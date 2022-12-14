З десяток років тому довелося повертатися із Києва до Сум рейсовою маршруткою. Було це глибокої осені, вечірнім рейсом, тож до Ромен, що за сотню кілометрів від обласного центру, під’їхали майже опівночі. Коли виїхали за межі міста, вдалині помітив два миготливі маячки, які сигналили про рух велосипедиста. Бачив його і водій. За правилами дорожнього руху, велосипедист мав би пропустити автобус, однак він не думав зупинятися. І за десяток секунд вискочив на головну дорогу просто перед маршруткою. На щастя, водій вчасно загальмував.

З’ясувалося, що нічний мандрівник нетверезий. Розійшлися по-мирному, хоч водій мав підстави викликати поліцію, адже ДТП була неминуча. Ситуацію врятували маячки на спицях і катафот, які в суцільній темряві сигналізували про велосипедиста.

Про дорожній епізод згадав днями, коли на Сумщині обласна військова адміністрація спільно з Національною полі­цією, Укртрансбезпекою та Добробатом започаткувала акцію «Стрічка безпеки рятує життя». Як наголошує керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, з настанням осінньо-зимового періоду без освітлення надзвичайно зростають ризики ДТП за участі пішоходів. У темряві водіям важко їх бачити і передбачати, де саме і коли вони можуть з’явитися на дорозі. А зарадити цьому можуть спеціальні стрічки з елементами, що в темну пору доби відбивають світло автомобільних фар.

Щоб акція стала результативною і показовою, в області закупили 5 тисяч таких елементів. Частину вручили в Сумах перехожим переважно поважного віку і школярам, решту отримають навчальні заклади, організації та структури, які їх найбільше потребують.

У зоні ризику — ветерани і діти

Ініціатори акції звернулися до освітян, батьків, учнів, щоб не нехтували цим простим правилом. На акцію мають відгукнутися насамперед керівники громад, на територіях яких живуть пенсіонери. Чому б не організувати централізовану закупівлю таких матеріалів або залучити до справи волонтерів? Адже кожна стрічка — це додатковий шанс безпечного перебування на дорозі в темну пору доби.

Задля цікавості зробив мініопитування знайомих, сусідів, колег, як вони ставляться до акції й чи мають намір самостійно убезпечити себе від можливих проблем як пішоходи.

Відповіді передбачувані: всі погоджувалися, що ймовірність втрапити в ДТП зростає в темну пору доби восени і взимку, коли видимість для водіїв і пішоходів знижується. А ось як убезпечити себе і рідних, думки різняться. Більшість збирається купити стрічки й наліпки для себе, дітей, онуків, близьких родичів. Але є й ті, хто не виходитиме на вулицю, коли стемніє. Наскільки це можливо, важко судити. Але як відповідальний за безпеку дорожнього руху придбав собі таку стрічку і користуватимуся нею.

Допоможе просвітницька робота

Із початком акції активізувалася просвітницька робота серед школярів. У Києві за участі поліцейських і рятувальників розпочалися безпекові тренінги для школярів «Не розгубись у темряві». На Сумщині теж відбулися подібні зустрічі з юними пішоходами.

Співробітники відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції відвідали учнів однієї зі шкіл Тростянецької ОТГ, провівши тематичну годину «Бути помітним у темряві — це запорука твоєї безпеки». Під час зустрічі згадали про головні правила поведінки на дорозі, особливо в темну пору, значення кольорів світлофора, необхідність використання стрічок-флікерів. Вони дають змогу бачити пішохода в темряві на відстані 120 метрів, а без них — 30 метрів. Щоб спілкування мало користь, поліцейські подарували школярам корисні сувеніри.

Такі профорієнтаційні заходи вже відбулися в навчальних закладах Конотопського, Сумського, Роменського та інших районів.

Насамкінець. А тим часом ситуація на дорогах області й України залишається тривожною. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, упродовж останнього місяця почастішали ДТП зі смертельними наслідками: із 120 загиблих пішоходів 100 потрапили під колеса саме в темну пору доби. Попереду непроста зима, і як вона минатиме на автодорогах, залежить від кожного пішохода.