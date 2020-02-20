Засідання Ради безпеки ООН, вкотре ініційоване країною-агресором для начебто аналізу виконання мінських угод у зв’язку із п’ятою річницею з часу підписання комплексу заходів, справедливо обернулося для Росії осудом за порушення цих-таки угод, подальше озброєння бойовиків на Донбасі та ескалацію ситуації там. Адже для всього цивілізованого світу не залишилися непомітними свіжі події на Луганщині поблизу Золотого, коли російські окупанти під щільним вогневим прикриттям намагалися просунутися через лінію розмежування, обстрілюючи українських воїнів із забороненого мінськими угодами озброєння, застосовуючи ствольну артилерію калібрів 152 та 122 мм, міномети 120 мм, великокаліберні кулемети, танки і гранатомети різних систем.

Під час спроби прориву окупантів спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за допомогою камер відеоспостереження зафіксували біля Золотого понад 2,3 тисячі вибухів, ідеться у звіті місії на сайті ОБСЄ у зв’язку з порушеннями режиму припинення вогню біля лінії зіткнення в Луганській області.

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр з питань Європи і закордонних справ головуючої у 2020 році в ОБСЄ Албанії Еді Рама в заяві на сайті ОБСЄ зауважив, що цей останній інцидент не єдиний: «Режим припинення вогню порушують щодня, незважаючи на зобов’язання, передбачені мінськими угодами, і пряме зобов’язання щодо повного і всебічного втілення режиму припинення вогню, погодженого два місяці тому в Парижі. Ці порушення мають жахливий вплив на цивільне населення. Наполегливо закликаю всі сторони продемонструвати максимальну стриманість та дотримуватися взятих зобов’язань. Позитивні кроки, котрі ми бачили на місцях, не можуть бути незавершеними. Усі сторони мають зобов’язання щодо тривалого і всеосяжного режиму припинення вогню, що сприятиме припиненню насильства, яке вплинуло на життя багатьох людей і зруйнувало інфраструктуру».

Окуповані райони — край страху і терору

На засідання Радбезу новопризначений постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прибув із портретом великого формату 22-річного Максима Хітайлова, вбитого 18 лютого українського військовослужбовця під час спроби прориву окупантів. Дипломат звернув увагу постійного представника Росії при ООН Василя Небензі на те, що українця вбито кулями, які постачають росіяни. Він процитував йому рядки з вірша Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны?» «Коли ростуть як гриби пам’ятники диктатору і вбивці, авторові геноциду українського народу 30-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням до російського представника: «Хотят ли русские войны?» — цитує слова Сергія Кислиці Укрінформ.

Постпред України підкреслив, що Росія утримує на сході України окупаційне військо, більше за армії деяких країн ЄС, продовжуючи постачати його озброєнням, регулярними силами та найманцями. «Лише торік Росія направила на окуповані території Донбасу понад 4000 тонн зброї та боєприпасів. Нині на окупованих територіях приблизно 500 танків, 1000 бронетанкових машин, майже 130 реактивних систем залпового вогню, 800 артилерійських систем. Захоплені райони перетворилися на край страху і терору. Ця територія, за даними ООН, уже стала однією з найзабрудненіших мінами у світі. Чи може хтось назвати це замороженим конфліктом? Або конфліктом низької інтенсивності? Це війна, єдина триваюча війна в Європі. За шість років військового вторгнення Росії на Донбас загинули понад 13 000 осіб, понад 27 000 поранено. Понад 1,4 мільйона жителів Донбасу — вимушені переселенці. З початку цього року 13 українських військовослужбовців було вбито і майже 60 поранено», — констатував він.

Після саміту нормандського формату, який відбувся торік у грудні, позиції ЗСУ окупанти обстріляли понад 400 разів. Він наголосив, що це повна зневага домовленостей, досягнутих у Парижі лідерами України, Росії, Франції та Німеччини.

Не оминув постпред і теми призначення колишнього віцегубернатора Іркутської області РФ Володимира Пашкова керувати на окупованому Донбасі. «У Росії стверджують, що Україна нібито має вести прямі переговори з так званими представниками місцевої влади на тимчасово окупованій території Донбасу. Але хто вони? Наскільки місцевий нещодавно призначений так званий виконувач обов’язків голови «уряду» Донецька Володимир Пашков? Це громадянин Росії. Донецьк та Іркутськ розділяють якісь незначні 6 тисяч кілометрів. Однак він «достатньо місцевий», на думку Москви, для управління на Донбасі й щоб говорити про майбутнє Донбасу. Немає виправдання для когось із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території», — цитує УНІАН слова Сергія Кислиці.

Важливість двостороннього руху

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань та миробудівництва Розмарі Дікарло висловила стурбованість, що через брак твердої політичної волі у всіх сторін на Донбасі може відбутися сповзання до нового насильства. На її переконання, довгоочікуваного миру на сході України можна досягти, якщо існуватиме достатній рівень політичної волі, будуть добросовісні переговори і проявлятиметься конкретна підтримка зусиль, щоб зброя замовкла.

Як зазначила виконувач обов’язків заступника представника США при ООН Черіт Норман Шале, своїми діями Україна чітко продемонструвала виконання зобов’язань щодо досягнення мирного врегулювання конфлікту. «Президент Володимир Зеленський активізував дипломатичні зусилля, щоб налагодити зв’язок з українськими громадянами на сході країни, поліпшити гуманітарну ситуацію з обох боків лінії зіткнення, провести два обміни заручників і відновити переговори лідерів у нормандському форматі за участі президента РФ Володимира Путіна. На жаль, Росія не продемонструвала аналогічного бажання виконати зобов’язання за мінськими угодами. Вона озброює, готує, очолює і веде бойові дії на боці своїх маріонеткових сил», — констатувала вона.

Черіт Норман Шале підкреслила, що останній напад очолюваних Росією сил біля Золотого був прямим порушенням мінських угод: «Очолювані Росією сили порушують зобов’язання, взяті президентом Путіним та російськими посадовцями, і вбивають українців на українській території. Росія розповсюджує дезінформацію, щоб відвернути увагу від її центральної ролі у розпалюванні конфлікту на Донбасі. Росія має припинити конфлікт шляхом виведення її сил зі сходу України й окупованого Криму. Ми закликаємо Росію негайно втілити її безпекові зобов’язання відповідно до мінських угод, у яких ідеться, що сторони можуть лише тоді рухатися далі з політичними заходами Мінська, коли на місцях буде безпека».

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр закликав Росію використати її вплив на сепаратистів, щоб добитися повного втілення мінських угод в інтересах цивільного населення, яке опинилося у пастці між важким озброєнням і мінами. Він наголосив, що Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі.

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«Урядового кур’єра»