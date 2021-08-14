Учасники дев’ятого міжнародного мотофестивалю «Дорога на Січ», що відбувався з 30 липня по 1 серпня, планували встановити національний рекорд України на найбільшу мотоколону із 7 тисяч учасників. На Соборній площі в Черкасах організували виставку автомототехніки. Та буквально за тиждень на сайті міськради дві петиції про заборону руху мотоколон вулицями й загалом заборону байкерського руху в місті набрали необхідну кількість голосів жителів обласного центру для розгляду в раді. Чому значна частина містян негативно відгукується про байкерський рух?

Провчили… ланцюгами та битками

«Вони порушують правила дорожнього руху, тишу в місті, спокій громадян. При собі іноді мають вогнепальну та холодну зброю. Чимало транспортних засобів без реєстрації або їздять з номером іншого мотоцикла», — йдеться в одній із петицій.

Але чи не головною причиною такого ставлення був інцидент з побиттям молодої пари, що стався напередодні, який розслідує поліція.

Відео інциденту дивіться тут.

За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі. Що було потім — відео інциденту опублікував одеський Telegram-канал та підхопили інформагенції. На ньому видно, як байкери оточили хлопця з дівчиною і почали завдавати їм ударів. Дівчина, яку мотоциклісти тягали за волосся, пізніше розповіла, вона разом із хлопцем в автомобілі на вулиці Смілянській перелаштувалася перед довгим рядом байкерів, що прямували тим самим шляхом.

«Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи нецензурні слова, били машину ногами й ланцюгами. Ми стали тікати від них і використовували газовий балончик для захисту, коли вони затискали нас з усіх боків», — розповіла місцева жителька.

Після того як мотоциклісти розправилися з молодою парою, розтрощили їхній автомобіль, використовуючи ланцюги й бейсбольні битки. Постраждалі опинилися в лікарні із множинними травмами і забоями, в обох струс мозку.

Зовсім іншу версію в соцмережах оприлюднюють прихильники двоколісного руху. Мовляв, автомобіліст сам ледь не спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого його провчили. Та жодних доказів — відео чи звернень до правоохоронців не надають. Така «наука» більше схожа на напад зграї дикунів.

Колона чи не колона?

Хто що вчиняв і з яких причин, хто провокував ситуацію, з’ясовують слідчі. Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, йдеться на сайті поліції області.

А в соцмережах інформація набрала десятки тисяч переглядів. Сотні людей, насамперед жителів обласного центру, висловили гнів, стурбованість та обурення тим, як поводились учасники фестивалю. Ось лише деякі цитати під дописом поліції в соцмережі.

Світлана Афанасьєва: «Останні хвилини відео показують побиття гуртом байкерів двох людей. Видно, як байкер б’є по голові дівчину, що сидить на асфальті й тримається за голову руками. Як це називається? Хуліганство чи свідоме завдання тілесних ушкоджень людині, яка не може захиститися?»

Андрій Шпунт: «На відео, яке є в загальному доступі в мережі, видно кримінальні дії людей у шоломах. Варварів треба знайти і покарати».

Віталіна Тиханівська: «Поліцейські почали розбиратися в цій справі тільки після розголосу в інтернеті. Чому наша влада дозволяє робити містянам такі незручності? Чому ми повинні стояти годину, пропускаючи цих двоколісних дикунів? Хай вони роблять свої зборняки і гонки за містом, не заважаючи нам!»

Серед коментарів у соцмережах було чимало запитань до правоохоронців. Чому патрульні автомобілі не супроводжували байкерів? Це питання кореспондент «Урядового кур’єра» адресував пресслужбі Патрульної поліції області.

Там відповіли, що із проханням про супровід вулицями міста організатори фестивалю до них не зверталися, а їхні працівники були задіяні під час перекриття руху на Соборній площі обласного центру, де відбувалася виставка автомототехніки в межах мотопробігу.

Пункт 25.4 Правил дорожнього руху чітко роз’яснює: «Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п’яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами». Та на багатьох відео, які опублікували самі учасники пробігу, добре видно, як колона мотоциклістів не виконує цього і ще багатьох інших правил руху. Тож формально водій автомобіля, який спробував об’їхати мотоциклістів, мав на це право.

Не все можна виправдати романтикою

Існує дві абсолютно полярні точки зору щодо байкерів. Дехто вважає, що це потенційні самогубці, яким начхати на всіх і все, починаючи із правил дорожнього руху. Інші ж поважають їхню любов до романтики двоколісного життя. Байкерська філософія — це дружба, певною мірою перетворена на братерство. Як пояснюють психологи, байкери прагнуть бути вільними від будь-якої влади й не люблять виконувати будь-чиї накази. Однак у байкера є потреба належати до якоїсь групи. Вони не люблять почуватися відокремлено, тому об’єднуються у клуби.

Серед відомих у Черкасах байкерів — успішні бізнесмени й навіть посадовці. До речі, більшість із них додержується правил руху, вважаючи це справою честі, категорично відкидають всяку можливість вчиняти хуліганські дії.

У курсі «Громадянська освіта» для десятикласників на сайті Нової української школи пояснено, що таке молодіжна субкультура, серед прикладів згадано про байкерський рух. Та й Вікіпедія подає відомості про носіїв цієї субкультури не просто як про любителів засобу пересування, а як прихильників певного стилю життя зі своїми життєвими цінностями та кодексом правил. Прийшовши до нашого суспільства з інших країн та континентів, цей рух приніс нове ставлення до реалій життя. Одна частина суспільства схвалює і навіть захоплюється байкерами, а інша висловлює нерозуміння їхньої культури і способу життя.

Після ближчого знайомства з окремими представниками байкерського руху нерідко натрапляємо на загалом приємних, симпатичних людей, закоханих у свій байк, швидкість. Якби хтось спробував намалювати, так би мовити, узагальнений позитивний портрет сучасного байкера, то могло б вийти, приміром, таке: «Це охайна й вихована людина, яка бере активну участь в різних благодійних організаціях, зокрема підтримує дитячі будинки, національні культурні цінності. Принципи життя й поведінки байкера сконцентровано в словах честь, братерство, взаємовиручка».

Але це був би неповний, однобокий портрет. Бо як же бути з негативом? Принаймні випадок, який стався в Черкасах, змушує неабияк замислитися. Зокрема й про інший, тіньовий бік байкерського руху. Адже жодні романтичні поривання не можуть виправдати суспільну небезпеку, яку становлять такі дії. До кінця не зрозуміла й позиція організаторів фестивалю, які досі так і не висловили бачення скандальної ситуації й навіть не попросили вибачення у жителів міста.

Коли матеріал верстався

Стало відомо, що правоохоронці знайшли осіб, які вчиняли протиправні дії. Як інформує сайт обласної прокуратури, жителю Закарпатської області повідомлено про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб, із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Ще двом особам оголошено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб.

Слідство встановило, що підозрювані, перебуваючи біля будівлі магазину по бульвару Шевченка в Черкасах, підійшли до молодої пари та під час спілкування, прагнучи виявити грубу силу, демонструючи відверту зневагу до встановлених суспільством вимог етичної поведінки, з особливою зухвалістю порушили громадський порядок. Вони пред’являли особам надумані претензії та принижувати їх честь та гідність, безпідставно ображаючи голосними нецензурними лайками. У подальшому завдали потерпілим тілесні ушкодження, після чого їх було госпіталізовано до міської лікарні для надання медичної допомоги.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.