Президент Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради представив перші необхідні кроки для миру та закликав партнерів їх підтримати

Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку впродовж останніх днів і тижнів. Глава держави окремо відзначив те, що на тлі подій у світовій політиці Європа зберігає єдність і намагається робити правильні кроки. Володимир Зеленський повідомив, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.

«Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, — це росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому — підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», — наголосив він.

За словами Президента, насамперед усі мають упевнитися, що росія як єдине джерело цієї війни визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Як наступний крок Володимир Зеленський назвав забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

«Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, — усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри», — зауважив глава держави.

Окремо Президент наголосив, що будь­які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв’язуватися лише за їхньою участю.

Також Володимир Зеленський підтримав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи та підтримав план ReArm Europe.

«Оборонні кошти в межах цього європейського плану мають зміцнити всі частини Європи, і я закликаю виділити значну частину на виробництво озброєнь в Україні — наші промислові потужності найшвидші та найактуальніші з огляду на сучасні безпекові загрози», — сказав глава держави.

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Глава держави подякував Антоніу Кошті за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради та відзначив лідерство керівників інституцій ЄС в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України.

Володимир Зеленський окремо висловив вдячність за підтримку від європейських лідерів на шляху до справедливого та сталого миру.

«Ви надіслали сильний сигнал українському народові, українським воїнам, цивільним, усім нашим родинам. Дуже важливо, що ми не самі. Ми це відчуваємо і знаємо», — наголосив він.

Президент Європейської ради акцентував, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи.

«Безпека та оборона Європи не відокремлені від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони», — зазначив Антоніу Кошта.

Президент Єврокомісії наголосила, що план переозброєння Європи передбачає до 800 млрд євро інвестицій в оборону.

«Він дає державам­членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність», — зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Під час зустрічі обговорили актуальні потреби Сил оборони, зокрема зміцнення ППО, своєчасне постачання всіх видів зброї, боєприпасів, а також посилення виробничих можливостей українського ОПК.

Окремо йшлося про переговори щодо вступу України в ЄС. Володимир Зеленський висловив сподівання, що президенти Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».

Глава держави також подякував за ухвалення 16­го пакета санкцій ЄС проти росії й закликав розпочати роботу над 17­м пакетом, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту рф та їхніх капітанів.

Під час зустрічі із Прем’єр­міністром Бельгії Бартом де Вевером

Володимир Зеленський подякував за допомогу від Бельгії та бельгійського народу, зокрема за рішення передати Україні літаки F­16 та за підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Президент і Прем’єр обговорили підтримку в досягненні справедливого й тривалого миру для України та надання надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський поінформував про підготовку європейського плану для наближення миру й запросив Прем’єр­міністра Бельгії взяти участь у роботі над ним.

Окрема увага — оборонній допомозі Україні. Зокрема йшлося про постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиції у внутрішнє виробництво далекобійних дронів і ракет.

Лідери обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Президент запросив Прем’єр­міністра Бельгії відвідати Україну з візитом.

Джерело: Офіс Президента