ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади
на липень — вересень 2017 року
7 липня — Міністерство інфраструктури України
11 липня — Міністерство соціальної політики України
14 липня — Міністерство оборони України
18 липня — Міністерство освіти і науки України
21 липня — Міністерство інформаційної політики України
25 липня — Міністерство охорони здоров’я України
28 липня — Міністерство аграрної політики та продовольства України
1 серпня — Міністерство внутрішніх справ України
4 серпня — Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
8 серпня — Міністерство культури України
11 серпня — Міністерство екології та природних ресурсів України
15 серпня — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
18 серпня — Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
22 серпня — Міністерство закордонних справ України
29 серпня — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
1 вересня — Міністерство фінансів України
5 вересня — Міністерство юстиції України
8 вересня — Пенсійний фонд України
12 вересня — Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
15 вересня — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19 вересня — Національна поліція України
22 вересня — Державна фіскальна служба України
26 вересня — Державна міграційна служба України
29 вересня — Державна служба України з питань праці
Примітка.Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).