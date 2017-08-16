На жаль, останнім часом Кіровоградська область стала ареною рейдерських захоплень фермерських господарств, а також переписування договорів оренди землі на нових хазяїв. Це призвело до соціальних збурень, і як наслідок — фермери почали озброюватися та наймати структури, які захищають їх від непроханих гостей. Чому так відбувається? Як ставляться фермери до земельної реформи та вільного ринку землі? У всьому цьому і намагався розібратися кореспондент «УК», який вирушив у спеціальне відрядження до Кропивницького.

Директор департаменту агропромислового комплексу та земельних відносин Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Коренюк каже, що головна причина таких рейдерських спроб — це те, що область є аграрною, а не індустріальною (регіон має понад мільйон гектарів орної землі й чи не найкращі чорноземи в Україні та 2,5 тисячі фермерських господарств).

Достатньо навести красномовний приклад спроби привласнити фермерське господарство «Нива-2010», яке розташоване в селі Бережинці Кіровоградського району. Як відомо, тамтешні селяни стали на захист його керівника й відбувалося це доволі драматично — зі стріляниною, кров’ю та пораненнями. Недарма про цю подію неодноразово повідомляли не лише українські, а й європейські телеканали. «Смакували» це і російські ЗМІ.

«Треба сказати, що фермери нашого регіону досить активні — вони не мовчать. Щодо відкриття ринку землі сільгосппризначення, то тут ставлення різне. Одні господарники зазначають, що це вже давно перезріле питання, і чекати не можна. Інші — просять продовжити мораторій на продаж. Хоча я вважаю, що ті фермери, які проти відкриття вільного ринку землі, лукавлять. Чимало з них мають мало наділів і їм бракуватиме коштів для подальшої закупівлі, тому й не хочуть цієї важливої реформи. Ми ведемо роз’яснювальну роботу серед аграрної спільноти», — каже чиновник.

У Сергія Коренюка є свій рецепт проти рейдерських спроб — після введення електронної реєстрації земель всі оборудки з нею повинні відбуватися в сільських радах, а не в столиці.

І фермери також за це обома руками. Так, керівник багатостраждального підприємства ТОВ «Нива-2010» Микола Трибиненко заявив «УК», щоб запустити вільний ринок землі, треба провести її інвентаризацію: «Чимало ділянок не було внесено в електронний реєстр, адже багато паперових носіїв за цей час втрачено. Маємо дуже багато помилок в електронному документі. До того ж, всі електронні носії щодо землі повинні бути лише в громадах. Це просто неприпустимо — ділити земельні площі з Києва. Я не проти земельної реформи, вона дійсно конче потрібна, проте за нинішнього стану речей її запускати неможливо. Нас не зрозуміють прийдешні покоління — земля перейде великим латифундистам, рейдерські захоплення стануть масовим явищем по всій Україні».

Слід сказати, що кореспондент «УК» намагався знайти хоча б одного з керівників таких господарств, які за відкриття вільного ринку землі. За порадою навідався до керівника фермерського господарства «Великобайрацьке» Кіровоградського району Олексія Герасимова. Але відповідь була приголомшлива: «Я взагалі проти продажу землі. Землю треба здавати в довгострокову оренду. Я нині за паї сплачую своїм селянам до 10 тисяч гривень на рік, в 2018-му — підвищу цю плату до 15 тисяч. Вони дуже задоволені, адже це велика надбавка до пенсії. Якщо буде вільний продаж землі, вони нічого не отримають. Коштом мого господарства ми проклали асфальтовану трасу, газифікували село. Я думаю, що великий латифундист, коли купить чимало землі, такого не робитиме. Або розвиватиме лише «головне» село свого господарства, а інші перебуватимуть у занедбаному стані».

Голова постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин і засновник сільгосппідприємства «Зарічне» Микола Давидовський зазначив «УК», що відкривати ринок землі з 1 січня 2018 року не можна: «Ми ще в травні 2017-го написали офіційне звернення обласної ради з цього приводу до всіх владних структур. Бізнес та люди в нашій країні ще не готові до цього — всі повинні стати соціально відповідальними. І ці питання, дійсно, слід вирішувати лише на місці, а не в столиці, тоді жодних рейдерських захоплень чи спроб не буде».

Між тим, селяни та фермери області для самозахисту від непроханих гостей і далі купують зброю (так, фермери Бобринецького району придбали 150 карабінів), наймають приватних охоронців і навіть колишніх вояків-АТОвців. Вони кажуть, що іншого виходу в них поки немає.

Від редакції. Нині ставлення до земельної реформи неоднозначне з різних причин. Зокрема чимало ділянок не внесено в електронний реєстр, що на руку тим, хто зазіхає на чуже. Є, наприклад, і лукавство серед фермерів, які проти відкриття вільного ринку землі через те, що мають мало наділів і їм бракуватиме коштів для подальшої закупівлі. Отож проводити реформу слід з урахуванням усіх обставин.