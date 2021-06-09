Під час чергової телефонної розмови із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення американського колеги відвідати США у липні цього року.

Джо Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України на тлі російської агресії, що триває. Він відзначив поступ у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень українського народу.

Позицію України неодмінно буде враховано під час обговорення стратегічних питань у НАТО і запланованих заходів найвищого рівня, які, щоправда, відбудуться без участі представників нашої країни. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Президенти обмінялися думками про стратегічну взаємодію України та США напередодні важливих самітів «Групи семи» та Північноатлантичного альянсу і запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом РФ.

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі й уздовж українських кордонів, акцентувавши, що на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордону України спостерігають високу концентрацію російських військ і важкого озброєння.

«Так зване відведення російських військ — лише імітація», — цитує слова Володимира Зеленського пресслужба Офісу Президента.

Президент США відзначив важливість обговорення із Президентом України регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення «Кримської платформи», запевнивши, що США буде представлено на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Глави держав обговорили питання енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він противник реалізації проєкту «Північний потік-2». Володимир Зеленський акцентував, що «Північний потік-2» — це не економічний проєкт. Він створює серйозну загрозу й слугує безпековим викликом. Тому його слід розглядати крізь призму гарантій безпеки для України.

Президенти обмінялися думками про прогрес України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямі зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку.

Президент України також висловив подяку за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти COVID-19: «Це збереже життя багатьом українцям. США укотре підтвердили підтримку стратегічного партнерства з Україною».

Коментуючи подію на брифінгу у Вашингтоні, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив: президент Байден запевнив Зеленського, що рішуче виступатиме за суверенітет і територіальну цілісність України, обстоюватиме її очікування.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів УНІАН, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського: США дають Україні максимальні гарантії її безпеки в максимально широкому сенсі цього слова через добудову газопроводу «Північний потік-2».

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