Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі обговорили співпрацю в оборонній та енергетичній галузях

Учора в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Сторони обговорили важливі питання в оборонній та енергетичній галузях. Під час розмови приділили увагу посиленню України, зокрема в царині оборонно-промислового комплексу.

«Минулого тижня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію оборонної угоди з Великою Британією, а 4 лютого його підтримала Верховна Рада. Це дасть змогу отримати від 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем ППО та ракет до них, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння», — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що реалізація цієї угоди та домовленості між Прем’єр-міністром Великої Британії і Президентом України були однією з важливих тем зустрічі з Девідом Ламмі. Прем’єр додав, що Україна розраховує на швидку та тісну взаємодію в цьому питанні.

Крім того, Прем’єр-міністр подякував британським партнерам за оголошення пакета підтримки на суму 55 мільйонів фунтів, який дає старт виконанню Угоди про сторічне партнерство з Україною.

«Частину коштів Британія надасть на реалізацію проєктів у галузі енергетики», — підкреслив глава українського уряду. Він повідомив, що про співпрацю у цьому напрямі також ішлося під час зустрічі.

Ключовою темою переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з британським колегою — державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Девідом Ламмі стало практичне втілення історичної Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством, яку нещодавно підписали Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Кір Стармер.

Дипломати обговорили подальшу військову допомогу Україні, збільшення ціни війни для агресора, зміцнення обороноздатності та стійкості України, а також посилення санкційного тиску на росію. Сторони погодилися, що єдиний реалістичний шлях до завершення російської агресії — втілення концепції «мир завдяки силі».

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Великій Британії за оголошення нового пакета підтримки України на 55 мільйонів фунтів. «Це фінансування соціальних, гуманітарних та енергетичних програм посилить нашу стійкість, і ця допомога зараз дуже вчасна», — наголосив український міністр.

Глава МЗС подякував Великій Британії за підготовку кількох десятків тисяч українських військових у межах програми Interflex та обговорив з колегою можливості її розширення. Окрему увагу дипломати приділили розвитку оборонної промисловості, зокрема розширенню далекобійних спроможностей України.

«Пріоритет — виробництво дронів, які відіграють важливу роль у сучасних бойових операціях. Я закликав британську сторону масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї», — наголосив міністр. Він повідомив, що сторони погодилися з необхідністю подальшого використання заморожених російських активів для підтримки України. Найближчим часом розпочнеться використання коштів з наданої Британією позики в понад 2 мільярди фунтів, отриманих із цих активів.

Окрему увагу глави української та британської дипломатії приділили спільній роботі зі зміцнення продовольчої безпеки Сирії та реалізації ініціативи «Продовольство з України». Андрій Сибіга висловив вдячність британській стороні за внесок обсягом 3 мільйони фунтів на розвиток цієї програми.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ