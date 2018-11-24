«Все хороше колись закінчується» — закінчилася і надзвичайно тепла та довга осінь цього року. На початку листопада, з настанням холодів виявилися проблеми з централізованим опаленням у мешканців міст Кривий Ріг Дніпропетровської, Сміла Черкаської областей, Шепетівка на Хмельниччині, у Києві та Київській області. Забезпечення теплом громад — пряме завдання місцевої влади. Проте подати газ на підприємства теплокомуненерго та забезпечити теплопостачання у цих містах вдалося лише завдяки втручанню керівництва держави.

Коментуючи відсутність опалення в містах Кривий Ріг та Херсон, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначила, що подібної ситуації можливо було уникнути під час підготовки до опалювального сезону за рахунок своєчасної та злагодженої взаємодії теплопостачальних підприємств, органів місцевої влади з НАК «Нафтогаз України» та операторами газорозподільних систем.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» за 10 місяців 2018 року надійшло 107,5 тисяч звернень щодо незадовільної якості надання житлово-комунальних послуг. Найбільш проблемним, з точки зору якості, для населення було надання послуг централізованого холодного та гарячого водопостачання (32 % від загальної кількості звернень щодо якості надання житлово-комунальних послуг). Такі звернення переважно надходили від заявників з м. Києва, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Особливо гостро постала проблема з приводу відсутності постачання гарячої води у м. Києві (більше 5 тис. звернень).

У зв’язку з початком осінньо-зимового опалювального сезону заявники порушували питання щодо підключення до тепла житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури (майже 7 тисяч звернень).

З приводу відсутності теплопостачання у закладах освіти надійшло майже 500 звернень, у тому числі стосовно теплозабезпечення дошкільних, шкільних та вищих навчальних закладів. Батьки вимагали терміново підключити опалення, насамперед, у дошкільних навчальних закладах, де за повідомленнями заявників, температура повітря у приміщеннях не перевищує 10–15°С, у зв’язку з чим збільшується кількість захворювань серед дітей. Отримано скарги щодо відсутності опалення в окремих медичних закладах передусім у м. Києві, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях.

Звернення щодо підключення та неналежної якості надання теплопостачання у житлових будинках переважно надходили з міст Києва, Харкова, Дніпропетровської (міста Кривий Ріг та Дніпро), Донецької (міста Маріуполь, Краматорськ та Слов’янськ) та Луганської (м. Сєвєродонецьк) областей. Заявники наполягали на підключенні централізованого опалення до їхніх домівок, перш за все там, де проживають малолітні діти, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку.

Так, заявник з м. Вільногірськ Дніпропетровської області 23.10.2018 р. звернувся на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що у всіх дошкільних навчальних закладах міста відсутнє опалення, у приміщеннях дитячих садків дуже холодно внаслідок чого діти перебувають у теплому одязі, вихователі змушені підкладати під ноги дітям пластикові пляшки з гарячою водою. Він просив вжити заходів для підключення послуги централізованого опалення у всіх дошкільних навчальних закладах міста.

У виконкомі Вільногірської міської ради повідомили, що за інформацією комунального підприємства «Теплосервіс», станом на 24.10.2018 р. дошкільні навчальні заклади міста підключені до системи централізованого опалення. Під час зворотного зв’язку заявник підтвердив, що питання було вирішено наступного дня після звернення на урядову «гарячу лінію».

Жителька м. Суми поскаржилася, що в дитячі садки Ковпаківського району станом на 23.10.2018 р. не подається тепло до мереж централізованого опалення. Вона побоювалася, що місцева влада буде довго вирішувати проблему, тому звернулася відразу на урядову «гарячу лінію». Управління освіти і науки міськради поінформувало, що заклади дошкільної освіти міста (всі перераховані) підключені до системи теплопостачання з 24.10.2018 р.

Аналогічне звернення надійшло віл жительки міста Переяслав —Хмельницький Київської області. Жінка просила сприяння у підключенні опалення у дошкільному навчальному закладі міста. На день реєстрації звернення (01.11.2018 р.) температура у приміщенні груп дорівнювала 10 градусам. Більшість дітей батьки вимушені були залишати вдома. Ті діти, які продовжували відвідувати садок, у приміщенні знаходилися у верхньому одязі, обігрівачі вмикати було неможливо у зв'язку з напругою в мережі. У міській тепломережі, куди звернулася заявниця, одержала відповідь, що є заборгованість, тому, коли підключать опалення — невідомо.

У відповіді відділу освіти Переяслав-Хмельницької міськради зазначається, що заборгованість за теплопостачання відсутня, кошти сплачені авансом за листопад. Орієнтовно опалення буде включено 03.11.2018 р. Фахівець урядової «гарячої лінії», зателефонувавши заявниці, дізнався, що опалення у дитячому навчальному закладі було включено саме в цей день.

За період з 15 по 22 листопада 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 31 764 звернення, з них телефоном — 29 852, через інтернет — 1912.