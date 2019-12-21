Гігантські світлові інсталяції не вперше завітали до столиці. У центрі Києва на Співочому полі розгорнули масштабне видовище з кількох тематичних локацій, які символізують стародавні народні казки і легенди Китаю. Дехто плутає світлові інсталяції фестивалю гігантських китайських ліхтарів із запуском небесних ліхтариків. Цей світловий фестиваль — ціла культура, яка прийшла до нас зі Сходу. А історія й культура східних країн завжди була чимось неймовірним і захопливим.
Фестиваль сягає корінням у глибоке минуле, якому понад 2 тисячі років. Це одне з найдавніших свят, коли всі будинки прикрашали кольоровими вогнями. Згодом за допомогою сучасних форм дизайну було створено багато кольорових персонажів, що світяться. Фестиваль набував популярності, й на сьогодні ця виставка одна з найвідоміших і найвідвідуваніших у світі, яка проходила в більш ніж 40 країнах.
Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної», який триватиме в столиці до лютого, презентував оновлені інсталяції та нову розважальну програму. Сади панд і фламінго, ліс з оленями, легендарна теракотова армія та Велика китайська стіна, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок і легенд, сади райських птахів, гігантські квіти, алея закоханих. І на цьому фестиваль не закінчується! Тут можна буде побачити виступи китайських артистів, шоу вогню та ілюмінацій, розважальні зони для дорослих і дітей, відвідати фуд-зону з китайськими ресторанами й чайну церемонію, святковий ярмарок сувенірів і завітати в резиденцію Санта Клауса.
Тож тепліше вдягайтеся та приходьте на фестиваль насолоджуватися гарними художніми інсталяціями, слухати китайську музику й дихати свіжим повітрям. І зважте, що в Китаї вважали: черепаха здатна передбачати майбутнє. Вона одна з чотирьох духовно обдарованих істот поряд з драконом, феніксом і цилінєм. Її називають чорним воїном — символом сили, витривалості та довголіття. Прапор із драконом і черепахою несли воїни імператорської армії як символ незнищенності, оскільки обидві істоти залишаються живими в боротьбі одна з одною: дракон не може розтрощити черепаху, а вона не може дотягнутися до дракона. Ось і на Співочому полі можна сфотографуватися поряд з величезною черепахою і, можливо, набратися від неї сил на весь наступний рік.