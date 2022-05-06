Через нелюдські дії озброєних рашистів на українській території гуманітарна ситуація в нашій державі ускладнюється. З огляду на це прем’єр-міністри Польщі та Швеції ініціювали проведення міжнародної конференції донорів задля збирання коштів на гуманітарні потреби України. За даними ООН, 13 мільйонів людей в Україні потребують базової гуманітарної допомоги у вигляді житла, їжі та ліків.

Свобода проти тиранії

До високоповажних учасників конференції через відеозв’язок звернувся Президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна зберігає повну функціональність, але потребує достатніх фінансових ресурсів, щоб українці були забезпечені всім необхідним, і в безперервній роботі держава як розпорядник цих коштів покриватиме першочергові оборонні, соціальні та гуманітарні потреби.

За його словами, Україні потрібен стратегічний план міжнародної підтримки. Це буде сучасний аналог історичного плану Маршалла. Уже готують великомасштабний план відновлення та реконструкції.

«Якщо цей новий план Маршалла для України передбачатиме швидкі та достатні кроки, це означатиме, що мільйони українців, переміщені внаслідок війни, зможуть повернутися додому. Чим закінчиться ця жорстока війна, вирішується не лише на полі бою, а ще й у питаннях економіки та фінансів, і гуманітарної підтримки, і можливості забезпечити нормальне життя на визволених територіях та відновити те, що зруйнувала російська армія.

Відновлення України має тепер стати таким самим історичним прикладом для нашого часу та майбутнього, як відновлення європейських країн після Другої світової війни. Це буде інвестицією у стабільність усієї Центральної та Східної Європи. Щоб агресор знав, що він не зламає могутність Європи та вільніших націй, і все, що зруйноване війною, буде відновлено. Свобода має продемонструвати, що вона захищає та забезпечує людей краще, ніж тиранія, яка десятиліттями користується величезним потоком грошей, продажем нафти, газу та іншої сировини», — цитує слова глави держави Інтерфакс-Україна.

Присутній на конференції Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Україна переможе у війні проти росії.

«Для перемоги нам потрібно чотири речі: зброя, санкції, фінансування та європейські перспективи. Зброя — щоб захищати Україну та Європу від агресора. Санкції — щоб припинити фінансування війни. Фінансування — щоб підтримати наших людей та нашу економіку. Та євроінтеграція, бо це цивілізаційний вибір українців. Україна після перемоги планує не тільки відновити те, що знищили російські окупанти, а й побудувати нову європейську країну. Ми плануємо робити це саме зараз. І саме зараз ми хочемо бути членом Євросоюзу. Нам потрібне визнання у європейській сім’ї зараз, саме тому ми захищаємо нашу і вашу свободу. Ми розуміємо, що наші цілі амбіційні, й віримо, що весь світ допоможе нам», — цитує слова очільника уряду УНІАН.

У єдності сила

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до присутніх такими словами: «Я радий, що ми єдині. Це один із ключових меседжів, який хочемо передати зовнішньому світу. Ваша присутність тут свідчить про те, що ми поділяємо страждання, завдані цією брутальною, несправедливою та геноцидною війною. І ми робитимемо все, що в наших силах, щоб зупинити росію та гарантувати перемогу України».

За його словами, щодня Україні потрібно понад 12 тисяч тонн гуманітарної допомоги, а нині вона від світу отримує лише приблизно 3 тисячі тонн.

«Терміново необхідно більше фінансування для продовольства, предметів гігієни та іншого обладнання. Треба мобілізувати ці фонди. Україна сьогодні бореться не лише за свою рідну землю, незалежність та свободу, а також і за нашу. Ми й надалі підтримуватимемо вас усякими можливими способами. Ви виграєте цю війну, ми переможемо разом. Водночас ми демонструватимемо, що європейські цінності — це не порожні слова, вони підкріплені діями», — запевнив Матеуш Моравецький.

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Швеція надасть додаткові 23 мільйони доларів, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні. Вона наголосила, що Україна гостро потребує гуманітарної, фінансової підтримки, військової техніки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що ЄС спрямує 200 мільйонів євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Вона сподівається, що приклад ЄС наслідуватиме багато хто.

Президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що кілька тижнів тому разом з Володимиром Зеленським обговорював ідею солідарного трастового фонду для України, після чого лідери ЄС ухвалили рішення такий фонд підтримати.

«Це конкретне вираження нашого зобов’язання Україні. Наші солідарні зусилля будуть сфокусовані на трьох ключових сферах: гуманітарна підтримка, короткострокові необхідні ліквідності та реконструкція. Маємо діяти зараз, щоб реагувати на страждання українських людей в Україні та за її межами. Тому пріоритет номер один — зібрати гроші для цих гуманітарних дій.

Є ще інша термінова потреба — ліквідність. Україні потрібні значні кошти, щоб підтримувати життєдіяльність країни, — приблизно 5 мільярдів євро на місяць. Разом з нашими партнерами ми мобілізували макрофінансову допомогу, але ми повинні робити набагато більше. Маємо надати практичну допомогу зараз, негайно, щоб гарантувати, що роботу медсестер, лікарів, учителів було оплачено вчасно і щоб Україна продовжувала функціонувати», — констатував він.

Про те, що Австрія надасть Україні 42 мільйони євро, щоб пом’якшити гуманітарну кризу в нашій та сусідніх країнах, повідомила федеральний міністр у справах жінок, сім’ї, молоді та інтеграції Сюзанна Рааб.

Загалом, як повідомив, виступаючи із завершальним словом, Матеуш Моравецький, донорська конференція зібрала для України 6,5 мільярда доларів.

Покарання за злочини

Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький підписали меморандум про підтримку з боку Польщі зміцнення обороноздатності України. Денис Шмигаль подякував Польщі за значну фінансову допомогу Україні на загальну суму 2,7 мільярда доларів і підтримку зброєю. Він порушив питання збільшення експортних можливостей із нашої країни, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.

«Польща нині — основні ворота для українського експорту. Блокування росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Пропонуємо знайти формати для створення зелених коридорів на нашому кордоні для експорту зерна», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Говорив він і про те, що Україна спільно зі США працює над механізмом конфіскації заморожених російських активів та подальшої передачі їх Україні для відновлення. Відповідне законодавство найближчим часом має ухвалити Канада. Матеуш Моравецький зауважив, що і ЄС розглядає механізм конфіскації майна, щоб передати його на допомогу Україні. Він підкреслив, що дуже важливо покарати росію за її жахливі злочини.

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«Урядового кур’єра»