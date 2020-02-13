Події, що спричинили резонансне обговорення у ЗМІ й неабияк перелякали жителів Мукачева, стали приводом для позачергової сесії Закарпатської обласної ради. Депутати зібралися заслухати правоохоронців і оцінити стан з додержанням законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку.

На сесію з’явилося значно більше депутатів, ніж дехто прогнозував, і для її роботи за регламентом. Це зайвий раз підтвердило: проблема з безпекою громадян хвилює закарпатських обранців.

Про ситуацію докладно звітував начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Олександр Канцідайло. Позитивні показники статистики за 2019 рік, що стосувалися зменшення кількості вбивств, незаконних заволодінь транспортними засобами та багатьох інших видів правопорушень, повністю нівелювалися таким: за всіма видами злочинів спостерігається негативна динаміка розкриття. І найпроблемніші — Мукачево, Ужгород і відповідні райони. Надзвичайно низький відсоток справ, переданих до суду.

Щодо стрілянини опитано понад 100 осіб, проведено серію експертиз. На пенсію вийшов начальник Мукачівського відділу поліції Михайло Петрище, решта керівництва поліції відсторонено. Нові керівники структурних підрозділів не місцеві, тож не мають жодних зв’язків із місцевими формуваннями.

Люди почуваються незахищеними

Депутати численними емоційними прикладами зі своїх міст і районів підтверджували: в області криміногенна ситуація вкрай складна, люди почуваються недостатньо захищеними. Тривожну картину змалював прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк. Так, в області торік зареєстровано 119 випадків, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, зокрема за фактами їх збуту — 41. Більш як половина кількості виявлених випадків їх збуту — заслуга не поліції, а інших правоохоронних структур. Із 17 виявлених поліцейськими в області випадків на Мукачево припадають… аж два. І це підсумок роботи міськвідділу за цілий рік!

Очільник обласної прокуратури Володимир Гаврилюк акцентував на нестачі професіоналізму більшості працівників закарпатської поліції: «Сподіваюся, мукачівські події змусять керівництво Нацполіції в області подивитися на кадрові призначення. Особливу увагу слід звернути на підготовку слідчих. Нині у складі слідчого управління 40% працівників цієї спеціалізації — з досвідом роботи від одного до трьох років. Їх ще треба вчити, а в декотрих із рай- і міськвідділів вже й нікому вчити».

А робота з виявлення, документування та розкриття кримінальних правопорушень щодо незаконного зберігання значної кількості вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, за словами Володимира Гаврилюка, «не ведеться взагалі».

Негативно оцінив роботу правоохоронців голова постійної комісії Закарпатської облради з питань законності й правопорядку генерал-майор міліції (у відставці) Віктор Русин. За його словами, такі звернення мукачівської місцевої влади до МВС щодо підсилення нацгвардійцями і спецпризначенцями свідчать про нездатність чи небажання впоратися із ситуацією. А ще — в очах усієї країни «роблять Закарпатську область бандитською».

«Ви забули, як у 2004 році (тоді відбулися резонансні події після виборів у Мукачеві. — В.Б.) тодішній міністр Луценко спрямував в область 1100 правоохоронців? — риторично запитував Віктор Русин. — І вони затримали аж… одного крадія велосипеда. Тоді всі витрати на їхнє перебування тут лягли на місцеве керівництво, з міністерства не надійшло жодної копійки компенсації за пальне, харчування. Ситуація зі зверненням до міністра повторилася у 2015 році — теж після події, пов’язаної зі стріляниною. Тоді знову мукачівська міська влада зверталася по допомогу до міністерства і керівництва країни. Випадки зі стріляниною трапляються і в багатьох інших містах та областях України, але там чомусь не звертаються по допомогу. Звертаються чомусь лише з Мукачева. А скільки разів начальник місцевої поліції звітував перед міською радою? Жодного!»

У Мукачеві, розділеному на сім патрульних зон, цілодобово стежать за правопорядком… два патрулі. Вони роз’їжджають автомобілями, а пішохідного патруля в місті немає зовсім. Лінійні відділи поліції ліквідовано. Якщо раніше у міськвідділі було 30 дільничних, то нині за штатним розкладом їх 17, а укомплектовано дев’ять, серед яких чотири жінки.

Віктор Русин звернув увагу на недостатню боротьбу з наркозлочинністю. Якщо раніше у спеціалізованому підрозділі в кожному районі було по два-три працівники, то тепер на всю область їх 17, і вакансії заповнено не всі.

На його думку, мукачівським подіям зі стріляниною надано неймовірно перебільшеного значення, щоб «усунути небажаних людей від місцевих виборів», «ділити портфелі» тощо.

Емоційне обговорення подій 7 лютого та стану боротьби зі злочинністю завершилося зверненням депутатів Закарпатської облради до Президента й міністра внутрішніх справ щодо необхідності постійного патрулювання міста спецпідрозділами поліції та нацгвардії, вжиття «невідкладних заходів, спрямованих на протидію злочинності й підвищення рівня громадської безпеки в регіоні загалом та зниження гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві зокрема». За рішення проголосували 38 із 48 присутніх депутатів.

Передісторія проблеми

Зрозуміти, що так схвилювало громадськість і змусило депутатів збиратися позачергово, дає змогу хроніка подій попередніх днів. Уранці 7 лютого в мукачівському мікрорайоні Росвигово просто посеред вулиці невідомий у масці розпочав стрілянину по позашляховику, де сидів Артур Пашкуляк. Він начебто перебуває в тісних стосунках з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом. У нападника стріляли у відповідь, але він, викинувши зброю, встиг утекти. Під час стрілянини поранено двох — самого Пашкуляка і його охоронця. Поранення виявилися не надто серйозними.

Того самого дня на позачерговому засіданні Мукачівської міськради депутати офіційно звернулися до Президента й очільника МВС із проханням ввести підрозділи Національної гвардії для наведення ладу в місті й захисту його жителів від криміналітету.

8 лютого на контрольному пункті в селі Нижні Ворота, на межі Закарпатської та Львівської областей, сталася подія, яку багато хто пов’язує з подіями в Мукачеві. На шляху до Закарпаття правоохоронці зупинили два елітні позашляховики, де перебувало семеро людей зі зброєю. Силоміць витягнули їх із автомобілів і повалили на землю.

Водіїв, звинувативши у спробі наїхати на правоохоронців, затримали, пасажирів відпустили. Автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz переміщено на штрафмайданчик, зброю вилучено.

Одного з наступних днів відбувся суд, який присудив затриманим водіям 315 тисяч гривень застави. Її внесено, затриманих відпустили. Але вже кажуть про можливу їхню невинуватість. Мовляв, на відео спроби наїзду на правоохоронців не зафіксовано. Не було і намагань застосувати зброю (офіційно зареєстровану).

Посилений контроль правоохоронців за діями кримінальних кіл на території Закарпаття триває. За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова резерв Національної гвардії патрулює вулиці й прилеглі території Мукачева. Тривають обшуки, щоб виявити зв’язки криміналітету.