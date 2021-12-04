У музеї Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота в Оршанці під Черкасами зберігають нагороди, які належали колишньому 360-му гвардійському артилерійському Оршанецькому полку, нині — військовій частині 9930. Це найвищі відзнаки, які символізують масштабні ратні подвиги, що вплинули на хід історії. Ця цілісна добірка нагород славного військового підрозділу має невелику тиражність. 

Навіть потримавши в руках такі нагороди, відчуваєш чимало емоцій, багато над чим замислюєшся з огляду на ментальну й історичну їхню цінність, вважає експерт-мистецтвознавець Черкаського НДЕКЦ МВС Ігор Солодовников. Фото надав автор

Як свідчать документи, орденом Олександра Невського полк нагороджено 15 вересня 1944 року за зразкове виконання завдань командування у боях з німецькими загарбниками, за заволодіння польським містом Остроленка та фортецею і проявлену доблесть та мужність. Орденом Михайла Кутузова ІІІ ступеня — 19 лютого 1945 року за зразкове виконання завдань командування у боях з німецькими загарбниками під час прориву оборони німців південніше від Варшави й виявлену при цьому доблесть та мужність. Орденом Олександра Суворова ІІІ ступеня — 28 травня 1945 року за зразкове виконання завдань командування в боях під час прориву оборони німців й наступу на Берлін і проявлену доблесть та мужність.

Оскільки ці нагороди — визнання славних подвигів артилеристів, свідчення їхньої мужності та героїзму, виникла думка передати їх у державні музейні фонди, аби з ними могли ознайомитися якомога більше відвідувачів. Однак перед тим як передавати реліквії до інших музейних установ, вирішили перевірити їхню автентичність. Ось так і потрапили ордени та нагородні документи до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Тут їх досліджував експерт-мистецтвознавець Черкаського НДЕКЦ МВС Ігор Солодовников. 

Як розповів експерт, щоб  упевнитися в автентичності, він з’ясував, яким способом їх виготовлено. Брав навіть пробу металу, хоч мистецтвознавча експертиза й не передбачає такого дослідження. Встановив, що це 925 проба срібла, й це відповідає оригінальному виконанню. Але більший акцент зробив на дослідженні способу виготовлення — такі нагороди випускали тоді методом штампування у промислових умовах виробництва. Спеціальні матриці, які застосовували, залишали на металі певні сліди (борозни, траси). Їх майже неможливо підробити. За допомогою збільшувального приладу вдалося їх побачити й підтвердити, що нагороди справжні. Відіграє велику роль і метод пайки — гвинтовий штифт припаяно до основи. Коли підробляють такі речі, з такою пайкою — сріблом по сріблу — виникають проблеми. 

Ще один із методів перевірити автентичність — встановити спосіб нанесення клейма. Тут застосовували штампування. А ще майстер вручну вирізає серійний номер ордена — можна навіть знайти певні ознаки його почерку. Ордени виготовляли партіями, тож експерт визначив тип та різновид нагороди, звіривши з літературою в каталогах. Звірився із думкою ще одного фахівця в Черкасах, який теж підтвердив автентичність нагород.

До речі, співпраця експертів з Головним центром підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота триває роками. Багато цікавого зроблено спільними зусиллями для збереження пам’яті загиблих прикордонників у період Другої світової війни, проведено дослідження солдатських медальйонів та розшукано родичів загиблих героїв, поповнюють експозицію музею новими знахідками, триває наполеглива робота з дослідження історії.

А доки тривали дослідження експертів, у військовій частині засумнівалися: чи варто, мовляв, передавати нагороди до іншого музею. Адже зберігають їх в Оршанці, який відвідує багато дослідників історії Другої світової війни, ніскільки не гірше, ніж у столичних музеях. Умови для зберігання експонатів тут відповідають чинним нормативам, охорона — теж. Та й, на думку Ігоря Солодовникова, краще залишити їх у військовій частині, адже надійніше їх зберігати саме тут.

Як свідчить практика, нині нерідко експерти виявляють підробки. Ось і в Черкаському НДЕКЦ МВС під час досліджень виявлено чимало підробок, зокрема ордена Червоного прапора, інших нагород. Нині ця тема актуальна, адже вартість таких раритетних речей досить висока й дехто бачить у цьому можливість незаконного заробітку. 

Центр може надавати довідку про автентичність таких речей. Із такою потребою іноді звертаються й громадяни. Але найчастіше на дослідження потрапляють предмети фалеристики від спецслужб, які вилучають ордени і медалі під час спроб перевезення контрабанди. Близько третини мистецтвознавчих досліджень — саме предмети фалеристики й нумізматики, які намагалися різними способами вивезти за кордон.