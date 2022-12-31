Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав останнє чергове засідання уряду в цьому році такими словами: «Проводимо його у Києві. У вільній столиці незламної країни. Дякуємо Збройним силам України за те, що це можливо. За те, що на своїх плечах тримають незалежність країни. Вічна слава та пам’ять кожному герою, який загинув у цій війні. Світ назавжди запам’ятає цей рік як рік незламних і хоробрих українців. 2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості українського народу, а 2023-й — як рік великої Перемоги та миру».

Очільник уряду наголосив, що 24 лютого 2022 року назавжди увійде в історію як переломний момент для України та світу. Що цей день став початком кінця російської недоімперії. Що росія стратегічно програла тієї миті, коли вирішила, що може підкорити українців і знищити українську державність. Натомість вільний народ вільної країни показав усьому світу, що значить готовність боротися з ворогом, якого всі називали набагато сильнішим за тебе.

«Поряд із вдячністю нашим військовим дякуємо енергетикам, рятувальникам, комунальникам, лікарям і всім хоробрим українцям, які тут і зараз продовжують боротися, працювати, допомагати ЗСУ і своїй країні», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Наша армія тепер одна з найсильніших

Прем’єр окреслив основні досягнення української влади, завдяки яким держава вистояла, завдяки яким було закладено фундамент Перемоги України.

«Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням уряду. Ресурси, витрачені у 2022-му і закладені в бюджет на 2023-й, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни передбачено на сектор безпеки і оборони понад 1,2 трильйона гривень. Істотно підвищено виплати всім військовим. Понад 250 мільярдів гривень передбачено на закупівлю й модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів», — підкреслив він.

І додав, що створено й активно працюють нові механізми безпекової підтримки України, серед яких ключове місце посів формат «Рамштайн», що об’єднав 50 країн. Укладено довгострокові контракти для виробництва зброї для України, які профінансують уряди США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країн-партнерів упродовж наступних двох-трьох років. Україна продовжить активне виробництво власного озброєння.

«Ми подали заявку на вступ до НАТО. Упроваджуємо найкращі стандарти Альянсу в логістиці, плануванні та підзвітності. Українська армія, без перебільшень, тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам Перемогу. А ми працюватимемо, аби вона була забезпечена найкращим чином», — наголосив Денис Шмигаль.

Солідарність союзників

Прем’єр констатував, що визначальною подією для історії країни стало отримання в червні цього року статусу кандидата на членство в ЄС.

«У рекордні для всіх держав терміни ми якісно заповнили опитувальник для отримання цього статусу. Уже вдалося виконати Угоду про асоціацію з ЄС на понад 70%. Наступного року розраховуємо почати процедуру переговорів про вступ до Євросоюзу.

Інтеграція в ЄС — не про якесь неосяжне майбутнє, що колись дасть результат. Інтеграція до ЄС — трансформація нашої країни вже зараз. Це можливості для бізнесу, стійкість держави, посилення інституцій, справедливі правила, можливості та свободи для українців», — зазначив він.

Денис Шмигаль нагадав, що за цей рік в умовах війни Україна отримала п’ять безвізів з ЄС: «Те, що планували робити роками, ми зробили за 10 місяців. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, завдяки якому український бізнес більше не потребує дозволів на автомобільні вантажні перевезення. Економічний безвіз, який скасував на рік всі мита і квоти на українські товари, що експортують в ЄС. Митний безвіз запрацював у жовтні і дає змогу інтегрувати нашу митницю в європейську. Цифровий безвіз, завдяки якому Україна тепер член програми «Цифрова Європа».

Прем’єр зауважив, що це лише верхівка всієї роботи: сотні нормативних актів уже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському, ще сотні готують до ухвалення наступного року. Адже стратегічне завдання для країни — відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024-го.

Денис Шмигаль наголосив, що не лише Європа, а й весь цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з Україною у визвольній війні. Що завдяки лідерству Президента Володимира Зеленського вдалося створити потужну проукраїнську коаліцію і країна одержує дедалі більше сучасного озброєння, фінансової та політичної підтримки. Що всі союзники одностайно говорять, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Внутрішній фінансовий ресурс

«Битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній галузях. Вдалося профінансувати всі ключові видатки бюджету. Ми не затримували пенсії, зарплати лікарям чи вчителям. Щотижня проводимо постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України. За ці десять місяців залучено понад 31 мільярд доларів від партнерів. Наступного року також розуміємо, як фінансуватимемо бюджет та відновлення, і що для цього потрібно.

Ще одним кроком на підтримку здорових державних фінансів стала успішна боргова політика. Переговори, які проводили уряд і Міністерство фінансів, завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом відтерміновано на два роки. Майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій», — зазначив Прем’єр.

Він підкреслив, що міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Однак 2/3 всіх коштів, які отримав бюджет, — це внутрішній ресурс: сплата податків, мит, купівля облігацій.

«Саме тому з перших днів війни робили все, щоб підтримати приватний сектор. Введено податкові, регуляторні, кредитні пільги. Запрацювали нові програми підтримки бізнесу. Допомога з релокацією, логістикою. Бізнес продемонстрував неймовірну адаптивність, патріотизм і соціальну відповідальність. Тисячі підприємств працюють на армію та виконують найважливіші завдання для країни в різних галузях. До виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч українських підприємств», — зауважив Денис Шмигаль.

Він уточнив, що лише в межах пільгової програми кредитів «5-7-9» на підтримку бізнесу видано 70 мільярдів гривень. Ще понад 45 мільярдів видано за програмою портфельних гарантій. З початку війни введено ставку єдиного податку на рівні 2%. Скасовано фактично всі перевірки бізнесу. Запроваджено декларативний принцип щодо абсолютної більшості дозволів і ліцензій. Понад 700 підприємств релоковано, і це зберегло тисячі робочих місць.

Успішно запрацювала унікальна програма грантів для бізнесу «єРобота»: понад 2 мільярди гривень передбачених грантів, тисячі нових бізнесів.

Прем’єр знову згадав економічний безвіз із ЄС, що вже заощадив українському бізнесу десятки мільйонів доларів. Він додав, що ввізні мита скасували Велика Британія, Канада й Австралія. Тепер уряд працює над тим, щоб ці торгові преференції були не тимчасовими, а постійними.

«Продовжимо підтримку у створенні індустріальних парків, яких вже 59. Продовжимо підтримку агросектору, який також показав неймовірну стійкість. 80 мільярдів гривень видано 38 тисячам аграріїв за місяці війни. Допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрано вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна забезпечила себе продовольством на наступний рік.

Завдяки зерновій ініціативі експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти України — понад 10 мільйонів тонн. Нова логістика стосується не лише водних шляхів, а й залізниці і автотранспорту. Істотно розширено кілька ключових пропускних пунктів на кордоні з Польщею, відкрито новий пункт на кордоні з Румунією», — нагадав Денис Шмигаль.

Прем’єр не оминув увагою наслідків енергокризи, спричиненої терором росії проти української енергоінфраструктури: «І цей виклик теж подолаємо. Наша енергосистема витримала десять великих атак і десятки менших. І попри це зберігає керованість. Очікуємо підтримку для енергосектору від партнерів щонайменше на 1,5 мільярда доларів. Сотні вантажів обладнання з усього світу прибули або просто зараз прямують в Україну. Завдяки професіоналізму українських енергетиків та нашій підготовці ми витримали те, що не витримала б жодна енергосистема в Європі».

Держава виконує свої соцзобов’язання

Говорив Денис Шмигаль про те, що в умовах війни й економічної кризи державна соціальна підтримка допомогла вижити мільйонам українців.

«Уже в перші тижні після повномасштабного вторгнення уряд виплатив понад 30 мільярдів гривень у межах проєкту «єПідтримка». Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень. Майже 11 мільйонів пенсіонерів вчасно отримують виплати. Цього року проіндексовано пенсії, їх збільшено на 16%. Проведемо індексацію пенсій і 2023-го.

Адресність і допомога тим, хто цього потребує передусім, — принцип, який дав змогу ефективно допомагати громадянам. Виплачено 53 мільярди гривень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Майже 2 мільйони людей отримують по 2—3 тисячі гривень виплат щомісяця. Аналогічні програми запровадили ООН та Червоний Хрест. Вдячні їм за ці проєкти, як і за важливу допомогу медичній та освітній галузям, які істотно постраждали від війни», — наголосив він.

І додав, що було знайдено ресурс, аби зарплата лікарів в Україні була не меншою за 20 тисяч гривень, медсестер — не меншою за 13,5 тисячі. Триває та розширюється програма «Доступні ліки».

«В освітній галузі теж намагаємося надавати додаткову підтримку. Понад 20 тисяч студентів вже переведено на бюджетну форму навчання. Це військові та діти військових, студенти із прифронтових громад.

Додаткової стійкості державі надає реформа з діджиталізації, що охоплює нові й нові сфери. За місяці війни додано три документи та 16 сервісів у застосунок «Дія», ще плюс 25 послуг тепер є на порталі «Дія». Уже 18,5 мільйона українців користуються «Дією». Сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу у зв’язку з безробіттям чи статус ВПО — все це можна зробити швидко й просто. Цифровізація дедалі глибше проникає в усі сфери та стає одним із фундаментів для розбудови нової економіки», — акцентував Прем’єр.

Відновлення країни

Про План відновлення України: влітку проведено першу конференцію з відновлення в Лугано (затверджено принципи відбудови); у жовтні на другій конференції з відновлення в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив «план Маршалла» ХХІ століття, який буде розроблено для України.

«У Вашингтоні, Берліні, Лондоні, Варшаві та Брюсселі лідери вільного світу підтверджують свої наміри брати участь у масштабному проєкті відбудови нашої держави, який може стати новою об’єднавчою ідеєю для Європи та значним бустером для всієї європейської економіки.

Перша верифікована оцінка щодо коштів, необхідних на відновлення, свідчить про те, що станом на червень це було 350 мільярдів доларів, а на кінець року виходимо на понад 700 мільярдів. Діють реєстри для збирання даних про завдані збитки. Розпочато процес створення міжнародного реєстру збитків. Визначено концепцію механізму компенсацій Україні збитків, завданих російською агресією, який базуватиметься на багатосторонній міжнародній угоді. Ми змусимо росію заплатити. Зробимо все, щоб конфіскувати сотні мільярдів доларів, заморожених на Заході, і спрямувати їх на відновлення нашої держави», — заявив Денис Шмигаль.

Він констатував, що відновлення не означає лише відбудову пошкодженої інфраструктури. Це докорінне перетворення на європейську країну з новою якістю життя для людей. Щоб ті, хто виїхав, повернулися. Бачили перспективу того, як наша держава розквітне.