Кабінет Міністрів на засіданні в середу ухвалив важливі рішення, спрямовані на розбудову сучасної ефективної системи ветеранської політики.

«Кабінет Міністрів розпочав роботу над новим комплексним документом — Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок», — повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Ветеранський кодекс передбачає зміни до більш ніж двох десятків чинних нормативно-правових актів, його передадуть на розгляд парламенту.

Комплексний документ

Проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави — комплексний документ, який має об’єднати всю систему ветеранської політики в єдине узгоджене сучасне законодавство. Його розробила команда Мінветеранів, а головна ідея — створити єдину чітку та логічну правову основу для всіх категорій ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Нині у ветеранській сфері існують десятки різних законів та постанов, кожен з них відповідає за окремий напрям — статуси, соціальні гарантії, реабілітацію, працевлаштування, освіту тощо. Частину норм датовано 1993 роком, ще частина має суперечності в різних актах. Усе це ускладнює процес повернення Захисників і Захисниць до цивільного життя. Тож Ветеранський кодекс покликаний усунути суперечності між чинними нормативно-правовими актами, оновити застарілі положення, спростити процедури отримання соціальних гарантій і послуг, а також зміцнити й формалізувати відповідальність держави перед своїми Захисниками і Захисницями.

Кодекс охоплює не лише ветеранів і ветеранок сучасної російсько-української війни та їхніх родин, а й ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей; родини загиблих Захисників і Захисниць України; іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України; постраждалих учасників Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні; працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями. Це дає змогу справедливо визнати всіх, хто зробив внесок у становлення і захист Української держави, забезпечити повагу, належні гарантії та можливості.

Що містить кодекс?

Документ складається із шести великих структурних частин — «книг». Кожна з них регламентує певний напрям. Зокрема, книга перша визначає та закріплює основи ветеранської політики, її принципи і завдання; визначає, хто такі ветерани й ветеранки, їхні статуси; регламентує роботу Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ); визначає механізми фінансування ветеранської політики, відповідальність держави.

Книга друга визначає, хто належить до ветеранів війн ХХ століття, членів їхніх сімей, їхній правовий статус, які соціальні гарантії їм передбачено.

Книга третя визначає правовий статус ветеранів/ветеранок та ветеранів/ветеранок-іноземців, правовий статус членів їхніх сімей та родин загиблих (померлих); державні гарантії цим категоріям людей.

Книга четверта визначає правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної сотні, державну підтримку.

Книга п’ята визначає правовий статус залучених осіб, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб, порядок та підстави надання статусу залучених осіб, залучених осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб; які саме державні гарантії їм передбачено.

Книга шоста визначає, що таке державна ветеранська політика, її мету, суб’єкти її формування та реалізації; повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у реалізації ветеранської політики.

Кодекс вносить зміни в понад два десятки пов’язаних нормативно-правових актів, серед яких Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки», соціальні, медичні й адміністративні закони. Це дасть змогу уникнути суперечностей і забезпечити повну юридичну сумісність нового документа з чинним законодавством України. Пенсійні питання й надалі регулюватиме пенсійне законодавство, щоб уникнути дублювання.

І найголовніше: українські ветерани й ветеранки, їхні сім’ї та родини полеглих Захисників і Захисниць заслуговують не на хаос і застарілі механізми, а на сучасну, впорядковану, прозору та зрозумілу систему комплексної підтримки. Вони віддали частину себе заради рідної країни, і держава зобов’язана відповісти їм чесністю, зрозумілими правилами та гарантіями, гідними їхньої внеску в захист свободи і незалежності України.

Експериментальний проєкт із корекції рубців

На урядовому засіданні затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків для тих, хто захищав і продовжує захищати Україну. Із 2026 року держава компенсуватиме надання таких послуг для наших Захисників і Захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір з Мінветеранів.

Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазера можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини. Для ветеранів і ветеранок це особливо важливо, адже такі процедури допомагають подолати психологічні наслідки, знову відчути комфорт у власному тілі.

Ця послуга — це не просто медична процедура, а захід відновлення, спрямований на повернення наших Захисників та Захисниць до повноцінного життя.

Кошти на житлові компенсації

Уряд спрямував 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів.

Протягом 2025 року житлові компенсації вже отримали 1587 родин. Новий перерозподіл коштів дасть змогу продовжити реалізацію програм забезпечення житлом сімей Захисників.

«Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави», — наголосила Прем’єр-міністр.

На урядовому засіданні схвалили Концепцію Державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026—2028 роки. Концепція допоможе державі системно розвивати ветеранське підприємництво, покращити координацію між органами влади та підтримати економічну незалежність ветеранів і ветеранок. Документ передбачає подальше затвердження Державної цільової програми, виконання Закону «Про ветеранське підприємництво».

Створення державних ветеранських просторів

Кабінет Міністрів заклав правову основу для створення таких просторів у громадах як основного осередку надання підтримки для ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх родин. Триває будівництво ветеранських просторів у семи регіонах України за співфінансування Мінветеранів. Перші локації заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку нового року.

Загалом планують створити 153 таких простори. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих отримуватимуть ключові державні послуги в одному центрі.

Схвалено також Концепцію вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України та формування культури поваги і підтримки ветеранів війни до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації. Її спрямовано на зміцнення національної єдності, відновлення історичної справедливості, посилення ролі ветеранів і ветеранок війни в суспільному житті, а також формування сталих традицій пам’яті про Захисників і Захисниць України.

Оновлений порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів гарантує правильний облік талонів на безоплатний або пільговий проїзд для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, щоб уникати подвійного використання пільг.

Удосконалено також порядок оплати праці фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок. Зокрема, тепер їхню роботу за потреби зможуть оплачувати й місцеві бюджети.

