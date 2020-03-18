Нинішнє засідання уряду відбувалося в режимі онлайн-трансляції для журналістів заради запобігання поширенню коронавірусу й дотримання карантинних заходів. Урядовці ж прибули на засідання особисто, а міністр юстиції Денис Малюська – навіть у медичній масці.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передовсім, подякував українцям, які дотримуються карантину. Заходи ці не дуже зручні, але вкрай необхідні. Він, зокрема, звернувся до ректорів вишів із закликом не виселяти з гуртожитків студентів, які на час карантину не хочуть або, частіше, просто не мають куди виїхати, а також посприяти у забезпеченні цих молодих людей необхідними продуктами харчування та, за потреби, ліками.

Далі очільник уряду повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про спрямування додаткових 70 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту в межах протидії поширенню коронавірусу. Також, за його словами, буде ухвалено рішення про створення Стабілізаційного фонду держави.

Він також підтвердив інформацію, що уряд планує надати кошти з держбюджету на додаткові виплати медпрацівникам і представникам інших спеціальностей, яких залучено до протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Виклики для економіки здолаємо разом

Прем`єр наголосив, що уряд має бути готовий до економічної кризи в Україні, яка може стати наслідком світової фінансової кризи, спричиненої пандемією: «Це теж виклик для міністра економіки, для уряду, для всієї країни і бізнесу зокрема», – сказав він. А тому дав доручення новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв ситуації, щоб бути готовим до них і оперативно вживати заходів протидії, повідомляє УНІАН.

Денис Шмигаль також повідомив, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про підтримку в період вибуху світової кризи і сподівається на позитивний результат найближчим часом, адже бачить від представників МВФ позитивну реакцію.

«Це окреме питання. 17 березня відбулася зустріч з послами Великої сімки. Щодня ведуться переговори з МВФ в селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації», – зазначив він. І додав, що міністр фінансів отримав відповідне розпорядження. «Сподіваємось найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і зворотний зв’язок від МВФ на сьогодні доволі позитивні», –поінформував керівник уряду.

На Київщині – надзвичайний стан

Далі урядовці розглянули питання відповідно до порядку денного уряду. Так, було ухвалене рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Київській області. По місту Києву такого рішення поки що немає. Проте міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що до цього питання та схвалення відповідного рішення Кабмін має повернутися найближчим часом. «Ми чекатимемо від міста Києва термінового рішення для ухвалення рішення на рівні уряду», – додав очільник МВС.

Також міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що очолюване ним міністерство розрахувало потребу в коштах на здійснення евакуації громадян України через перевезення авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну. Загальний обсяг коштів, які пропонується надати з резервного фонду держбюджету –майже 4,2 мільйона доларів США. Він уточнив, До цієї суми включено витрати на евакуацію майже 35,5 тисячі громадян 175 авіарейсами.

Отже, Прем’єр-міністр доручив в одноденний термін підготувати відповідне протокольне доручення, щоб потім винести його на позачергове засідання уряду.

Серед інших рішень – запровадження спеціального мита в 65% на імпорт електроенергії та вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується, з Росії; внесення змін, які спрощують доступ малих підприємств до програм держпідтримки виноградарства і хмелярства, а також збільшення максимальної суми кредиту за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» до 2 мільйонів гривень з 1,5 мільйона. Рішення ухвалили без детального обговорення.

Пропозиції уряду

Наприкінці засідання Прем’єр-міністр дав доручення розробити проєкт закону, який на період коронавірусу дасть змогу державним органам влади делегувати свою частину повноважень іншим органам для ухвалення критично необхідних для життєдіяльності країни рішень. «Мін'юсту – розробити закон на уповноваження Президента України вводити надзвичайну ситуацію у разі неможливості зібратися й працювати Верховній Раді. На той випадок, якщо Верховна Рада буде унеможливлена збиратися, хтось у державі має право оголошувати надзвичайну ситуацію», – уточнив він.

Також уряд пропонує внести зміни до регламенту Верховної Ради. «Опрацювати й підготувати пакет законопроєктів, які буде винесено на позачергове засідання Верховної Ради, доповнення до закону про карантин –змінити регламент Верховної Ради і Кабінету Міністрів, дати змогу працювати дистанційно. Тут треба скомунікувати з ВР, опрацювати їхній регламент. Мін’юст прошу надати пропозиції щодо дистанційного голосування, щоб ми не заблокували роботу найвищого державного органу», – наголосив Денис Шмигаль.

Очільник уряду також доручив Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прорахувати механізм компенсації громадянам витрат на оплату комунальних послуг на час запровадженого в Україні карантину.

«Ми своєю постановою запровадили карантин. Ми закликаємо людей залишатися вдома, тому держава має взяти на себе часткову компенсацію комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома. Прошу розрахувати відсоток компенсації, суму, яка необхідна. Також, за необхідності, визначити категорії громадян, які зможуть її отримати, або сказати, що це має бути для всіх без винятку», – наголосив він.

А Міністр фінансів Ігор Уманський запропонував переспрямувати кошти, передбачені в Державному фонді регіонального розвитку на інвестиційні проєкти, на боротьбу з протидією поширенню в Україні коронавірусної інфекції. «Дати доручення Мінрегіону спільно з МОЗ, МВС, Київською міською та обласними державними адміністраціями найближчими днями відпрацювати питання щодо перегляду інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, з метою пріоритетності спрямування цих коштів на заходи щодо запобігання поширення вірусу», – сказав міністр.

Ігор Уманський також запропонував рекомендувати органам управління державних банків на період карантину утриматися від зміни керівництва цих фінустанов. Йдеться насамперед про державні банки, але таке рішення може бути доцільним і для інших державних компаній стратегічного спрямування. «Зараз є загроза, що певні групи осіб можуть створити некеровану ситуацію в певних стратегічно важливих структурах», – наголосив міністр.

На це Прем'єр-міністр запропонував міністру підготувати проєкт відповідного рішення – розробити пропозиції спільно з Міністерством юстиції щодо кадрового захисту працівників і керівників державної фінансової системи на час запровадження карантину в Україні.