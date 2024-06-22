«Цього місяця ми маємо одразу кілька історичних подій, які змінять Україну та наше місце у світі. Перша — Саміт миру. Це унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друга — початок переговорів про вступ України в ЄС. Уже 25 червня проведемо Міжурядову конференцію Україна — ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про наш вступ», — такими словами розпочав промову на вчорашньому засіданні уряду Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль.

За його словами, надалі розпочнуться детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди. Одночасно триває інтеграція України з Європейським Союзом за всіма напрямами.

Міжнародна підтримка послаблює агресора

Днями Україна та Європейський Союз продовжили чинність транспортного безвізу. Це угода про лібералізацію вантажних перевезень, яка усувала необхідність отримувати дозволи на такі перевезення. Ми домовилися, що транспортний безвіз продовжено на рік, але з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025­го.

«Надалі працюватимемо над тим, щоб і транспортний безвіз, і торговельний безвіз були чинними на постійній основі. Цього тижня Президент України Володимир Зеленський також підписав закон про єдину зону роумінгу з Євросоюзом. Це частина роумінгового безвізу, завдяки якому українці в Європейському Союзі зможуть користуватися своїми тарифами мобільного зв’язку без додаткових платежів», — підкреслив очільник уряду.

За його словами, Україна — перша і поки що єдина країна­кандидат на вступ у Євросоюз, яка долучилася до політики ЄС Roam like at home. Прем’єр­міністр подякував європейським партнерам за цю підтримку, яка посилює нашу економіку та нашу державу.

Глава уряду також висловив вдячність союзникам України, які паралельно роблять важливі кроки для послаблення російської економіки.

«Учора посли Європейського Союзу погодили 14­й пакет санкцій проти російської федерації. Це буде перший подібного масштабу удар по газовій галузі агресора. Крім того, закриваються певні шляхи уникнення попередніх санкцій. Крок за кроком будемо вибивати ворога з міжнародної фінансової системи та міжнародної торгівлі», — наголосив Денис Шмигаль.

Рішення для стійкості країни

За словами Прем’єр­міністра, пріоритетом уряду залишається робота на посилення нашої держави всередині. Це забезпечення армії, макроекономічна стабільність, соціальний захист наших громадян та стійкість нашої енергетики.

На сьогоднішньому порядку денному уряд має відповідні рішення. Перше — затверджує законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Визначає правові засади роботи такої системи, яка є основою для надання соціальної підтримки в нашій країні.

Крім того, Кабінет Міністрів створює Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава. Це дасть змогу більш адресно підтримувати наших громадян, які цього насправді потребують, і підвищить ефективність використання бюджетних коштів.

Також уряд ухвалює рішення про спрямування 1 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Кошти буде надано у вигляді субвенції для регіонів.

«Безпека та якісна освіта наших дітей — головна інвестиція, яку може робити держава. Тому для нашого уряду це системна політика. Торік ми так само надавали 1 мільярд гривень на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси», — наголосив Прем’єр­міністр.

За його словами, і торік, і цього року пріоритет надано українським виробникам. Так ми ще й підтримуємо українську економіку.

Наостанок Денис Шмигаль наголосив на ситуації в енергетиці — уряд постійно тримає її в центрі уваги та ухвалює необхідні рішення. Цього тижня ворог знов атакував об’єкти енергетичної системи. Тривають відновлювальні роботи.

«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Ідеться про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергетичної системи України на 759 мільйонів гривень», — зазначив очільник уряду.

На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок за кредитами для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.

Держава розширює можливість отримати пільгові позики, щоб бізнес і громадяни могли зменшити споживання електричної енергії або створити додаткове джерело для її генерації.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ