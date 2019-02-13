Наступного тижня Президент Петро Порошенко підпише ухвалені минулого тижня Верховною Радою зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це він повідомив під час 15-ї щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital.

Транзит, який вражає

«Це буде надзвичайно важливий крок в історії нашої держави. Зміни до Основного Закону свідчать про серйозність намірів України. Ми з вами, з нашими партнерами і колегами з усього світу, які інвестують в Україну, учасники її вражаючого транзиту від постколоніальної країни і частини так званого руского міра до держави й суспільства, які готуються й досягнуть критеріїв, що дадуть змогу подати заявку на вступ до Євросоюзу та підписати План дій щодо членства в Альянсі», — звернувся глава держави до присутніх керівників міжнародних фінансових організацій, представників провідних ділових асоціацій та підприємств — українських та іноземних, що працюють в Україні.

Президент публічно взяв на себе зобов’язання в 2023 році подати заявку на приєднання до Євросоюзу та отримати План дій щодо членства в НАТО. Він закликав інвесторів підтримати Україну в її євроатлантичних прагненнях. «Ви маєте широкі зв’язки в європейських політичних і ділових колах. Маю надію, що ви станете лобістами нашої держави в цьому важливому стратегічному процесі. По-перше, кожен з інвесторів має безпосередній меркантильний інтерес: наше приєднання до цих двох міжнародних союзів однозначно поліпшить інвестиційний клімат у країні. А по-друге, ви всі стоїте на європейських цивілізаційних цінностях. Ніхто з вас не хоче, щоб сюди знову прийшла Росія або Україна повернулася під російське колоніальне ярмо», — зауважив Президент.

Петро Порошенко заявив, що має намір оприлюднити на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 15—17 лютого, інформацію про безпосереднє втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні. «З виборами пов’язані не лише нові можливості для країни, а й виклики. Перший виклик — це виклик реваншизму, це втручання Росії у виборчий процес, що здійснюється дуже активно. Мета — зупинити наш рух на Захід, повернути Україну в сферу російського впливу», — підкреслив він.

Крім того, Президент пообіцяв інвесторам скористатися першою можливістю, щоб законопроект про створення Національного бюро фінансових розслідувань було проголосовано в парламенті найближчим часом. Петро Порошенко переконаний, що силовиків має бути остаточно усунено від впливу на бізнес.

Глава держави нагадав про останні домовленості щодо інвестицій в Україну. Зокрема про підписані під час останнього економічного форуму в Давосі угоди на 200 мільйонів доларів для інвестицій в малий та середній бізнес у Україні та підписані документи щодо інвестицій у відновлювану енергетику на суму понад 450 мільйонів доларів. Серед привабливих для інвестицій галузей він назвав аграрну. «Україна — потужний гравець на відповідному світовому ринку. Водночас маємо розвивати переробку, щоб експортувати продукцію з високою доданою вартістю. Не менш привабливим для інвесторів може бути, зокрема, IT-сектор, українська логістика, зважаючи на вигідне географічне розташування України», — зазначив Президент.

Він нагадав також, що 12 кварталів поспіль зростає економіка. «3,4% ВВП — зростання за останній рік. І це найбільший показник за останні сім років. Банківська система стабільна, гривня за збереження й нарощування золотовалютних резервів зміцнюється. В економічному зростанні нашої держави значну роль відіграла Угода про асоціацію з ЄС, ратифікацію якої так намагалася заблокувати Російська Федерація, та поглиблена й всеосяжна зона вільної торгівлі. Частка Євросоюзу в структурі українського експорту становить 42,6%, а частка експорту в РФ — 7,7%. Торік ми продали в ЄС товарів більше, ніж будь-якого іншого року в історії економічних відносин між Україною і Європейським Союзом. Обсяг нашої торгівлі з Євросоюзом за останні три роки зріс на 55%. І це вже якір. Ми там, де ніхто в одну мить не оголосить ембарго, не використовуватиме взаємну торгівлю для зовнішньополітичного тиску», — констатував Петро Порошенко.

Рік можливостей

Учасники конференції відзначали, що ділова активність у нашій державі помітно пожвавилася. Підприємці позитивно оцінюють тенденції в економіці та готові інвестувати в проекти в інфраструктурі, логістиці, машинобудуванні, туризмі.

«Нові підприємства, нові продукти, нові компанії — це те, що потрібно державі. Економіка має відновлюватися і розвиватися. Уряд ставить пріоритетом зростання економіки на п’ять і більше відсотків. Шлях досягнення мети — проведення структурних реформ, які вже започатковано в медицині, освіті, децентралізації, створенні якісного ділового клімату. Цей рік стане знаковим і з огляду на запровадження змін у судовій системі. 2019-й — рік можливостей. Ми увійшли в нього з ухваленим бюджетом, новою програмою з МВФ. Переходимо на середньострокове бюджетне планування, розпочали реформу фіскальної служби. Впевнений у створенні в 2019 році Антикорупційного суду та проведенні реформи ДФС. Побудуємо якісну систему сервісу податкової служби та митної служби. Уряд — пропідприємницький, адже добре розуміє проблеми підприємців і веде з підприємцями активний діалог», — наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 січня змінено систему нагляду. Нині вона ризикоорієнтована. Маємо амбітний план щодо прогресу в Doing Business. Країну, зазвичай, змінює не лише влада, а й відповідальне ставлення до праці, захисту інтересів громадян. Інвестуйте! Працюємо разом і робимо Україну сильнішою», — підкреслив Прем’єр.

Працювати таки є над чим. Як заявив під час конференції постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, фонд не побачив радикальних змін у рівні корупції в Україні, хоча було створено установи, які допоможуть боротися з цим ганебним явищем. «В Україні багато зроблено за останні п’ять років для усунення дисбалансів в економіці, але перелік необхідних реформ залишається значним. У ньому — земельна реформа, приватизація держпідприємств, анулювання контролю цін на газ, реформа податкової та митної служб», — уточнив він.

А Голова Національного банку Яків Смолій говорив на конференції про те, що НБУ прогнозує уповільнення цього року споживчої інфляції до 6,3%. «Фактичні показники січня підтверджують реалістичність цього показника. У разі входженні інфляції в прогнозовану траєкторію будуть підстави для пом’якшення монетарної політики», — резюмував головний банкір.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»