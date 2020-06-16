9 тисяч школярів слобожанського краю під керівництвом більш як 900 педагогів з понад 30 шкіл успішно завершили навчальний рік

З початком введення в Україні карантинних заходів для протистояння поширенню COVID-19 перед кожним закладом освіти постав виклик — налаштувати освітній процес віддалено, до того ж зробити це оперативно і, найголовніше, найменш стресово для школярів, батьків та педагогів.

У Сумській області одним із варіантів вирішення питання стало використання універсальної платформи для дистанційної освіти на базі хмарного сервісу Microsoft Teams. Наразі майже 9 тисяч школярів під керівництвом більш як 900 педагогів з понад 30 шкіл успішно завершили навчання онлайн.

Що стало запорукою успіху? Як менш ніж за 2 місяці освітянам Сумщини вдалося відтворити освітній процес онлайн?

Перш за все, це — активність педагогів та бажання не зупинити навчання, не втратити зв’язок з учнями. Знайти не лише тимчасові рішення окремих задач, а єдиний цифровий простір для повноцінного навчання.

По-друге, гнучкі можливості платформи, що поєднує у собі всі складові освітнього процесу: віртуальні класні кімнати, уроки онлайн, спілкування у чатах, електронний розклад, цифрові зошити та журнали успішності, безліч можливостей для виконання завдань, проведення тестувань та атестації знань.

По-третє, кваліфікована підтримка з боку офіційного партнера Microsoft — компанії Lizard Soft, фахівці якої забезпечили технічне впровадження та навчили педагогів особливостей роботи у додатку.

Ось як оцінюють перші кроки онлайн-новації безпосередні учасники освітнього процесу:

Світлана Панченко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

«Протягом квітня та травня 2020 року Microsoft Teams став центром командної роботи для 51 викладача, 111 студентів, 1076 слухачів. Він інтегрував вміст і засоби, необхідні команді для забезпечення ефективної освітньої діяльності.

Для забезпечення безперервної освіти педагогів під час карантину адміністрацією комунального закладу було прийнято рішення освоїти саме Microsoft Teams. Викладачі інституту швидко опанували роботу та переконались, що Teams — це не лише месенджер. Це надійна та безпечна платформа для дистанційної освіти. Середовище, яке забезпечує правильне сприйняття навчального процесу без зайвих чинників, що відволікають.

Викладачі ділилися своїми лекціями та презентаціями, готували завдання, показували фільми, співпрацювали віртуально в режимі реального часу, модерували інтерактивні дискусії зі своєю командою, а також створювали тести, оцінювали та отримували персоналізований зворотний зв’язок, записували навчальні заняття, щоб слухачі й студенти могли його переглянути самостійно — все на одній платформі.

Наступним кроком інституту стала рекомендація усім школам та освітнім закладам області впровадити інструменти дистанційного навчання та долучитися до спеціальної програми Lizard Soft».

Світлана Білоус, директор Боромлянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. Тростянецького району Сумської області:

«Спеціалісти Lizard Soft оперативно зареєстрували для закладу домен, увели інформацію про учнів та вчителів — створили команди. Але найбільш важливим і дієвим, на мою думку, є проведення циклу тематичних вебінарів. Заняття проводять двічі на тиждень і дають максимально цінну та практичну інформацію. Враховуються усі побажання та потреби конкретного закладу».

Василь Григор’єв, генеральний директор Lizard Soft:

«Розуміємо, наскільки важливо допомагати бізнесу у складні часи. Проте не менш важливо підтримати майбутні покоління. Сервіси Microsoft Office 365 та Teams зокрема доступні будь-якому навчальному закладу України безкоштовно. Користуватися ними дуже просто. Все, що необхідно, — це інтернет та пристрій: ноутбук, планшет і навіть телефон. Проте також розуміємо, що в критичній ситуації кваліфікована допомога має вирішальне значення. Виконуємо технічні налаштування, проводимо навчання для викладачів. З початку квітня маємо вже понад 30 успішних прикладів впровадження у школах та ще майже 20 заявок у роботі.

Серед нових запитів отримуємо заявки не лише від шкіл. Не відмовляємо! Наш підхід системний, можливості хмарних сервісів гнучкі та легко адаптуються під задачі навчальних закладів будь-яких типів — дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти».

Анна Міщенко, вчитель англійської мови Конотопської спеціалізованої школи II-III ступенів №2:

«Ми відкрили безліч корисних інструментів, за допомогою яких маємо унікальну можливість підтримувати оперативний зв’язок з учнями, надавати їм загальний доступ до файлів, давати й оцінювати завдання і, що надважливо, створювати проєкти. І все це можемо робити, не виходячи з дому».

Дмитро Текуч, вчитель інформатики Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1:

«Програма має простий і зрозумілий інтерфейс, це дає змогу учням легко зорієнтуватись у ньому, а нагадування й можливості запису онлайн-уроків не дадуть забути про наступне заняття або дозволять переглянути його згодом».

Інеса Пєсоцька, директор обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей:

«Завдяки можливостям програми долучати до відеонарад зовнішніх користувачів просто за посиланням у будь-якому браузері. На Сумщині триває процес вступних співбесід та іспитів — і знов-таки онлайн! Ми маємо можливість не тільки організувати профорієнтаційні онлайн-зустрічі з абітурієнтами та їхніми батьками — індивідуальні, групові, а й якісно провести вступні конкурсні випробування: надавати спільний доступ до змісту завдань, отримувати змогу здійснювати голосові й відеовиклики у високій якості, надавати спільний доступ до екрана, тобто створити умови для повноцінного вступу до гімназії всіх охочих».

Віталій Білик, директор Біловодської ЗОШ І-ІІІ ст. Роменського району:

«Можливості Microsoft Teams допоможуть не тільки здійснювати дистанційно освітній процес під час карантину, а й стануть органічною частиною освітнього процесу в школі, її цифровим освітнім центром для вчителів, учнів та їхніх батьків».

Лариса Колодяжна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Боромлянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. Тростянецького району:

«Я матиму змогу працювати дистанційно також і в позаурочний час, а не лише в умовах карантину. Передовсім це економія ресурсів усіх учасників освітнього процесу, автоматизація контролю виконання завдань, створення умов для співпраці в класі, зворотний зв’язок для учнів».

Учитель англійської мови Комунальної установи Сумська спеціалізованої школи І ст. № 30 «Унікум» Марія Гребень радить завжди ставити урок на запис, що полегшує роботу для учнів, які не змогли передивитися урок онлайн.

Попри деякі хвилювання спочатку, нині переваги дистанційного навчання не залишились не поміченими і для батьків. «Щодня наші діти зайняті на всі 100%, всі предмети згідно з розкладом проходять вчасно і продуктивно», — радіє мама Аліни Калашник, що навчається у 2-Р класі спеціалізованої школи № 30 «Унікум».

Малечі уроки у Teams теж до вподоби. Учень того ж класу Артем Корольов розказує, що програма легка у використанні: «Вчитель перевіряє мої завдання і в цей же день я бачу свої помилки та оцінку. Можу смайлами-емоціями обмінюватися зі своїми однокласниками. Якщо я пропустив урок, то можу в записі його переглянути».

Переваги навчання онлайн очевидні вже зараз. Більш того, викладачі чітко розуміють перспективи майбутнього і не лише в умовах карантину. Маємо слушну нагоду опанувати новітні хмарні технології, щоб забезпечити новий рівень освіти в Україні.

Вікторія ГРОБОВА,

директор департаменту освіти і наукиСумської ОДА,

для «Урядового кур’єра»

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