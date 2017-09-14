В особі міністра закордонних справ Свена Міксера Естонія почула слова вдячності Президента Петра Порошенка за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, засудження і невизнання окупації й анексії Криму, а також послідовну позицію щодо необхідності збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Він засудив вирок окупаційного російського суду стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якого незаконно було засуджено до 8 років позбавлення волі, назвавши це проявом «сталінських часів у стилі 1937-го року».
Співрозмовники скоординували підходи до шляхів реалізації ініціативи направлення миротворчої місії ООН на Донбас для забезпечення належної імплементації мінських угод. У цьому контексті керівник зовнішньополітичного відомства Естонії заявив про спільність позиції щодо необхідності розміщення миротворців на всій території окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.
Петро Порошенко подякував за важливу гуманітарну й технічну допомогу Естонії Україні й за лікування поранених українських військовослужбовців, повідомляє департамент прес-служби АП.
Було відзначено зацікавленість України у подальшому використанні досвіду Естонії з розвитку електронного урядування. Відбувся обмін думками щодо змістовного наповнення наступного саміту «Східного партнерства», запланованого на листопад 2017 року в Брюсселі.
Про наповнення двосторонніх відносин конкретним економічним змістом із главою естонської дипломатії говорив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Україна зацікавлена в посиленні співпраці з Естонією і розраховує на підтримку Таллінна в подальшій економічній інтеграції з ЄС.
Естонія головує в Раді ЄС у другому півріччі цього року, і українське питання входить до порядку денного ради. «Ми високо цінуємо підтримку та позицію Естонії стосовно України. Підтримуємо ваше головування в Раді ЄС, це дуже важливо для України, — сказав Володимир Гройсман. — Хочу побажати, щоб воно було успішним, а наша співпраця з ЄС, яка має стратегічне значення, поглиблювалася».
Інтеграція України у спільний політичний та економічний простір з ЄС — стратегічна мета уряду. Створюється інноваційний інструмент моніторингу імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, так званого Пульсу угоди. На порядку денному також виконання умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС, взаємодія в енергетичній галузі, зокрема у фінансуванні Фонду енергоефективності, модернізації газотранспортної системи України і подальшому реформуванні НАК «Нафтогаз України». Не менш важлива допомога ЄС у соціальній адаптації та реінтеграції вимушено переміщених осіб, а також початок програми підтримки ЄС для відновлення Донбасу.
Володимир Гройсман скористався нагодою подякувати уряду Естонії за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку політики санкцій проти агресора, а також надання гуманітарної, фінансової й технічної допомоги. Київ буде вдячний за спільну позицію з блокування небезпечних енергопроектів, зокрема будівництва газопроводу «Північний потік-2».
«Ми зацікавлені у перейманні досвіду Естонії у проведенні реформ, зокрема в політичній, правовій, економічній, фінансовій, митно-податковій галузях та напрямі електрон ного урядування. Говоримо про інтерес до спільних інвестиційних проектів», — наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.
Свен Міксер підкреслив, що Україна й Естонія мають успішну історію та активний порядок денний співпраці: «Ми зацікавлені в реалізації спільних проектів у сфері електронного урядування, в секторі освіти і безпеки. І для нас так само важливо розкрити потенціал Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки йдеться про відкриття ринків та зростання товарообігу».
До слова, за півроку взаємна торгівля товарами й послугами зросла на третину, сягнувши 144,2 мільйона доларів. Станом на кінець першого кварталу цього року обсяг інвестицій у нашу економіку становив 223,1 мільйона доларів, які вкладено переважно в промислові проекти.