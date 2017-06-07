Через борги за електроенергію Лисичанськ кілька днів без води

У Луганській області понад 10 тисяч абонентів залишилися без води. Через борги за електрику енергетики знеструмили Петровську насосну станцію 2 підйому, ВЛ 6 кВ «Грачова», ВНС «Черемушки» міста Попасна і станцію «Смолянинівська». Було припинено й подачу води на не контро льовану Україною територію області.

Через борг Лисичанського водоканалу за поставлену електроенергію на суму 130 мільйонів гривень уже кілька днів без води жителі місцевого так званого Лікарського містечка, де розташовано міську та обласну дитячі лікарні, працюють в аварійних умовах шість дитячих садків і п’ять шкіл.

В обласній державній адміністрації проведено кілька нарад, а також позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» зобов’язали подавати воду за допомогою генератора до відновлення електропостачання. Лисичанській міській раді дано доручення підготувати графіки погашення заборгованості Лисичанськводоканалу перед ТОВ «ЛЕО» за спожиту електричну енергію.

Вихід із ситуації тепер шукає заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства Едуард Кругляк. За його словами, очікується «рішення територіальної комісії, щоб погасити ті борги, які є у держави перед Лисичанським водоканалом у плані різниці в тарифах, населення й бюджетних установ і так зняти певне навантаження». Але енергетики згодні ввімкнути насоси лише за умов отримання хоч мільйона гривень живими грошима.

«Офіційна вимога облдержадміністрації — негайна подача електропостачання на водоканали, водопостачання життєво важливих об’єктів і соціальної інфраструктури», — зазначив заступник голови ОДА Юрій Клименко.

Доки цього не зроблено, Головне управління ДСНС у Луганській області спільно з Лисичанським водоканалом повинні забезпечити підвезення технічної й питної води до соціальних об’єктів.

Проблеми Луганщини вже вийшли на міжнародний рівень — до роботи із забезпечення людей питною водою долучилося ОБСЄ.

Ми, дорослі, можемо піти набрати десь водички, так-сяк привести себе до ладу. А якщо мама з хворою дитиною потрапила в обласну дитячу лікарню в Лисичанську, а води там немає? Напевно, в лікарні є ємності з привізною водою. Але що таке привізна вода?

На ці запитання, які ставить начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Володимир Єсипов, відповіді поки що немає.

«Нині в нашій області, як і в усій країні, чинний мораторій на проведення перевірок відповідно до постанови Кабміну №442 від 2014 року. Виходи на об’єкти заборонено всім службам, окрім податкової інспекції. І навіть тоді, коли трапляються незвичайні ситуації, позапланова перевірка може відбутися тільки в разі наявності скарги, — розповідає Володимир Дмитрович. — У Лисичанську кілька днів без води дитячі навчальні й лікувальні заклади. Робота цих соціальних об’єктів в умовах надзвичайної ситуації, коли нема протягом кількох днів води, потенційно (в епідеміологічному плані) небезпечна. У даному разі тут можливі спалахи кишкових захворювань. Співробітники нашого управління в Лисичанську порушать питання перед міським керівництвом. Я був присутній на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, де керівника підприємства енергетиків наполегливо просили увімкнути електроенергію, щоб подати воду на соціально значущі об’єкти. Адже така кількість мам і дітей не можуть обходитися без питної води!»