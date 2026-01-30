Уряд втілює «СвітлоДім» — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відімкнень. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч гривень для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь­якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть об’єднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку. Використати кошти потрібно за 45 днів», — поінформувала Юлія Свириденко.

Програма діятиме у громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.

Як повідомляє Мінрозвитку, йдеться про роботу основних систем життєзабезпечення — водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла зокрема в опалювальний період.

Програма може фінансуватися з державного бюджету, коштом міжнародних партнерів або інших джерел. Уже працює офіційний сайт «СвітлоДім», де зібрано всю базову інформацію про програму. Можливість подати заявку на отримання державної допомоги з’явиться найближчим часом. Про це Мінрозвитку повідомить додатково.

«Ми відкриваємо програму додаткової підтримки для мешканців багатоквартирних будинків. росія постійно б’є по енергетичній і тепловій інфраструктурі. Після кожної атаки наші енергетики й комунальні служби працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути людям світло, тепло і воду. Але важливо не лише відновлювати, а й посилювати домівки людей альтернативними рішеннями.

Ми хочемо дати простий і зрозумілий механізм допомоги, який працюватиме швидко, онлайн і прозоро. Люди зможуть самі обирати обладнання та постачальника. Маємо забезпечити реальну підтримку для роботи систем життєзабезпечення будинків», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Розмір державної допомоги залежатиме від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти можна буде спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів; блоків керування високовольтними батареями, акумуляторів, сонячних панелей.

Для підвищення енергостійкості бізнесу

Кабінет Міністрів розширив програму «Доступні кредити 5—7—9%» для підвищення енергостійкості бізнесу. Про це повідомила Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили зі 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, додали когенераційні установки.

«Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр повідомила, що уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

«Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно­будівельного контролю немає», — наголосила Юлія Свириденко. Вона нагадала, що раніше встановлення сонячних систем трактували як реконструкцію або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і вилучив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.

Ухвалив уряд рішення щодо розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год. для дітей з інвалідністю підгрупи А. Юлія Свириденко наголосила: «Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відімкнень електроенергії».

Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.

Рішення ухвалене з урахуванням масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії російської федерації та тривалих відімкнень електроенергії у зимовий період 2025—2026 років. Отримати портативну зарядну станцію зможе один з батьків або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А.

У Мінсоцполітики, Міненерго та Держенергоефективності, які спільно опрацьовували затверджену урядом ініціативу, переконані, що рішення стане додатковою допомогою для тих, хто потребує особливої підтримки та щодня живе в режимі підвищеного ризику.

Подати заяву можна буде через територіальні органи Пенсійного фонду України або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (за наявності технічної можливості).

Закупівлю обладнання здійснюватиме АТ «Фонд декарбонізації України», а доставка відбуватиметься через АТ «Укрпошта».

В Енергоатомі нова наглядова рада

Уряд призначив новий склад наглядової ради Енергоатому на підставі подання номінаційного комітету. Це важливе рішення для оновлення НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила Прем’єр­міністр. Нова наглядова рада складається із семи членів. Незалежними членами наглядової ради будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте­Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон. Усі вони авторитетні міжнародні фахівці з багаторічним досвідом у галузях ядерної енергетики, фінансів, управлінні ризиками та юридичному регулюванні. Представниками держави обрано: заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва, голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина та державного секретаря Міністерства енергетики Максима Малашкіна.

«Конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес­омбудсмена за повною та відкритою конкурентною процедурою, передбаченою для всіх стратегічно важливих державних підприємств. Уряд зробив усі необхідні кроки для перезапуску менеджменту і дотримувався рекомендацій партнерів про проведення конкурсу в повному, а не скороченому форматі», — наголосила Юлія Свириденко.

Під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради НАЕК «Енергоатом» очільниця уряду поставила завдання терміново призначити нове керівництво компанії. На період, необхідний для призначення, уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

За словами Юлії Свириденко, нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії: договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Додаткові дотації і гуманітарні потреби

28 січня Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови надання у 2026 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, проєкт якого розробив Мінфін. Урядове рішення визначає чіткий механізм надання такої дотації та спрямоване на підтримку фінансової спроможності громад, які втрачають ресурсний потенціал своїх бюджетів через повномасштабне вторгнення російської федерації, і забезпечення безперервного виконання ними базових повноважень органів місцевого самоврядування.

У державному бюджеті України на 2026 рік за відповідною бюджетною програмою передбачено 30,4 млрд грн, з яких 12,7 млрд грн уже розподілено між місцевими бюджетами; 17,7 млрд грн становить нерозподілений залишок, який буде спрямовано місцевим бюджетам відповідно до затверджених порядку та умов протягом року.

Порядком передбачено щоквартальний розподіл додаткової дотації 2026 року з урахуванням фактичних надходжень до відповідних бюджетів, зокрема: для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва та бюджетів тимчасово окупованих територій) — з урахуванням надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); для місцевих бюджетів прифронтових територій (крім тимчасово окупованих) — з урахуванням надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку; для обласних бюджетів — з урахуванням надходжень податку на прибуток підприємств.

Головним розпорядником коштів додаткової дотації визначено Міністерство фінансів.

На засіданні в середу Кабінет Міністрів затвердив постанову, спрямовану на врегулювання механізму передачі гуманітарної допомоги у вигляді громадського транспорту, що забезпечить стабільну роботу пасажирських перевезень у громадах в умовах воєнного стану. Відповідний акт визначає порядок подальшої передачі гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів та вагонів метрополітену. Передачу здійснюватимуть Київська міська державна адміністрація, обласні державні адміністрації (військові адміністрації в разі їх утворення) та органи місцевого самоврядування комунальним підприємствам та господарським товариствам із 100­відсотковою комунальною власністю, які є автомобільними перевізниками та/або перевізниками міського електричного транспорту.

Передача транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, відбуватиметься за погодженням з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності.

