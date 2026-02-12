Президент Володимир Зеленський на зустрічі із Прем’єр­міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав в Україну вперше після призначення на посаду, подякував за підтримку під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у сусідній країні.

«Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство в Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях», — наголосив Президент.Особливу увагу під час зустрічі було приділено енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відімкнень електроенергії також і в молдовських містах. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.Прем’єр­міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.Майбутнє членство України та Молдови в Євросоюзі теж було однією з головних тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів. Крім того, йшлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у галузях транспорту та інфраструктури.Україна й Молдова — стратегічні партнери, які добре розуміють важливість взаємної підтримки. Від самого початку повномасштабної російської агресії Молдова послідовно підтримує Україну. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з Александру Мунтяну.Головний фокус — розвиток транспортної інфраструктури, зокрема прикордонної. Співпраця у цій царині має пришвидшити проходження контролю на кордоні, сприяти торгівлі і транзиту. Окремо обговорили енергетичну галузь. Домовилися продовжити консультації щодо спільних рішень і координації дій.«Дякую уряду Молдови за оголошений пакет допомоги Україні у складній енергетичній ситуації загальною вартістю я700 тисяч, а саме генератори, трансформатори, провідники та кабелі, медичне обладнання і транспорт. Перша партія обладнання вже в Україні», — зазначила очільниця уряду.Окремо Юлія Свириденко подякувала молдовським колегам за швидку ефективну координацію зусиль під час нещодавнього блекауту та ефективну взаємодію для подолання наслідків російського обстрілу міжнародної траси на Одещині.За підсумками зустрічі підписано двосторонні угоди. Зокрема про пункти пропуску на українсько­молдовському державному кордоні та спрощений перетин, а також про умови перебування членів родин дипломатичних працівників України в Молдові й навпаки.КОсобливо важлива міждержавна угода щодо репатріації дітей без супроводу. Безпечне законне повернення додому українських дітей, які постраждали через війну, — спільне завдання України та Молдови.«Україна і Молдова разом рухаються шляхом європейської інтеграції. Ми переконані, що поглиблення співпраці між нашими країнами посилює позиції обох держав на цьому шляху. Вдячна Александру Мунтяну за змістовний діалог. Дякуємо молдовському народу за підтримку України та готовність бути поруч у складні часи», — наголосила Юлія Свириденко за підсумками зустрічі.На виконання розпорядження Президента України Володимира Зеленського міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін підписав Угоду з Республікою Молдова про співробітництво щодо репатріації дітей без супроводу до держави походження. Від Молдови документ підписала міністр внутрішніх справ Даніелла Місаїл­Нікітін.Договір передбачає посилення двосторонньої співпраці в захисті прав дітей, які перебувають на території іншої держави без супроводу законного представника, забезпечення їхньої соціальної та правової підтримки, а також встановлення механізму безпечного добровільного повернення до держави походження з урахуванням найкращих інтересів дитини. Важливо, що репатріація добровільна і проводиться лише після врахування думки дитини. Дітям надають інформацію їхньою мовою, а дипломатичні установи допомагають у встановленні особи та видачі документів.Угода гарантує захист персональних даних дітей відповідно до міжнародних стандартів. Документ передбачає чіткий порядок репатріації, зокрема повідомлення компетентних органів, ідентифікацію дитини, оформлення документів, приймання дитини, оцінку можливості безпечного повернення.

