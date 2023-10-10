Україна вистояла завдяки відважним та сміливим людям — воїнам, медикам, рятувальникам, енергетикам, а також учителям. Про це говорив Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль під час церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2023.

«Учителі виховали справжніх героїв — патріотів своєї Батьківщини, найкращих із найкращих. У складних, часом надзвичайно небезпечних умовах ви продовжуєте навчати та виховувати нові покоління українців. Тих, хто будуватиме майбутнє нашої держави. Тих, хто прославлятиме Україну розумом, талантом, винахідливістю і незламним духом. Це справді важлива та відповідальна місія», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль подякував освітянам за невтомну сумлінну працю і вручив їм цінні подарунки.

«Переконаний, що з такими вчителями в України світле майбутнє. І це світло переможе темряву. Бажаю натхнення, поваги, міцного здоров’я. Теплих усмішок ваших учнів, а найголовніше — миру й перемоги», — сказав глава уряду.

Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine зібрала понад пів тисячі історій учителів з усієї країни. Уже другий рік основна мета премії під час повномасштабного вторгнення — розповідати історії вчителів, щоб у такий спосіб подякувати їм і відзначити важливість їхньої праці.

Перша леді України Олена Зеленська, яка також взяла участь у врученні Global Teacher Prize Ukraine, висловила подяку всім українським педагогам, які під час страшної війни працюють і навчають не лише освітніх предметів, а й власним прикладом вчать стійкості та життєлюбності, зміцнюють віру молоді у власні сили, показують, що попри ворожий напад життя триває, отже в ньому є майбутнє для дітей, їхніх родин, усієї країни.

Дружина Президента вручила національну премію Global Teacher Prize Ukraine в номінації «Молодий вчитель» 23-річному Петрові Сітеку зі Львова. Відзнаку присуджено за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства та менторства.

«Ця номінація надзвичайно надихає, адже вона про те, що для молоді професія вчителя престижна. Що робота захоплює їх і не лякає труднощами. Хтось із номінантів почав працювати просто перед війною, а хтось — уже в розпал війни. І все одно залишився на своєму місці, не покинув викладання. Це теж заслуговує на окрему вдячність. Переможець підкреслює важливий для України курс на гендерну рівність. Жінки становлять майже 85% українських учителів. Тож наш переможець дає надію, що педагогічна праця цікавить і залучає чоловіків, бо рівні можливості, за які всі ці роки бореться Україна, мають бути й у професії вчителя», — сказала Олена Зеленська.

Петро Сітек викладає у львівській Школі вільних та небайдужих дебати і менторство, які, на його думку, важливі у формуванні особистості учня.

«Ми повинні змінювати наші підходи до освіти. Сконцентруватися на тому, яких особистостей ми допомагаємо формувати, а не на знаннях, які вони здобувають. Оскільки в цій справі головне надихнути, і тоді вже ніхто не зможе зупинити людей, які хочуть здобути знання. Вірю, що саме освіта здатна змінити світ», — розповів педагог.

«Петро каже, що найперше хоче виростити учнів щасливими людьми. А це саме те, чого всі ми хочемо для України. Бо країна, де кожна людина щаслива, обов’язково буде щасливою», — підсумувала Олена Зеленська.

ДОВІДКОВО

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів­агентів освітніх змін, яку вручають із 2017 року. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо їхніх учнів, а й щодо суспільства і підкреслити важливість педагогів в Україні.

Джерело: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ