Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініціював Президент Володимир Зеленський — це програма зимової «єПідтримки». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 жовтня.

«Наближається третя зима, яку ми проходитимемо в умовах повномасштабної війни. Перед Україною та українцями багато викликів і загроз. Але, як і в минулі роки, наша єдність і взаємодопомога дають позитивні результати», — сказав Прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, кожен українець та українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і деяких українських товарів. У межах цієї програми держава ставить три головні цілі.

«Перша — матеріально підтримати українські родини. Даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки», — зазначив Денис Шмигаль.

Друга — активізувати внутрішній попит на українські послуги. Як нагадав Прем’єр-міністр, уже запрацював «Національний кешбек», і держава здійснила перші виплати людям — понад 37 мільйонів гривень.

«Загалом до програми долучилися 2,4 млн українців та 1470 українських виробників. Якщо «Національний кешбек» акцентує на купівлі українських товарів, то програма зимова «єПідтримка» більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес», — зауважив очільник уряду.

Третя мета, за словами Прем’єр-міністра, — вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для стійкості та перемоги.

«Один із варіантів, як витратити кошти за програмою «єПідтримка», — зробити пожертву на українську армію. Або на офіційні рахунки United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином частину коштів населення реінвестує в нашу безпеку та оборону», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що заявку на участь у програмі можна буде подати через застосунок «Дія» протягом зими. Виплати надійдуть на карту «Національного кешбеку», і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

Денис Шмигаль акцентував, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

«Наступні наші кроки — це зимові субсидії обсягом не меншим, ніж торішні. А також розширена програма «Доступні ліки», до неї введуть нових отримувачів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що держава продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. За жовтень українцям уже нараховано 1,4 мільярда гривень житлових субсидій та пільг, а загалом за 10 місяців цього року нараховано й виплачено приблизно 29,6 мільярда гривень.

«Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону. Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тисячі гривень. Ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин», — нагадав очільник уряду.

За його словами, держава також ретельно виконує і виконуватиме свої зобов’язання щодо пенсій. Зокрема за жовтень пенсіонерам виплачено 65 мільярдів гривень.

«Тож програма зимова «єПідтримка» разом з іншими соціальними програмами матиме вагомий кумулятивний ефект. Стійкішою стане кожна родина, вся економіка, а головне — наша армія», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ