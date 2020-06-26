Те, що Чугуїв постійно посідає перші позиції серед лідерів із залучення інвестицій у Харківській області, заздрісники пояснюють вигідним географічним розташуванням, — бо до Харкова — рукою подати, — більш об’єктивні поціновувачі — потужним аграрно-промисловим комплексом, але самі чугуївці переконані, що поліпшити рівень життя та інфраструктуру міста можна лише завдяки двом складовим: активній участі кожного жителя та ініціативності місцевої влади.

І слід зазначити, що з обома цими чинниками чугуївцям поталанило. За останні чотири роки тут для розбудови та благоустрою міста завдяки перемогам в обласному конкурсі мініпроєктів «Разом у майбутнє» освоїли понад 12 мільйонів гривень, реалізувавши 45 проєктів.

Громада після спілкувань зі своїм міським головою вирішила, що вона спроможна й на створення та втілення у життя власних ініціатив. Так і народився проєкт «Громадський бюджет», який діє у Чугуєві вже четвертий рік поспіль. За цей час чугуївцям вдалося втілити майже два десятки ідей.

Про головні віхи становлення та реалізацію цього проєкту розповідає в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» натхненниця його впровадження Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

— Пані Галино, Чугуїв став першим містом на Харківщині, де було впроваджено проєкт «Громадський бюджет». З чого все почалося у вашому місті?

— Бувала у відрядженнях як за кордоном, так і в різних містах нашої країни й неодноразово стикалася з досвідом територіальних громад у залученні населення до розв’язання нагальних проблем життєдіяльності своїх міст і сіл. Отож з часом з’явилася впевненість, і колеги підтримали мене, якщо інші змогли, ми теж зможемо! Якщо більшість міст-учасників бюджету участі для реалізації проєкту скористалися допомогою різних іноземних організацій, то нам вдалося запустити процес своїми силами.

За моєю ініціативою три роки тому фахівці міськради розробили положення про «Громадський бюджет» та затвердили номінаційний комітет. З міського бюджету на реалізацію проєкту було надано 320 тисяч гривень. Згідно з положенням 40 відсотків від усієї суми спрямували на малі проєкти (до 50 тисяч гривень), а 60% — на великі (від 50 до 80 тисяч гривень). Оскільки ця ідея була нова, в Чугуєві організували інформаційну кампанію. Я й мої колеги — співробітники міськради — переймалися тим, як сприймуть чугуївці «Громадський бюджет» і чи долучаться до створення проєктів.

Віддаю належне своїм нинішнім землякам — сміливців тут не бракує. На розгляд громади було запропоновано сім проєктів, за які голосували через інтернет, у пунктах голосування, встановлених у найбільш людних місцях. Так було визначено проєкти-переможці.

Кожен з них дає змогу чугуївцям на крок наблизитися до нашої спільної мети — побудувати місто своєї мрії. Для нас, представників органів місцевого самоврядування, «Громадський бюджет» — чудова можливість створити базу цікавих ідей, які необхідно реалізувати в місті. Частину з них намагаємося вирішити безпосередньо за рахунок бюджету участі, інші — залучаючи різні міжнародні, всеукраїнські, обласні фонди і гранти, яких на сьогоднішній день дуже багато.

— А які проєкти найбільше зацікавили жителів Чугуєва, що дало змогу їхнім авторам стати переможцями. Як вони їх реалізували та чи задоволені результатом самі чугуївці?

— Серед проєктів «Громадського бюджету» найбільший відгук та схвалення отримують ті, що стосуються питань екології та благоустрою міста: реконструкція вуличного освітлення, доріг та пішохідних зон, облаштування комфортних місць відпочинку, парків та скверів Чугуєва. Отож це стало важливим аргументом розвитку громади у створенні комфорту та краси в місті. За роки існування «Громадського бюджету» вдалося змінити життя на краще в різних мікрорайонах міста. На Зачуговці та в Осинівці завдяки реалізації проєктів «Забезпечимо комфорт разом» та «Комфортне пересування — комфортне проживання у місті» встановлено сучасні автобусні зупинки, що забезпечують належний комфорт та безпеку пасажирам.

2017 року в мікрорайоні Осинівка було облаштовано сучасний пункт сімейної медицини. Раніше пройти до пункту можна було нерівною та порослою травою ґрунтовою стежкою, або через прохід територією Чугуївського ДНЗ № 2, який вдень закривали, щоб діти не могли залишити дитсадок. Реалізація у 2018 році проєкту «Дорога до здоров’я» забезпечила зручний доступ до медичної допомоги пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями, батькам із дітьми на візочках.

Завдяки «Громадському бюджету» у центрі міста в 2018 році було облаштовано спортивно-ігровий майданчик «LAD’YА» для гри в шахи. Відтепер діти мають можливість активно відпочити на природі, а люди похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями змістовно провести вільний час.

Неодноразовим переможцем «Громадського бюджету» є організація «Зоозахист». Їхні проєкти допомагають забезпечити комфортне співіснування людей і безпритульних тварин у Чугуєві. Адже стерилізація домашніх тварин дає змогу контролювати та поступово зменшувати їх кількість на вулицях міста. За допомогою громадського бюджету два роки поспіль зоозахисники стерилізують домашніх тварин.

Традиційно активну участь у конкурсі беруть заклади бюджетної сфери міста, які використовують можливості проєкту, щоб надати чугуївцям нові послуги та зробити життя в місті більш комфортним і зручним. Отже, ми прагнемо залучити якомога більше жителів до створення та реалізації проєктів.

— Галино Миколаївно, а яка тенденція брати участь у реалізації «Громадського бюджету» нині? Чи не відчувається в жителів втома, або якесь розчарування?

— Цього року чугуївці ще активніше долучилися до «Громадського бюджету». Ми не стали обмежувати проєкти певною тематикою, щоб дати змогу громаді висловити свою думку. Наші партнери та модератори навчали усіх охочих писати проєкти. У різних мікрорайонах працювали консультанти, які надавали інформаційну допомогу. І ось результат — п’ять з одинадцяти проєктів «Громадського бюджету» -2020 уже реалізовано!

Усі вони різні й цікаві по-своєму, але мають і щось спільне — кожен об’єднав навколо доброї справи мінігромади того чи того мікрорайону. Так, наприклад, сталося в Авіаторі, де ентузіаст спорту Сергій Зорін і колектив НВК № 6 змогли (до речі, другий рік поспіль) виграти проєкт, спрямований на придбання спортивного інвентарю. Тепер молодь авіамістечка, яка зробила вибір на користь здорового способу життя, отримала у розпорядження нові м’ячі, гантелі, гімнастичні кільця, шведську стінку, мати й багато іншого вкрай корисного обладнання. Раніше хлопці займалися популярним нині воркаутом тільки в теплу пору, а тепер зможуть удосконалювати свою майстерність протягом року.

Дещо інша спрямованість проєкту, який став переможцем у Клугино-Башкирівці. Тут колектив, батьки й учні школи мобілізували громадськість містечка на підтримку ідеї придбати сучасне музичне обладнання для дітей. Це електрогітара, мікшери, комп’ютер, колонки і навіть медіклавіатура, за допомогою якої діти зможуть писати мелодії й робити аранжування. Також у межах «Громадського бюджету» у Клугино-Башкирівці встановлено дитячий спортивний комплекс «Лабіринт» біля будинків №123, №124.

Мене як міського голову ці проєкти тішать навіть не матеріальними придбаннями — зрештою, це можна було купити за бюджетні гроші і передати в школи. Головне, що завдяки «Громадському бюджету» чугуївці не тільки самі вирішують, що саме їм сьогодні необхідно, а й втілюють задумане в життя. А це виміряти грошима неможливо.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Галина МІНАЄВА. Народилася 8 лютого 1968 року в с. Михайлівка Шаргородського району Вінницької області.

Має вищу освіту, закінчила Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, кваліфікація — інженер-будівельник; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кваліфікація — магістр державного управління, в 2013 р. закінчила аспірантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, має науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

У Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті працює з червня 1995 року, обіймала посади старшого інженера господарчої групи, інженера з охорони праці відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, інженера-будівельника, завідувачка відділу житлово-комунального господарства і будівництва, з жовтня 2001 по червень 2002 р.р. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

З 2002 року вже четверту каденцію Галину Мінаєву обирають Чугуївським міським головою, цю посаду обіймає й нині.

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відповідно до Указу Президента України, почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава», медаллю «Деловой человек Украины», пам’ятною медаллю з нагоди 15-річчя Асоціації міст України та громад.

ДОВІДКА «УК»

Модель громадського бюджету (бюджету участі) виникла наприкінці 80-х років в Бразилії. Через десять років вона поширилася світом. Наразі проєкт «Громадський бюджет» діє більш ніж у 1500 міст у різних куточках планети.

Бюджет участі — це демократичний процес, який надає змогу кожному жителю взяти участь у розподілі коштів місцевого бюджету шляхом створення проєктів для поліпшення життя в рідному місті, а також голосування за них. Автором проєкту можуть бути громадяни віком від 16 років.