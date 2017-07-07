ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади
на липень — вересень 2017 року

7 липня  — Міністерство інфраструктури України

11 липня  — Міністерство соціальної політики України

14 липня  — Міністерство оборони України

18 липня  — Міністерство освіти і науки України

21 липня  — Міністерство інформаційної політики України

25 липня  — Міністерство охорони здоров’я України

28 липня  — Міністерство аграрної політики та продовольства України

1 серпня  — Міністерство внутрішніх справ України

4 серпня  — Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

8 серпня  — Міністерство культури України

11 серпня  — Міністерство екології та природних ресурсів України

15 серпня  — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

18 серпня  — Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

22 серпня  — Міністерство закордонних справ України

29 серпня  — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1 вересня  — Міністерство фінансів України

5 вересня  — Міністерство юстиції України

8 вересня  — Пенсійний фонд України

12 вересня  — Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

15 вересня  — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

19 вересня  — Національна поліція України

22 вересня  — Державна фіскальна служба України

26 вересня  — Державна міграційна служба України

29 вересня  — Державна служба України з питань праці

Примітка.Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206). 