В усіх регіонах країни стартував опалювальний сезон. Виняток — Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими стовідсоткова. Про це повідомив учора, відкриваючи чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Працюють 83% котелень, тепло подають до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків. Профільні міністерства й відомства контролюють ситуацію і разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності», — наголосив він.

Прем’єр-міністр запевнив, що на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, теплокомуненерго, бюджетних установ. «Формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації», — додав очільник уряду. Він наголосив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, який Україна проходитиме лише на власному газі.

Прем’єр-міністр повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. «Один з ключових її елементів — це субсидії. 2,8 мільйона українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд уже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 мільярди гривень на ці потреби», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр додав, що для військових уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг. А для переселенців із середини січня наступного року буде впроваджено програму субсидій на орендоване житло. «Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів», — зауважив він.

За словами глави уряду, близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти розміром до 21 тисячі грн на родину вже виплачують у прифронтових регіонах.

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не мають втратити право на житлову субсидію», — наголосив Денис Шмигаль.

Для цього Кабінет Міністрів доручив Міністерству соціальної політики розробити і винести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. За словами Дениса Шмигаля, в основі буде проста норма: якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тисяч гривень, субсидія за родиною зберігається.

«Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не будуть зменшувати навіть у разі перебоїв електропостачання», — наголосив Прем’єр-міністр. Такий підхід — частина програми зимової підтримки для громадян.

Денис Шмигаль наголосив, що наша стійкість, успішна оборона й перемога прямо залежать від зростання українського ОПК. «Понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені, щоб таких виробників ставало дедалі більше. Тому сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК», — повідомив Прем’єр.

За його словами, підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 мільйонів гривень до п’яти років під 5% річних. Кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.

«Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї значно перевищать цьогорічні показники», — підсумував очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ