Офіційно опалювальний сезон в Україні розпочався ще 15 жовтня. Певна частина регіонів увійшла у нього якісно, організовано й без особливих проблем. Проте, на жаль, не скрізь так відбулося. Про стан справ у областях дізнавалися власні кореспонденти «Урядового кур’єра».

Херсонщина. Погода прикриває недбалість?

Нині в Херсоні до тепла підключені далеко не всі житлові будинки. І така ситуація повторюється рік у рік. Містяни вже звикли, що батареї в їхніх оселях теплішають лише в листопаді, а інколи — не раніше грудня. На боці комунальників тепла погода, у найближчий тиждень синоптики обіцяють херсонцям до +16 вдень та до 7—9 градусів тепла вночі. Втім, від недбалості й неготовності теплопостачальників вона не врятує.

Найбільше нарікань на роботу Херсонської ТЕЦ, яка забезпечує теплом половину житлових будинків міста. Вона стала до роботи лише 2 листопада, тому поки що тепло надходить лише до третини споживачів. Як пояснив в.о. директора департаменту ЖКГ Херсонської міської ради Олексій Войтенко, подача теплоносія до будинків, які опалюються Херсонською ТЕЦ, відтермінувалася через відсутність лімітів на постачання природного газу. Нарешті ТЕЦ отримала ліміти й почала роботу. Цей процес технологічно складний, у першу чергу будуть підключені мікрорайони бавовняно-паперового комбінату (ХБК) і Таврійський. Решту будинків підключать протягом тижня.

За словами головного інженера МКП «Херсонтеплоенерго» Андрія Предейна, нині понад 80% будинків, які опалюються цим комунальним підприємством, уже з теплом. «У нас виникають складнощі через те, що мережі старі й зношені, — повідомив він. — Сьогодні ми повністю подали теплоносій до району Житлоселище. Сподіваюся, що через день-два вийдемо на стовідсоткову подачу тепла. Однак чимало будинків, незважаючи на похолодання, не приймають теплоносій, бо мешканці вважають, що в квартирах досить тепло».

Та й самі херсонці зізнаються, що готові пожити в неопалювальних квартирах, аби хоч трохи відтягнути процес оплати за опалення. «Тариф на тепло нереально високий, — каже мешканка спального району Анжела Лободян. — Сплачуємо 39 гривень за квадратний метр. Виходить, що за квартиру у 70 квадратів щомісяця маємо викласти понад 2700 гривень».

Окрім ТЕЦ та «Херсонтеплоенерго», тепло подали ДП «Херсонтеплогенерація» — на 83% та «Теплотехсервіс» — на 100% своїх об’єктів. Серед об’єктів, які обігріваються від індивідуальних джерел, з опаленням 78 із 94, або 83%.

Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Луганщина. Поспішайте по дрова!

Магістральний газогін Луганськ—Лисичанськ—Рубіжне, по якому постачалося блакитне паливо у кілька населених пунктів на підконтрольній Україні території — Кримське (Новоайдарський район), Тошківку та Нижнє (Попаснянський район), було перебито майже півроку тому, 5 червня, коли поблизу велися напружені бойові дії. Тоді 1566 абонентів (а кожен — це окреме домогосподарство), лишилися без газу, який там використовують для приготування їжі й теплозабезпечення. Крім того, без палива залишилось вісім соціальних об’єктів: школи, дитячі садочки, поліклініки та фельдшерські пункти.

Й донині, коли Луганщину вже вкривав перший сніг, цю гілку газогону не відремонтовано. Військові не допускають туди ремонтників, адже споруда — на самому «нулі», тобто між фортифікаційними спорудами нашої армії й проросійських терористів. Ситуація ускладнюється тим, що в області ще й проблеми з електрикою. Представники ЛЕО (Луганське енергетичне об’єднання) 2 листопада знову звернулися до Прем’єр-міністра із проханням допомогти.

Виходом із складної ситуації могла б стати побудова нового газогону з селища Мирна Долина. «Проект такого будівництва вже погоджено з міністерствами економіки та регіонального розвитку, — каже директор обласного департаменту ЖКГ Віталій Сурай. — Підготовлено проект розпорядження Прем’єр-міністра України про надання для цього коштів із резервного фонду».

За словами посадовця, процес може розпочатися у листопаді або грудні. Але що робити зараз людям, які мерзнуть у Нижньому, Тошківці та Кримському? Сподівалися, що твердим паливом забезпечать міжнародні гуманітарні організації. Та на заваді стала погода — дороги до Кримського розмило дощами. Тож ті з селян, хто не запасся дровами, тепер у розпачі.

«Дороги розмило, нікуди не проїхати! У п’ятницю пробився до нас трактор та одна вантажівка з дровами від Червоного Хреста, але цього тільки на чотири сім’ї вистачило, — скаржиться співробітник військово-цивільної адміністрації села Кримське Наталя Чехута. — А в черзі ще 196. Тверде паливо встигли нам завезти тільки від Норвезького фонду у справах біженців. Приблизно сто дворів забезпечили. А тепер ані по понтонному мосту, який улітку побудували військові, ані через Горки до нас не проїхати. Бруду по коліно та ями. Наш керівник цивільно-військової адміністрації намагається щось зробити, каменем підсипати, але то крапля в морі. А якщо приморозить, дороги й зовсім застигнуть у вибоїнах. Єдина надія на допомогу наших військових!»

Обіцянки відремонтувати чи побудувати газопровід наприкінці літа дещо «розхолодили» людей. Чекали, що цивілізація повернеться у домівки до холодів. Нині ж усі самотужки намагаються змайструвати-зварити залізні грубки чи буржуйки. Обіцяють забезпечити такими й представники Червоного Хреста. Але як доставити?

Обласна влада ухвалила рішення про те, щоб з 1 листопада жителі цих трьох населених пунктів платили за електрику за тарифом, за яким платять споживачі, у яких немає газу, — 90 копійок до 3 тисяч кВт на год. Та поки що більшість селян, зокрема у Кримському, переселилися з будинків до літніх кухонь, де збереглися старенькі пічки. Тобто цивілізація для місцевих пішла у зворотному напрямку. З пересторогою дивляться вони й на місцеву лінію електропередач, що поблизу лінії розмежування, а отже, може постраждати від обстрілів.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

Львівщина. Підключення проходить майже без сюрпризів

Опалювальний сезон на Львівщині цьогоріч проходить у звичному режимі. За словами спеціалістів, жодних масштабних випадків неполадок не траплялося.

— Опалення подається до 2156 будинків, які під’єднано до централізованої системи. Лише один будинок тимчасово перебував без гарячого водопостачання, та вже проведені ремонтні роботи. Зауважу, що львів’яни сумлінно сплачують за комунальні послуги. По опаленню цей показник близький до 100%. Однак платіжки за жовтень ще формуються і надійдуть до споживачів у середині листопада. Майже всі бюджетні установи також отримують тепло, лише в одній школі зараз завершують реконструкцію котельні й опалення відновиться за лічені дні, — розповів в. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Олександр Одинець.

Як зазначив очільник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, напередодні минулих вихідних (5—6 листопада) в області без тепла залишилися вісім будинків. «На жаль, у Червонограді трапився прорив тепломережі. Потрібно було замінювати трубу, яка вела до кількох будинків. До ремонтної бригади, яка одразу зреагувала на виклик, також долучилися шахтарі й спільними зусиллями проблему вдалося розв’язати», — підсумував посадовець.

Христина ГОРОБЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»