Вірус SARS-Cov-2, що викликає коронавірусну інфекцію COVID-19, не є продуктом генної інженерії. До такого висновку, як пише видання Nature Medicine, прийшли вчені з США та Великобританії, які вивчили секвенований геном патогена.
Після того, як спалах коронавірусу, спочатку охопив китайське місто Ухань,епідемія смертельної пневмонії поширилася по всьому світу. Зважаючи на такі панічні події адепти теорій змов заговорили про те, що новий вірус був створений в лабораторії штучно. Але результати дослідження генома SARS-Cov-2 не підтверджують цю теорію – коронавірус, як впевнені генетики, з'явився в результаті природної еволюції.
«Ми проаналізували фрагменти РНК в генах шиповидних білків оболонки вірусу, і, зокрема, перевірили послідовності, що відповідають за рецептор,що зв'язує домен шиповидних білків, а також ділянки, що відповідають місцям розщеплення, які вірус використовує для проникнення в оболонку клітини. Всі особливості молекулярної структури вірусу вказують на те, що SARS-Cov-2 з'явився в результаті природної еволюції і не є продуктом генної інженерії», – говорить Крістіан Андерсен з Науково-дослідного інституту Скріппса в Каліфорнії.
Крістіан Андерсен додав, що якби SARS-Cov-2 був дітищем деяких невідомих «біотерористів», то вірусні частинки були б засновані на одному з відомих патогенів з високою вірулентністю. Але вірус SARS-Cov-2 в цілому нагадує патогени, поширені серед кажанів і плазунів, а не серед людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»