових боєприпасів для дронів. Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.

«Бережіть себе і своїх побратимів. Напевно, це найголовніше — ті, хто поруч із тобою. Дуже віримо у вас, у перемогу України», — сказав глава держави.

Також Президент поспілкувався з воїнами і заслухав доповідь командира у смузі відповідальності 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці.

Командир бригади Андрій Турчин доповів про оперативну обстановку, забезпечення позицій усім необхідним, логістику та ротації військових. За його словами, бригада — один із лідерів у застосуванні дронів-перехоплювачів. Під час спілкування з командирами відділень обговорили досвід бригади, подальший розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів «18 — 24», майбутній перехід на контрактну армію, особливості комплектування бригади, підготовку військових і цифровізацію процесів в армії.

Глава держави подякував воїнам за захист України й щоденну службу та відзначив їх державними нагородами. Пам’ять загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

На нараді, проведеній на пункті управління 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, Президент України заслухав доповідь командира 7 корпусу Євгена Ласійчука про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони та взаємодію із суміжними підрозділами. Також доповідав командир 425 окремого штурмового полку «Скеля» Юрій Гаркавий. За словами військових, ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську.

Під час наради йшлося про посилення оборони та забезпечення воїнів усім необхідним. Президент подякував захисникам за службу й відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ—ІІІ ступенів.

«Війна всюди в Україні, але ви на найважчому, найгарячішому й дуже важливому напрямку — покровському. Хочу вам подякувати, адже це дуже важливо. Бо це не тільки наша земля. Це передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато що вирішується саме на цьому напрямку», — наголосив ВолодимирЗеленський.

На основному командному пункті 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», яка відповідає за ділянку фронту поблизу Покровська, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів.

Командувач доповів главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2% загальної чисельності ЗСУ та відповідають за 35% знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей. Роберт Бровді поінформував Президента про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага — власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку СБС. Пізніше Президент окремо зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення. Водночас він подякував воїнам за захист України та масове знищення ворога.

«Пишаюся тим, що ви робите щоденно. Сили безпілотних систем, ви як командири, особовий склад — це, напевно, одна з головних складових майбутньої армії України. І, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії», — наголосив глава держави, відзначивши захисників державними нагородами.

Джерело:

Офіс Президента