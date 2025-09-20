У Харкові відбувся перший Форум прифронтових міст та громад «Стратегічні виміри міст-форпостів». Участь у заході взяли представники державної, обласної, місцевої влад, бізнесу, громадських спілок та міжнародних організацій. До заходу онлайн долучився віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він подякував громадам за роботу, стійкість та відповідальність.

Олексій Кулеба зазначив, що форум об’єднує громади та допомагає сформувати спільні підходи. Це забезпечить ефективну співпрацю з урядом, парламентом і міжнародними партнерами, а створення Асоціації прифронтових міст і громад дасть змогу чітко артикулювати потреби та координувати дії.

«Прифронтові регіони — наш головний пріоритет. Ми вже втілюємо Програму підтримки прифронтових територій, що охоплює десять областей і понад дві сотні населених пунктів. Вона зосереджена на п’яти напрямах: люди, житло, безпека, бізнес і здоров’я. Це конкретні рішення — від облаштування укриттів у школах та лікарнях до фінансування місцевих ініціатив для підприємців і аграріїв, а також підтримка медичної та соціальної інфраструктури. Дуже важливо, щоб самі громади визначали свої першочергові потреби. Саме тому перший пакет допомоги ми розробляли разом з ними і за цим самим принципом формуватимемо й другий. Тому програма відкрита для пропозицій», — наголосив Олексій Кулеба.

Головною темою форуму стали виклики, з якими стикаються прифронтові міста. Учасники обговорили, як протистояти кризам та водночас планувати розвиток в умовах війни. Зокрема йшлося про роль міст-форпостів, кризове управління та підтримку великими містами своїх громад, а також залучення інвестицій на прикладі успішного досвіду Чернігівщини. Приділили увагу обліку та підтвердженню фактів знищення будівель внаслідок російської агресії.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна, підтримка прифронтових територій залишається на постійному контролі уряду та профільних міністерств. Нині на розгляді у Верховній Раді перебуває Державний бюджет на 2026 рік. Він містить підтримку територій, що постраждали від війни, зокрема понад 4,4 млрд грн на програми відновлення.

«Сьогодні налічується 242 прифронтові громади в десяти областях. Державні програми та ресурси спрямовуємо саме на їхню підтримку: ремонт доріг, будівництво захисних споруд, допомога переселенцям та людям, які втратили житло. Відновлюють системи водопостачання і триває підготовка житлово-комунального господарства і соціальних об’єктів до зими 2025—2026 років», — наголосив Олексій Рябикін.

На форумі оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До ініціативи долучилися громади 11 областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської й Чернігівської. Учасники підписали меморандум про намір вступити до асоціації. Це допоможе об’єднати зусилля та чітко означувати спільні потреби прифронтових територій.

Учасники приділили увагу питанням незламності прифронтових міст і громад, підтримки бізнесу та міжнародній співпраці для відновлення територій.

Форум став платформою для обміну досвідом, формування стратегічних рішень та посилення координації між державними органами, місцевими громадами та міжнародними партнерами.

Мінрозвитку провело зустрічі із представниками прифронтових громад, щоб обговорити перший пакет урядової допомоги та зібрати пропозиції для другого. Ці напрацювання дадуть змогу забезпечити підтримку, що відповідає реальним потребам людей.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій