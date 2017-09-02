Робоча поїздка Президента Петра Порошенка на Харківщину припала на День знань. Тож не дивно, що насамперед він побував на відкритті новозбудованої Пісочинської загальноосвітньої школи «Мобіль». «Я твердо переконаний, що ця малеча, першокласники, точно житимуть у Європейському Союзі. В Україні, яка буде членом Європейського Союзу!» — наголосив він.

У новому закладі навчатимуться понад 600 учнів. Таким чином вдалося розв’язати проблему з чергою, в якій чекали діти на потрапляння до школи. В області лише цього року до 1 вересня звели дві нові школи, а понад сотню капітально реконструювали.

Інклюзив як вимога часу

На будівництво в Пісочинцях держава запланувала спрямувати 78 мільйонів гривень, з яких 49 — кошти держбюджету, що демонструє пріоритети державної влади у питаннях розвитку освіти. Але завдяки проведенню прозорих тендерних процедур і закупівель 4 мільйони гривень вдалося заощадити.

Школу пристосовано і для інклюзивної освіти. Таку вимогу висувають до будь-якої школи, яку вводять в експлуатацію починаючи з цього року. Заклад повністю відповідає всім новітнім вимогам: є ліфти й пандуси, спеціальні меблі, кімната психологічного розвантаження, спортивна й актова зали, бібліотека, їдальня, зони відпочинку. «Усе пристосовано для дітей з особливими потребами», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Реалізацію амбітних завдань з модернізації освіти буде розпочато після ухвалення у вересні Верховною Радою нового профільного закону. Це, наголосив Президент, дасть також змогу істотно поліпшити якість освіти. Буде підвищено рівень оплати праці вчителів, а 2018 року 520 мільйонів гривень спрямують на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників.

«Нарешті держава продемонструвала, що війна — не перешкода для проведення реформ», — наголосив Президент, нагадавши, що днями було відкрито нові й реконструйовані школи на Донеччині, новозбудовані ділянки доріг і мости.

«Кажуть, народ тоді втрачає себе, коли тільки жне, а не сіє. Історія для нас, українців, складалася так, що часто хтось пожинав за нас. Але ми вперто сіяли, тому вижили і перемогли. Нехай кожна новозбудована школа, кожен новий сучасний клас стануть зернами, які дадуть щедрий врожай у серцях і умах наших дітей», — щиро побажав Петро Порошенко.

Після урочистостей Президент поспілкувався з учнями і вчителями, оглянув будівлю школи, зокрема бібліотеку, лінгафонний кабінет, кабінети української мови, біології, інформатики, актову залу, спортивну залу, їдальню, а також кабінети для дітей з обмеженими можливостями.

Більше послуг. Менше часу

Того самого дня Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового відділення інтенсивної терапії для новонароджених з екстремально низькою масою тіла. Там він укотре висловив сподівання на позитивне голосування народних депутатів за закони, необхідні для впровадження позитивних змін у системі охорони здоров’я.

По завершенні урочистої частини Президент поспілкувався з медиками й оглянув приміщення медичного закладу.

Полегшити життя харків’янам покликаний і міський регіональний центр надання послуг, над створенням якого спільно працювали Харківські облдержадміністрація, міськрада й міжнародні організації.

«Не треба більше ходити по колу, бо саме тут буде змога отримати понад 450 послуг — без черги, з повагою до людини, включаючи отримання біометричного паспорта. Не тільки для харків’ян. З будь-якого куточка України, якщо ти зареєструєшся, пройдеш усі відповідні процедури, приїдеш і зайдеш сюди, зможеш отримати біометричний паспорт громадянина України», — наголосив Президент.

Головна мета центру — забезпечення максимуму послуг в єдиному просторі, в основу яких закладено прозорість і зрозумілість процедур. Тому приміщення організовано за принципом «open space» — вільного простору без кабінетної системи. Центр оснащено всім необхідним для комфорту відвідувачів з обмеженими можливостями.

Присутньому Послу США Марі Йованович глава держави подякував за підтримку в реалізації реформ в Україні загалом і за технічну допомогу у створенні цього центру зокрема. Адже США інвестували близько 335 тисяч доларів у його організацію. Крім експертної допомоги, США надали обладнання і навчили персонал орієнтуватися на потреби клієнтів.

Це один із найбільших центрів надання адмінпослуг в Україні. І в США сподіваються, що він стане лише одним із багатьох майбутніх спільних проектів.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»