Про певне зниження тарифу на електроенергію для населення стало відомо ще напередодні вчорашнього урядового зібрання. А в середу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уже офіційно підтвердив цю інформацію.

«Економіка України ще не відновилася після коронакризи. Справді, відбувається зростання зарплат і доходів населення, але ми розуміємо, що вкрай важливо зараз підтримати людей, — зазначив очільник уряду. — Тому за ініціативи й підтримки глави держави уряд ухвалює рішення, що тарифи на електроенергію для населення буде знижено — до 1,44 гривні за кіловат для тих домогосподарств, які споживають менш ніж 250 кіловат на місяць». А це майже 80% домогосподарств країни.

А тим, хто споживає більше вказаного показника, також є чого радіти. Чутки про нібито зростання вартості електроенергії їх теж не стосуватимуться. Вони як сплачували 1,68 гривні за використану кіловатгодину, так і сплачуватимуть надалі.

Таке вікно можливостей з’являється завдяки запровадженню нової моделі покладання спецобов’язків (ПСО). Вона передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії, які стають ключовими учасниками реалізації ПСО. Ідеться про ДП НАЕК «Енергоатом» та Укргідроенерго. Днями чинність ПСО цих компаній на електроенергію для населення подовжено до 1 жовтня.

Не обійшлося й без розмови про тарифи на блакитне паливо. «НАК «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубометр коштуватиме 7,96 гривні з ПДВ незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план буде чинним з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року, — цитує Укрінформ слова Дениса Шмигаля. — Це справді дуже вигідна пропозиція. Адже ми бачимо, що ціни на газ на європейських біржах майже досягли 20 гривень за кубометр газу».

Компанія пропонує вигідний тариф для комунальних підприємств, які забезпечують населення теплом і гарячою водою. «Можна на рік зафіксувати тариф і платити по 7 гривень 42 копійки за кубометр газу. Закликаю місцевих керівників не гаяти часу і скористатися вигідними пропозиціями, які дають змогу збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло, які вони тепер встановлюють», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.

А режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин уряд продовжив до 1 жовтня. «Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжкохворих», — аргументував позицію уряду його очільник.

Лише минулого тижня проведено близько мільйона щеплень проти коронавірусу. «Ми й надалі прискорюватимемо темпи вакцинації. Вакцина у нас є в достатній кількості, аби кожен охочий міг отримати захист. Поставки відбуваються регулярно і за рахунок державного бюджету, й у вигляді допомоги від наших міжнародних партнерів», — запевнив Денис Шмигаль.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем майже сягає 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців на амбулаторному етапі.

Потроху просувається й запровадження ринку землі. Уже укладено понад 5 тисяч угод, все працює у штатному режимі й без конфліктів. На думку Прем’єра, це доводить, що «ті страшилки, які розповідали окремі політики, були банальною брехнею заради політичних дивідендів».

Без обговорення ухвалено постанову про подовження дії спеціальних соціальних нормативів під час розрахунку субсидій для регіонів, які з початку опалювального сезону опиняться в «червоній» зоні епіднебезпеки (у разі нової хвилі COVID-19). Головна мета документа — продовження дії збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на окремі види комунальних послуг, які було запроваджено торік навесні. Тоді, нагадала міністр соціальної політики Марина Лазебна, коли країна закрилася на карантин, було збільшено на 50% окремі нормативи на послуги ЖКГ, зокрема електроенергію, газ для приготування їжі та підігрівання води, на послуги з постачання холодної та гарячої води.

«Люди перебували вдома й відповідно витрачали більше ресурсів, а їхні доходи скоротилися. Щомісячний грошовий еквівалент збільшених нормативів для домогосподарств становив від 80 до 190 гривень залежно від набору послуг. Сьогодні вся країна перебуває в «зеленій» зоні, доходи населення почали зростати. Але зрозуміло, що епідемія коронавірусу не завершилася, світом ідуть нові спалахи», — пояснила урядовиця, додавши: людям не треба додатково звертатися до органів соцзахисту, бо збільшені норми буде запроваджено автоматично.

Так само без обговорення ухвалено постанову про збільшення розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Удосконалено й порядок виплати на догляд особам з інвалідністю з дитинства.

Асигнування на утримання в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та відшкодування витрат урядовці скоротили на 10 мільйонів гривень. Зроблено це відповідно до змін у додатках №3 і №4 до цьогорічного держбюджету.