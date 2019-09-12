Кабмін спрямував по 100 тисяч гривень 35 полоненим, звільненим 7 вересня. Відповідне рішення уряду одностайно схвалено в середу. «Уряд підтримав ініціативу Президента Володимира Зеленського та надав по 100 тисяч гривень одноразової допомоги усім 35 полоненим, звільненим з російського полону 7 вересня цього року. Кошти Міністерство фінансів спрямує у межах окремої бюджетної програми для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для подальшої виплати звільненим полоненим», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Крім того, уряд провів низку кадрових призначень, які стосуються заступників міністрів. У Міністерство розвитку громад і територій призначено: першого заступника та заступника міністра — Дмитра Живицького і В’ячеслава Негоду. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — заступників міністра Світлану Панаіотіді й Дмитра Романовича. У Міністерство освіти і науки призначено першого заступника й заступників міністра Юрія Полюховича, Любомиру Мандзій та Максима Ярмистого.
У Міністерство охорони здоров’я — першого заступника та заступників Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, а також заступника міністра з питань європейської інтеграції Олену Сімоненко. У Міністерство соціальної політики призначено заступників міністра Віталія Музиченка й Наталію Ненюченко. У Міністерстві юстиції відтепер буде нова заступниця міністра Валерія Коломієць.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб й у подальшому виконуватиме обов’язки державного секретаря Людмила Дараган, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Водночас звільнено дев’ятьох заступників керівників міністерств. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості — Тетяну Максимець з посади першого заступника міністра. Віднині не будуть заступниками Михайло Близнюк, Юлія Підкоморна й Анатолій Корзун. У Міністерстві оборони звільнено заступника Олега Шевчука. У Міністерстві освіти і науки — з посади першого заступника Павла Хобзея, а також заступників Володимира Карандія та Юрія Рашкевича.
Відбулися деякі зміни і в керівництві органів влади на місцях. Так, уряд схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах. Зокрема на Закарпатті заступниками голови ОДА стали Олексій Гетманенко та Ольга Травіна. На Черкащині призначено першого заступника очільника області Бориса Лебедцова й заступника Віктора Карпенка.
На підсумковому брифінгу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів про початок роботи місії МВФ в Україні. Поставлене урядом завдання полягає в тому, щоб 24 вересня делегація фонду поїхала додому з попередньою угодою про подовження співпраці.
Щодо задимлення на території артилерійського арсеналу поблизу Калинівки Прем’єр заспокоїв громадськість: відповідні служби спрацювали оперативно, загроз для населення й військових немає, як і підстав для хвилювання. «Нічого страшного там зараз не відбувається», — сповістив Олексій Гончарук.
Напередодні глава уряду прокоментував підтримані Верховною Радою важливі для економіки законопроєкти, які дадуть країні імпульс для подальшого й значно швидшого розвитку виробництва.
«Ми стали свідками реального прогресу з детінізації української економіки. В першому читанні ухвалили законопроєкти, якими, по-перше, мотивуємо споживачів отримувати фіскальні чеки. По-друге, вимагаємо через спрощення і здешевлення процесу застосування РРО все-таки їх використовувати. По-третє, цими заходами підвищуємо рівень захисту прав споживачів. При цьому потрібно розуміти, що ці документи ще будемо доопрацьовувати разом з громадськістю, бізнесом і профільними експертами», — пояснив Прем’єр-міністр.
Підтримка Верховною Радою законопроєкту №1080 сприятиме зменшенню тиску на бізнес, тим самим стимулюватиме його до прозорого способу ведення діяльності. Цей документ розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також нівелює можливість тиску службових осіб слідчих органів, які стежать за додержанням податкового законодавства.
Прем’єр-міністр високо оцінив роль ухвалення законопроєкту №1076 щодо вдосконалення публічних закупівель: «Нам потрібен розвиток конкурентного середовища у галузі закупівель в Україні. Більше того, ми гармонізуємо Закон України «Про публічні закупівлі» з Директивами Європейського Союзу з питань закупівель. Це важливо в межах Угоди про асоціацію».
«Окрім цього, Верховна Рада підтримала ще одну важливу ініціативу з економічного блоку реформ — законопроєкт №1050. Його реалізація сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва. Надмірна регуляція має відійти в минуле», — резюмував Олексій Гончарук.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»