У щорічному масштабному заході взяли участь майже 700 ветеранів і ветеранок війни, члени їхніх сімей та родин загиблих. Це учасники Invictus Games, успішні бізнесмени та роботодавці, лідери громадських ініціатив і громадської думки, очільники ветеранських просторів, ветерани й ветеранки із громад.А ще представники органів влади та органів місцевого самоврядування, народні депутати України, високоповажні урядовці США і Великої Британії, міжнародні партнери, ветерани армії США, представники неурядових організацій, бізнесу, медіа — загалом майже 1000 осіб.

Шана, захист і реальна підтримка

Має бути організована українська ветеранська політика, щоб ветерани в нашій країні були цілковито інтегровані в суспільне життя. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на VII Міжнародному ветеранському форумі, який відбувся 22 серпня в Києві. Глава держави підписав указ, яким доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

«Це документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», — зауважив Володимир Зеленський.

Деталі національної стратегії має представити уряд. За словами Президента, ключовий сенс української ветеранської політики — шана до захисників і захисниць України, їхній захист і підтримка без бюрократії, щоб кожен і кожна могли реалізувати себе.

«Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади — і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський закликав захисників і захисниць бути справді активними й енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала розвиток України.

Президент назвав важливою традицією те, що напередодні Дня Незалежності України ми вшановуємо наших ветеранів — наших воїнів, українців і українок, які зробили й роблять усе, щоб зберегти українську незалежність.

«І так само, як фактом нашої історії став героїчний український захист, фактом історії має стати й обов’язково стане українська перемога. І це має бути збереження нашої повноцінної державної незалежності, всієї нашої держави та справжньої нашої єдності, досягнутої в цей час, час єдності українського народу — збереження всього цього для всіх наших наступних поколінь українців», — наголосив він.

За його словами, в цьому в нас є велика надія саме на ветеранську спільноту України. На всіх тих людей, які у війську та цивільному житті довели, що їм не байдуже, чи бути Україні, і які точно знають ціну незалежності нашої держави. Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації та здобула своє місце серед справжніх лідерів світу, спиралась на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти в суспільстві — спільноти змін. І зараз у нас, у нашій державі, такою спільнотою можуть стати саме ветерани — кожен і кожна, хто бажає після захисту України стати провідником змін для України.

Глава держави поінформував присутніх про перебування у прикордонні на Сумщині — в районах, що межують з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають росії на її вторгнення, відправляючи війну туди, звідки росія принесла її на нашу землю.

«Ми всі маємо розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І ця героїчна робота дедалі більш влучна, більш далекобійна, більш результативна. Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині та півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області та вже майже щоденні удари по російських військових об’єктах — усе це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України», — підсумував глава держави. Він висловив упевненість, що Україна здолає цей шлях, хоч би яким складним він був, подякував кожному й кожній, хто своєю силою, своєю стійкістю, своєю сміливістю забезпечує рух нашої держави до її справедливих цілей. Учасники форуму ушанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя заради майбутнього України.

Головні напрями, які втілює уряд

Виступаючи на VII Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність», Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав про спільний обов’язок влади і суспільства вшанувати героїв, створити для них широкий простір можливостей, зробити захисників рушієм змін не лише у війську, а й у цивільному житті. Прем’єр-міністр означив головні напрями нової ветеранської політики, яку уряд нині втілює в життя.

«Перший напрям — сервісна інфраструктура для захисників. Запровадження нових послуг, диджиталізація ветеранських сервісів, інтеграція реєстрів, спрощення процедур, масштабування так званих єдиних вікон для ветеранів у ЦНАПах. Усе це відбувається вже зараз. Наш принцип — зручні та швидкі послуги без бюрократії», — наголосив Денис Шмигаль.

Другий напрям нової ветеранської політики, який означив глава уряду, — умови для економічної активності захисників. Насамперед це працевлаштування або заснування власного бізнесу.

«Ветерани мають змогу здобути нову професію або вдосконалити свої знання та вміння. Це можна зробити через центри профтехосвіти Державної служби зайнятості, ваучери на навчання, які видає держава, або через центри ветеранського розвитку. Такі центри створено при 19 вишах у різних регіонах країни», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, в межах грантової програми «єРобота» майже 900 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 410 мільйонів гривень на започаткування та розвиток власної справи. Також надають підтримку по лінії Українського ветеранського фонду.

«Третій напрям ветеранської політики — лікування та реабілітація. Наш обов’язок — допомогти захисникам і захисницям відновитися фізично та психологічно. Ставимо амбітну мету: відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів. За зразком того, який працює в Бородянці на Київщині», — зауважив очільник уряду.

Як зазначив Денис Шмигаль, уже діє послуга із психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх сімей. Ветерани отримують відшкодування за планову стоматологічну допомогу. Розширено програму зубопротезування. Захисники можуть розраховувати на встановлення високоякісних протезів та їх обслуговування за державний кошт.

«Четвертий напрям нової ветеранської політики — доступне житло для захисників та захисниць. Торік 2,6 тисячі ветеранів та їхні родини отримали грошові компенсації від держави на придбання житла. Цього року на це передбачили 5,7 мільярда гривень», — повідомив Прем’єр-міністр.

Крім того, ветеранам доступна пільгова іпотечна програма «єОселя» — позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском.

«П’ятий напрям ветеранської політики — вшанування подвигу українських військових. Це наскрізна кроссекторальна тема, що охоплює всі сфери життя: від топоніміки та освіти до масштабних національних проєктів політики пам’яті», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував захисникам і захисницям за їхній безцінний подвиг та побажав сил і витримки в наближенні перемоги.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ